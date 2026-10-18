Yaprak Dökümü'nün İkinci Şevket'i Hasan Küçükçetin Ali Rıza'nın Ölüm Sahnesinin Kamera Arkasını Anlattı

Kanal D ekranlarında 2006 ile 2010 yılları arasında beş sezon boyunca yayınlanan Yaprak Dökümü, aradan geçen onca yıla rağmen hala en çok konuşulan dizilerin başında geliyor. Özellikle Ali Rıza Bey'in vedasına sahne olan final bölümü, en az Bihter'in ölümü kadar olay yaratmıştı ve izleyicinin gözyaşlarına boğulduğu sahneler arasında hafızalara kazındı.

YouTube'daki Kültürsüz kanalına konuk olarak Hasan Küçükçetin, o unutulmaz final sahnesinin kamera arkasını paylaştı. Ekran başındaki izleyicileri gözyaşlarına boğan sahnede kendilerinin aslında kahkahalar attığını anlatan Küçükçetin, final sahnesine bakış açımızı değiştirdi.

Kaynak