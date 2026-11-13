İstanbul'da Lodos Salacak'ta Dalgaları İnsan Boyunu Aştırdı, Fotoğraf Çeken Gençler Zor Anlar Yaşadı

İstanbul'da dün başlayan lodos bugün etkisini artırdı. Salacak sahilinde yükselerek kıyıya vuran dalgalar insanların boyunu aştı. Kentte fırtına nedeniyle bazı alanlar ziyarete kapatılırken ağaçlar araçların üzerine devrildi. Meteoroloji ve AKOM ise yarın için ayrı bir uyarıda bulundu.