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İstanbul'da Lodos Salacak'ta Dalgaları İnsan Boyunu Aştırdı, Fotoğraf Çeken Gençler Zor Anlar Yaşadı

İstanbul'da Lodos Salacak'ta Dalgaları İnsan Boyunu Aştırdı, Fotoğraf Çeken Gençler Zor Anlar Yaşadı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
13.11.2026 - 23:33
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İstanbul'da dün başlayan lodos bugün etkisini artırdı. Salacak sahilinde yükselerek kıyıya vuran dalgalar insanların boyunu aştı. Kentte fırtına nedeniyle bazı alanlar ziyarete kapatılırken ağaçlar araçların üzerine devrildi. Meteoroloji ve AKOM ise yarın için ayrı bir uyarıda bulundu.

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Üç gencin zor anları sosyal medyada paylaşılan videolardan oldu.

Dalgalar kıyıya vurup patladı.

Dalgalar kıyıya vurup patladı.

İstanbul'da Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) uyarısının ardından dün başlayan lodos, bugün etkisini artırarak sürdü. Salacak sahilinde kuvvetli rüzgarın etkisiyle yükselen dalgalar kıyıya vurdu ve insanların boyunu aştı. Gün batımıyla birlikte sahilden görüntülenen lodos nedeniyle denizde zaman zaman dev dalgalar oluştu.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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