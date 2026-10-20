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"2. Şevket" Hasan Küçükçetin, Ayşe'nin Kardeşi Olduğunu Yaprak Dökümü Setinde Öğrenmiş

"2. Şevket" Hasan Küçükçetin, Ayşe'nin Kardeşi Olduğunu Yaprak Dökümü Setinde Öğrenmiş

Kanal D yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
20.10.2026 - 15:31
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Yaprak Dökümü'nde Şevket rolünü Caner Kurtaran'dan devralan Hasan Küçükçetin, diziye nasıl hazırlandığını ilk kez bu kadar açık anlattı. Meğer oyuncu, Tekin ailesinin evine adım attığında evdeki küçük kızın kim olduğunu bile bilmiyormuş.

KAYNAK: Kültürsüz

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Caner Kurtaran yerine Şevket rolünü üstlenen Hasan Küçükçetin, Yaprak Dökümü'ne katıldığında diziden tek bir bölüm bile izlemediğini itiraf etti.

Caner Kurtaran yerine Şevket rolünü üstlenen Hasan Küçükçetin, Yaprak Dökümü'ne katıldığında diziden tek bir bölüm bile izlemediğini itiraf etti.

Kanal D'de 2006-2010 yılları arasında yayınlanan Yaprak Dökümü, Reşat Nuri Güntekin'in aynı adlı romanından uyarlanmıştı. Dizide Tekin ailesinin büyük oğlu Şevket'i önce Caner Kurtaran canlandırmış, ardından rol Hasan Küçükçetin'e geçmişti.

Küçükçetin, YouTube'daki Kültürsüz kanalına konuk olduğu programda bu geçişin perde arkasını anlattı. Diziyle ilgili yalnızca ortalama bir bilgisi olduğunu söyleyen oyuncu, bir sabah kendini Tekin ailesinin tam ortasında bulduğunu dile getirdi.

Küçükçetin'in anlattığına göre sete çıkmadan önceki 10 gün boyunca kendisine dizinin hikâyesi ve karakterleri tek tek anlatıldı. Ancak önceki oyuncudan etkilenmemesi için eski bölümleri izlemesi istenmedi.

'Yaprak Dökümü hakkında ortalama bir bilgim vardı. Oturup hiç izlemedim. Gerçekten hiç izlemedim. Ve bir sabah Tekin ailesinin içindesin.' diyen oyuncu, hiç bilmediği bir dünyaya adım attığını söyledi.

Ayşe'nin kardeşi olduğunu sorarak öğrenmiş!

Ayşe'nin kardeşi olduğunu sorarak öğrenmiş!

Evde Ayşe'ye çikolata verdiği sahneleri hatırlatan Hasan Küçükçetin, çocuğun kim olduğunu sorduğunu ve 'O senin kardeşin.' cevabını aldığını anlattı.

Oyuncu o anki şaşkınlığını şu sözlerle aktardı: ''Hayır.' dedim, 'Ya mümkün mü? Bak benim iki tane, şey, kız kardeşim var, bir tane ablam var yani hani. Bu nereden?''

Aldığı cevap da en az soru kadar dikkat çekti: Ayşe, ailenin 'tekne kazıntısı' olarak sonradan dünyaya gelen en küçük kızıydı. Küçükçetin sözlerini 'Ayşe'yi ben sette öğrendim yani garibim. Onu o kadar atlamışlar ki bana sürekli anlatmakta.' diyerek tamamladı.

Dizide Ayşe karakterine Şebnem Ceceli hayat vermişti. Ceceli, bu rolle küçük yaşta geniş kitlelerce tanınan isimler arasına girmişti. Küçükçetin aynı programda Ali Rıza Bey'in ölüm sahnesinin kamera arkasını da paylaşmış, ekranda gözyaşlarıyla izlenen sahnede setteki herkesin kahkahalara boğulduğunu anlatmıştı.

Buradan izleyebilirsiniz:

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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