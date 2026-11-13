İstanbul'da Lodos Salacak'ta Dalgaları İnsan Boyunu Aştırdı, Fotoğraf Çeken Gençler Zor Anlar Yaşadı
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Üç gencin zor anları sosyal medyada paylaşılan videolardan oldu.
Dalgalar kıyıya vurup patladı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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