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Yaprak Dökümü'nün İkinci Şevket'i Hasan Küçükçetin Ali Rıza'nın Ölüm Sahnesinin Kamera Arkasını Anlattı

Yaprak Dökümü'nün İkinci Şevket'i Hasan Küçükçetin Ali Rıza'nın Ölüm Sahnesinin Kamera Arkasını Anlattı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
18.10.2026 - 12:57 Son Güncelleme: 18.10.2026 - 14:29

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Kanal D ekranlarında 2006 ile 2010 yılları arasında beş sezon boyunca yayınlanan Yaprak Dökümü, aradan geçen onca yıla rağmen hala en çok konuşulan dizilerin başında geliyor. Özellikle Ali Rıza Bey'in vedasına sahne olan final bölümü, en az Bihter'in ölümü kadar olay yaratmıştı ve izleyicinin gözyaşlarına boğulduğu sahneler arasında hafızalara kazındı.

YouTube'daki Kültürsüz kanalına konuk olarak Hasan Küçükçetin, o unutulmaz final sahnesinin kamera arkasını paylaştı. Ekran başındaki izleyicileri gözyaşlarına boğan sahnede kendilerinin aslında kahkahalar attığını anlatan Küçükçetin, final sahnesine bakış açımızı değiştirdi.

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Yaprak Dökümü'nün veda bölümü hala unutulmadı.

Yaprak Dökümü'nün veda bölümü hala unutulmadı.

Dizinin 174. ve son bölümünde ailenin büyüğü Ali Rıza Bey'in ölümü yer aldı. Halil Ergün'ün canlandırdığı karakterin vedası, Kanal D'nin düzenlediği veda partisinde final bölümünü birlikte izleyen davetlileri gözyaşlarına boğmuştu. Ergün de bu sahne karşısında duygularına hakim olamamış ve izleyenlerle birlikte gözyaşı dökmüştü.

Perde arkası ise bambaşka bir atmosfere sahne olmuş. Küçükçetin'in söylediğine göre Güven Hokna, 'Ali Rıza, Allah belanı vermesin. Niye öldün? Ne olur kalk, birkaç sezon daha gidelim. Bak hepimiz parasız kaldık.' diyerek ağlarken, ekrandan hiç anlaşılmasa da setteki herkes kahkahalara boğulmuş. Drone ile çekilen ve evi son kes gördüğümüz sahneyi hepiniz hatırlıyorsunuzdur. Bundan sonra o sahneyi aynı şekilde izlemek mümkün olmayacak gibi duruyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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