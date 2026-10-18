Yaprak Dökümü'nün İkinci Şevket'i Hasan Küçükçetin Ali Rıza'nın Ölüm Sahnesinin Kamera Arkasını Anlattı

Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Kanal D ekranlarında 2006 ile 2010 yılları arasında beş sezon boyunca yayınlanan Yaprak Dökümü, aradan geçen onca yıla rağmen hala en çok konuşulan dizilerin başında geliyor. Özellikle Ali Rıza Bey'in vedasına sahne olan final bölümü, en az Bihter'in ölümü kadar olay yaratmıştı ve izleyicinin gözyaşlarına boğulduğu sahneler arasında hafızalara kazındı.
YouTube'daki Kültürsüz kanalına konuk olarak Hasan Küçükçetin, o unutulmaz final sahnesinin kamera arkasını paylaştı. Ekran başındaki izleyicileri gözyaşlarına boğan sahnede kendilerinin aslında kahkahalar attığını anlatan Küçükçetin, final sahnesine bakış açımızı değiştirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yaprak Dökümü'nün veda bölümü hala unutulmadı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın