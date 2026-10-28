Yaprak Dökümü'nün Şevket'i Hasan Küçükçetin, Yıllar Sonra Ferhunde'ye Hak Verdi
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Yaprak Dökümü'nde Şevket rolünü Caner Kurtaran'dan devralan Hasan Küçükçetin, dizinin en çok tartışılan karakterlerinden Ferhunde hakkında yıllar sonra şaşırtan bir itirafta bulundu. Oyuncu, uzun süre Ferhunde'nin Şevket'i aldattığını düşündüğünü, ancak yanıldığını söyledi.
KAYNAK: Kültürsüz
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Hasan Küçükçetin, Ferhunde'nin Şevket'i aldattığını sandığını ama meğer öyle olmadığını anlattı.
Küçükçetin'e göre Ferhunde'yi sertleştiren şey, içine düştüğü Tekin ailesiydi.
Hasan Küçükçetin, Ferhunde'nin tavrını kendi hayatından bir örnekle savundu.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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