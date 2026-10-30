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“Fikret” Bennu Yıldırımlar’dan Yaprak Dökümü İtirafı: Tekrar Yayınlardan Tek Kuruş Almamışlar

“Fikret” Bennu Yıldırımlar’dan Yaprak Dökümü İtirafı: Tekrar Yayınlardan Tek Kuruş Almamışlar

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
30.10.2026 - 20:16
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Yaprak Dökümü’nde Fikret’i canlandıran Bennu Yıldırımlar, dizinin yıllardır tekrar yayınlanmasına ve yurt dışına satılmasına rağmen oyuncuların telif almadığını açıkladı. Nihat Sırdar’ın programında konuşan Yıldırımlar, 174 bölümü çektikleri dönemdeki ücretten sonra hiçbir ödeme almadıklarını söyledi. Dizi Balkanlar’a ve Arap ülkelerine satıldı ama bunun oyunculara bir karşılığı olmadı.

KAYNAK: Nihat'la Muhabbet/ YouTube

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Bennu Yıldırımlar, Yaprak Dökümü'nün yeni nesil izleyicisinden duyduğu gururu anlattı.

Bennu Yıldırımlar, Yaprak Dökümü'nün yeni nesil izleyicisinden duyduğu gururu anlattı.

2006-2010 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan Yaprak Dökümü, Ali Rıza Bey ve ailesinin dağılışını anlatan hikâyesiyle hafızalara kazındı. Bennu Yıldırımlar ise dizide Ali Rıza Bey'in Adapazarı'nda yaşayan büyük kızı Fikret'e hayat vermişti.

Nihat Sırdar'ın programına konuk olan Yıldırımlar, Reşat Nuri Güntekin'in romanından uyarlanan diziye dair ilk olarak izleyiciden gelen ilgiyi konuştu. Usta oyuncu, 'İnsanların çeşit çeşit yaşlarda bu diziyi izleyip beğenmesi gurur verici' sözleriyle dizinin farklı kuşaklara ulaşmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Ancak sözlerinin devamı, dizinin perde arkasındaki bambaşka bir tabloyu gözler önüne serdi. Yıldırımlar, 'Fakat sektör olarak yaşadığımız şey, bunların karşılığını alabildiğimiz bir yer yok' diyerek oyuncuların tekrar yayınlardan herhangi bir gelir elde etmediğini anlattı.

Üstelik bu durum izleyicileri de şaşırtıyor. Yıldırımlar, çevresinden sık sık 'Aa, almıyor musunuz gerçekten?' sorusunu duyduğunu söyledi ve yanıtını tek cümleyle verdi: 'Yok yani!'

"174'ü bitir, ertesi gün 1. bölümden başla": Oyuncular yalnızca çekim ücretini aldı.

"174'ü bitir, ertesi gün 1. bölümden başla": Oyuncular yalnızca çekim ücretini aldı.

Bennu Yıldırımlar, 174 bölüm boyunca 'gerçekten harika bir ekiple' çalıştıklarını vurgularken o yıllarda dizinin böyle bir döngüye gireceğini kimsenin tahmin etmediğini anlattı. Oyuncunun ifadesiyle ekip, diziyi ''174'ü bitir, ertesi gün 1. bölümden başla' şeklinde döneceğini bilmeden' çekti.

Dizi yıllardır tekrar tekrar ekrana gelse de bunun oyunculara yansıyan bir karşılığı yok. Yıldırımlar, 'O dönemki çekim ücretinden sonra hiçbir şey almadık' diyerek ekibin yalnızca set döneminde ödenen ücretle yetinmek zorunda kaldığını söyledi.

Yaprak Dökümü Balkanlar'dan Arap ülkelerine kadar pek çok ülkeye satıldı.

Yaprak Dökümü Balkanlar'dan Arap ülkelerine kadar pek çok ülkeye satıldı.

Yaprak Dökümü'nün yurt dışı yolculuğu da oyunculara bir şey kazandırmadı. Yıldırımlar, 'Dizi Balkanlar'a, Arap ülkelerine, dünyaya satıldı ama biz hiçbir şey almadık' sözleriyle durumu özetledi.

Fikret'in sitemi, yerli dizi sektöründe uzun süredir tartışılan tekrar yayın ve telif meselesini yeniden gündeme taşıdı. Oyuncu ise konuyu sert bir çıkışla değil, kendine has bir esprisiyle kapattı: 'Gözü toklardanız diyelim.'

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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