“Fikret” Bennu Yıldırımlar’dan Yaprak Dökümü İtirafı: Tekrar Yayınlardan Tek Kuruş Almamışlar

2006-2010 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan Yaprak Dökümü, Ali Rıza Bey ve ailesinin dağılışını anlatan hikâyesiyle hafızalara kazındı. Bennu Yıldırımlar ise dizide Ali Rıza Bey'in Adapazarı'nda yaşayan büyük kızı Fikret'e hayat vermişti.

Nihat Sırdar'ın programına konuk olan Yıldırımlar, Reşat Nuri Güntekin'in romanından uyarlanan diziye dair ilk olarak izleyiciden gelen ilgiyi konuştu. Usta oyuncu, 'İnsanların çeşit çeşit yaşlarda bu diziyi izleyip beğenmesi gurur verici' sözleriyle dizinin farklı kuşaklara ulaşmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Ancak sözlerinin devamı, dizinin perde arkasındaki bambaşka bir tabloyu gözler önüne serdi. Yıldırımlar, 'Fakat sektör olarak yaşadığımız şey, bunların karşılığını alabildiğimiz bir yer yok' diyerek oyuncuların tekrar yayınlardan herhangi bir gelir elde etmediğini anlattı.

Üstelik bu durum izleyicileri de şaşırtıyor. Yıldırımlar, çevresinden sık sık 'Aa, almıyor musunuz gerçekten?' sorusunu duyduğunu söyledi ve yanıtını tek cümleyle verdi: 'Yok yani!'