article/comments
article/share
Haberler
TV
"Fikret" Bennu Yıldırımlar, Ferhunde'nin Yaprak Dökümü'nde Neden Bu Kadar Sevildiğini Anlattı

"Fikret" Bennu Yıldırımlar, Ferhunde'nin Yaprak Dökümü'nde Neden Bu Kadar Sevildiğini Anlattı

Kanal D yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
31.10.2026 - 08:18
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Yaprak Dökümü'nde Fikret'e hayat veren Bennu Yıldırımlar, dizinin yıllarca 'kötü gelin' olarak anılan karakteri Ferhunde'ye dair dikkat çekici bir yorum yaptı. Nihat Sırdar'ın programında konuşan usta oyuncu, karakterin neden bu kadar sevildiğini tek cümleyle açıkladı. Peki Yıldırımlar'a göre o sır neydi?

KAYNAK: Nihat'la Muhabbet / YouTube

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Nihat Sırdar'a konuk olan Bennu Yıldırımlar, Ferhunde'nin sevilme nedenini izleyicinin kendi hayatına bağladı.

Nihat Sırdar'a konuk olan Bennu Yıldırımlar, Ferhunde'nin sevilme nedenini izleyicinin kendi hayatına bağladı.

2006-2010 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan Yaprak Dökümü, tekrar yayınlar sayesinde yıllardır yeni izleyici kazanmaya devam ediyor. Reşat Nuri Güntekin'in aynı adlı romanından uyarlanan dizinin en çok tartışılan isimlerinden biri ise Deniz Çakır'ın hayat verdiği Ferhunde.

Tekin ailesinin büyük oğlu Şevket'in eşi olan Ferhunde, sivri dili ve geri adım atmayan tavrıyla izleyicinin hafızasında uzun yıllar 'kötü gelin' olarak kaldı. Ancak karakter, kötü anılmasına rağmen dizinin en çok konuşulan isimleri arasından hiç çıkmadı.

Nihat Sırdar'ın YouTube programına konuk olan Bennu Yıldırımlar'la sohbette konu bir noktada Ferhunde'ye geldi. Sırdar, karakterin gördüğü ilgiyi toplumun genel tavrıyla karşılaştırdı: ''Ağzımızın tadı bozulmasın Ali Rıza Bey' bizim ülke olarak şiarımız, şu anda genel olarak öyle yaşıyoruz. Ama Ferhunde gibi sivri karakterler inanılmaz ilgi görüyor.'

Bennu Yıldırımlar'a göre izleyici, kendisinin olamadığı karakteri Ferhunde'de buldu.

Bennu Yıldırımlar'a göre izleyici, kendisinin olamadığı karakteri Ferhunde'de buldu.

Dizide Ali Rıza Bey'in büyük kızı Fikret'i canlandıran Yıldırımlar, bu yoruma katıldı ve Ferhunde'yi şu sözlerle tarif etti: 'Biraz hakkını savunan ve çaçaron olabilecek bir karakter.'

Usta oyuncu, karakterin bu kadar dikkat çekmesinin nedenini ise izleyicinin kendisiyle ilişkilendirdi: 'Biz öyle bir karakter olamadığımız için belki bu tip karakterler daha dikkat çekici oluyor.'

Yıldırımlar'ın yorumuna göre seyirci, Ferhunde'de kendi hayatında yüksek sesle söyleyemediklerini söyleyen birini izledi. Ağzının tadı bozulmasın diye susmanın erdem sayıldığı bir evde Ferhunde, susmayı reddedenlerdendi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın