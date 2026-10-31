"Fikret" Bennu Yıldırımlar, Ferhunde'nin Yaprak Dökümü'nde Neden Bu Kadar Sevildiğini Anlattı

2006-2010 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan Yaprak Dökümü, tekrar yayınlar sayesinde yıllardır yeni izleyici kazanmaya devam ediyor. Reşat Nuri Güntekin'in aynı adlı romanından uyarlanan dizinin en çok tartışılan isimlerinden biri ise Deniz Çakır'ın hayat verdiği Ferhunde.

Tekin ailesinin büyük oğlu Şevket'in eşi olan Ferhunde, sivri dili ve geri adım atmayan tavrıyla izleyicinin hafızasında uzun yıllar 'kötü gelin' olarak kaldı. Ancak karakter, kötü anılmasına rağmen dizinin en çok konuşulan isimleri arasından hiç çıkmadı.

Nihat Sırdar'ın YouTube programına konuk olan Bennu Yıldırımlar'la sohbette konu bir noktada Ferhunde'ye geldi. Sırdar, karakterin gördüğü ilgiyi toplumun genel tavrıyla karşılaştırdı: ''Ağzımızın tadı bozulmasın Ali Rıza Bey' bizim ülke olarak şiarımız, şu anda genel olarak öyle yaşıyoruz. Ama Ferhunde gibi sivri karakterler inanılmaz ilgi görüyor.'