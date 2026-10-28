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Yaprak Dökümü'nün Şevket'i Hasan Küçükçetin, Yıllar Sonra Ferhunde'ye Hak Verdi

Yaprak Dökümü'nün Şevket'i Hasan Küçükçetin, Yıllar Sonra Ferhunde'ye Hak Verdi

Kanal D yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
28.10.2026 - 15:31
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Yaprak Dökümü'nde Şevket rolünü Caner Kurtaran'dan devralan Hasan Küçükçetin, dizinin en çok tartışılan karakterlerinden Ferhunde hakkında yıllar sonra şaşırtan bir itirafta bulundu. Oyuncu, uzun süre Ferhunde'nin Şevket'i aldattığını düşündüğünü, ancak yanıldığını söyledi. 

KAYNAK: Kültürsüz

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Hasan Küçükçetin, Ferhunde'nin Şevket'i aldattığını sandığını ama meğer öyle olmadığını anlattı.

Hasan Küçükçetin, Ferhunde'nin Şevket'i aldattığını sandığını ama meğer öyle olmadığını anlattı.

Kanal D'de 2006-2010 yılları arasında yayınlanan Yaprak Dökümü, aradan geçen yıllara rağmen konuşulmaya devam ediyor. Dizinin en tartışmalı isimlerinden biri ise Deniz Çakır'ın hayat verdiği Ferhunde'ydi. Tekin ailesinin büyük oğlu Şevket'in eşi olan Ferhunde, izleyicinin hafızasında uzun yıllar 'kötü gelin' olarak kaldı.

YouTube'daki Kültürsüz kanalına konuk olan Hasan Küçükçetin ise bu algıya katılmadığını açıkça dile getirdi. Oyuncu, karakter hakkındaki ilk düşüncesini şu sözlerle anlattı: 'Ben hep şey zannediyordum; Ferhunde, Şevket'i aldattı falan zannediyordum. Aldatmamış meğersem hani. Aslında kadın o kadar kötü değilmiş.'

Küçükçetin'e göre Ferhunde'yi sertleştiren şey, içine düştüğü Tekin ailesiydi.

Küçükçetin'e göre Ferhunde'yi sertleştiren şey, içine düştüğü Tekin ailesiydi.

Oyuncu, Ferhunde'nin evlendiği andan itibaren zor bir ortamın içinde kaldığını savundu. Küçükçetin'in dikkat çektiği ilk isim, Halil Ergün'ün canlandırdığı Ali Rıza Bey oldu.

'O kadar manyağın arasında düşmüş ki... Yani o da pek akıllı bir insan değil de... E şimdi mesela evlenmişsin, kayınpederin sana 'Hanım' diyor. Sürekli zorbalıyor. Bir kere 'evladım' dememiş.' diyen oyuncu, evdeki diğer isimleri de unutmadı. Küçükçetin'e göre evde 'acayip' bir Fikret abla ve yine 'acayip' kardeşler vardı.

Hasan Küçükçetin, Ferhunde'nin tavrını kendi hayatından bir örnekle savundu.

Hasan Küçükçetin, Ferhunde'nin tavrını kendi hayatından bir örnekle savundu.

Oyuncu, Ferhunde'nin sert tavırlarını bir savunma refleksi olarak gördüğünü anlattı. Bunu da kendi evliliği üzerinden kurduğu bir benzetmeyle açıkladı: 'Düşünsene ben mesela evliyim, bizim komşunun bir oğlu var, hep de böyle bir karıma yan yan böyle bir şey yapıyor. E ben de şey yaparım yani, gitsin derim istemiyorum ya da döveceğim yani bunu.'

Küçükçetin'e göre izleyicinin Ferhunde'ye bakışı da tam bu noktada haksızlığa dönüştü. Oyuncu sözlerini şöyle tamamladı: 'E şimdi Ferhunde kıza kötü davranınca, kötü değil aslında hani kendini korumaya alınca bu sefer 'Ah Ferhunde kötü insan' yok, değilmiş yani.'

Küçükçetin aynı programda Ali Rıza Bey'in ölüm sahnesinin kamera arkasını ve Ayşe'nin kardeşi olduğunu sette öğrendiğini de anlatmıştı. Ferhunde yorumu ise dizinin hayranları arasında yıllardır süren 'kötü gelin' tartışmasına yeni bir pencere açtı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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