“Fikret” Bennu Yıldırımlar’dan Yaprak Dökümü İtirafı: Tekrar Yayınlardan Tek Kuruş Almamışlar
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Yaprak Dökümü’nde Fikret’i canlandıran Bennu Yıldırımlar, dizinin yıllardır tekrar yayınlanmasına ve yurt dışına satılmasına rağmen oyuncuların telif almadığını açıkladı. Nihat Sırdar’ın programında konuşan Yıldırımlar, 174 bölümü çektikleri dönemdeki ücretten sonra hiçbir ödeme almadıklarını söyledi. Dizi Balkanlar’a ve Arap ülkelerine satıldı ama bunun oyunculara bir karşılığı olmadı.
KAYNAK: Nihat'la Muhabbet/ YouTube
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Bennu Yıldırımlar, Yaprak Dökümü'nün yeni nesil izleyicisinden duyduğu gururu anlattı.
"174'ü bitir, ertesi gün 1. bölümden başla": Oyuncular yalnızca çekim ücretini aldı.
Yaprak Dökümü Balkanlar'dan Arap ülkelerine kadar pek çok ülkeye satıldı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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