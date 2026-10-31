"Fikret" Bennu Yıldırımlar, Ferhunde'nin Yaprak Dökümü'nde Neden Bu Kadar Sevildiğini Anlattı
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Yaprak Dökümü'nde Fikret'e hayat veren Bennu Yıldırımlar, dizinin yıllarca 'kötü gelin' olarak anılan karakteri Ferhunde'ye dair dikkat çekici bir yorum yaptı. Nihat Sırdar'ın programında konuşan usta oyuncu, karakterin neden bu kadar sevildiğini tek cümleyle açıkladı. Peki Yıldırımlar'a göre o sır neydi?
KAYNAK: Nihat'la Muhabbet / YouTube
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Nihat Sırdar'a konuk olan Bennu Yıldırımlar, Ferhunde'nin sevilme nedenini izleyicinin kendi hayatına bağladı.
Bennu Yıldırımlar'a göre izleyici, kendisinin olamadığı karakteri Ferhunde'de buldu.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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