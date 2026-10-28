Yaprak Dökümü'nün Şevket'i Hasan Küçükçetin, Yıllar Sonra Ferhunde'ye Hak Verdi

Oyuncu, Ferhunde'nin sert tavırlarını bir savunma refleksi olarak gördüğünü anlattı. Bunu da kendi evliliği üzerinden kurduğu bir benzetmeyle açıkladı: 'Düşünsene ben mesela evliyim, bizim komşunun bir oğlu var, hep de böyle bir karıma yan yan böyle bir şey yapıyor. E ben de şey yaparım yani, gitsin derim istemiyorum ya da döveceğim yani bunu.'

Küçükçetin'e göre izleyicinin Ferhunde'ye bakışı da tam bu noktada haksızlığa dönüştü. Oyuncu sözlerini şöyle tamamladı: 'E şimdi Ferhunde kıza kötü davranınca, kötü değil aslında hani kendini korumaya alınca bu sefer 'Ah Ferhunde kötü insan' yok, değilmiş yani.'

Küçükçetin aynı programda Ali Rıza Bey'in ölüm sahnesinin kamera arkasını ve Ayşe'nin kardeşi olduğunu sette öğrendiğini de anlatmıştı. Ferhunde yorumu ise dizinin hayranları arasında yıllardır süren 'kötü gelin' tartışmasına yeni bir pencere açtı.