"2. Şevket" Hasan Küçükçetin, Ayşe'nin Kardeşi Olduğunu Yaprak Dökümü Setinde Öğrenmiş

Kanal D'de 2006-2010 yılları arasında yayınlanan Yaprak Dökümü, Reşat Nuri Güntekin'in aynı adlı romanından uyarlanmıştı. Dizide Tekin ailesinin büyük oğlu Şevket'i önce Caner Kurtaran canlandırmış, ardından rol Hasan Küçükçetin'e geçmişti.

Küçükçetin, YouTube'daki Kültürsüz kanalına konuk olduğu programda bu geçişin perde arkasını anlattı. Diziyle ilgili yalnızca ortalama bir bilgisi olduğunu söyleyen oyuncu, bir sabah kendini Tekin ailesinin tam ortasında bulduğunu dile getirdi.

Küçükçetin'in anlattığına göre sete çıkmadan önceki 10 gün boyunca kendisine dizinin hikâyesi ve karakterleri tek tek anlatıldı. Ancak önceki oyuncudan etkilenmemesi için eski bölümleri izlemesi istenmedi.

'Yaprak Dökümü hakkında ortalama bir bilgim vardı. Oturup hiç izlemedim. Gerçekten hiç izlemedim. Ve bir sabah Tekin ailesinin içindesin.' diyen oyuncu, hiç bilmediği bir dünyaya adım attığını söyledi.