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İstanbul'da Şiddetli Fırtına Hayatı Olumsuz Etkiledi: Ağaçlar Devrildi, Çatılar Uçtu

İstanbul'da Şiddetli Fırtına Hayatı Olumsuz Etkiledi: Ağaçlar Devrildi, Çatılar Uçtu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
13.11.2026 - 11:43
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Marmara Bölgesi'ndeki lodos, etkisini artırmaya devam ediyor. İlerleyen saatlerde 90 kilometre hızla esmesi beklenen rüzgar, İstanbul'daki bazı binaların çatılarını uçurup ağaçları devirdi.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi'nin (AKOM) uyarılarının ardından Marmara Bölgesi'nde kuvvetli lodos etkili oluyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi'nin (AKOM) uyarılarının ardından Marmara Bölgesi'nde kuvvetli lodos etkili oluyor.

AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, kentte bugün erken saatlerden etkili olan lodosun kısa süreli hamlelerle saatte 60 ila 90 kilometre hızla eseceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli fırtınanın, cumartesi öğle saatlerine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

AKOM, lodos fırtınası nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması uyarısında bulundu.

Sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan kuvvetli rüzgar da hayatı olumsuz etkilemeye başladı.

Eyüpsultan Yeşilpınar Mahallesi Girne Caddesi'ndeki 5 katlı binanın çatısından uçan parçalar, park halindeki 4 araca zarar verdi.

Eyüpsultan Yeşilpınar Mahallesi Girne Caddesi'ndeki 5 katlı binanın çatısından uçan parçalar, park halindeki 4 araca zarar verdi.

Güngören Haznedar Mahallesi'nde üzerine ağaç devrilen araç kullanılamaz hale geldi.

Bahçelievler Soğanlı Mahallesi'nde de devrilen ağaç nedeniyle bir araçta hasar oluştu

Sultangazi'de Cebeci ile Sultançiftliği mahallelerindeki bazı ağaçlar fırtına nedeniyle park halindeki araçların üzerine devrildi. Ekipler, devrilen ağaçlar ile hasar gören araçları kaldırmak için çalışma yaptı.

Zübeyde Hanım Mahallesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan 4 katlı binanın çatısı uçtu. Çatıdan kopan parçalar, çevreye düştü. Bölgeye sevk edilen itfaiye ve polis ekipleri, binanın çevresinde güvenlik önlemi aldı. Ayrıca ilçedeki boş bir binanın çevresinde bulunan saclar, fırtına nedeniyle kaldırıma devrildi.

Şehir Hatları'ndan yapılan duyuruya göre, şiddetli rüzgar nedeniyle birçok sefer iptal edildi.

Şehir Hatları'ndan yapılan duyuruya göre, şiddetli rüzgar nedeniyle birçok sefer iptal edildi.

Maltepe-Adalar ile Beşiktaş-Adalar ve Kabataş Adalar seferleri ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacak.

Ayrıca, Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu Ring Hattı ve Aşiyan-Üsküdar Hattı seferleri ikinci bir duyuruya kadar Bebek-Küçüksu-Anadolu Hisarı-Bebek ve Bebek-Üsküdar olarak yapılacak.

Şehir Hatları'nda iptal olan seferlerin listesi şöyle:

- Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş

- Büyükada-Sedef Adası

- Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada

- Beşiktaş-Adalar

- Bostancı-Adalar Ring Hattı

- Anadolu Kavagı-Rumeli Kavağı-Sarıyer

- Sarıyer-Beykoz

Hava muhalefeti nedeniyle T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda seferler bir süre Kabataş-Yusufpaşa ve Çapa-Bağcılar istasyonları arasında yapıldı.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, TF1 Maçka-Taşkışla ve TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferik hatlarında seferlerin gerçekleştirilemediği bildirildi.

Lodos nedeniyle artan baca gazı zehirlenmesi riskine karşı İGDAŞ da İstanbul'daki abonelerini uyardı.

Lodos nedeniyle artan baca gazı zehirlenmesi riskine karşı İGDAŞ da İstanbul'daki abonelerini uyardı.

SMS ile önlemlerin alınmasını hatırlatan İGDAŞ, AKOM'un 12-13 Kasım tarihlerine yönelik kuvvetli lodos uyarısına dikkat çekti.

Mesajda, havalandırma menfezlerinin sürekli açık tutulması istendi. Ayrıca bacalı kombi, şofben ve sobaların yatmadan önce kapatılması, bu cihazların bulunduğu ortamlarda uyunmaması gerektiği belirtildi.

Bursa'da da lodos, hayatı olumsuz etkiliyor.

Bursa'da da lodos, hayatı olumsuz etkiliyor.

Kent genelinde etkisini sürdüren, hızı saatte 68 kilometreye ulaşan lodos sebebiyle yayalar yürümekte zorlandı.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü, rüzgar nedeniyle ulaşımda oluşabilecek aksamalar, çatı uçmaları, ağaç devrilmeleri ile soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmelerine karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.

Yarın lodosun yerini sağanağa bırakmasının beklendiği öğrenildi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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