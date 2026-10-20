"2. Şevket" Hasan Küçükçetin, Ayşe'nin Kardeşi Olduğunu Yaprak Dökümü Setinde Öğrenmiş
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Yaprak Dökümü'nde Şevket rolünü Caner Kurtaran'dan devralan Hasan Küçükçetin, diziye nasıl hazırlandığını ilk kez bu kadar açık anlattı. Meğer oyuncu, Tekin ailesinin evine adım attığında evdeki küçük kızın kim olduğunu bile bilmiyormuş.
KAYNAK: Kültürsüz
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Caner Kurtaran yerine Şevket rolünü üstlenen Hasan Küçükçetin, Yaprak Dökümü'ne katıldığında diziden tek bir bölüm bile izlemediğini itiraf etti.
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Ayşe'nin kardeşi olduğunu sorarak öğrenmiş!
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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