İstanbul'da Şiddetli Fırtına Hayatı Olumsuz Etkiledi: Ağaçlar Devrildi, Çatılar Uçtu
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Marmara Bölgesi'ndeki lodos, etkisini artırmaya devam ediyor. İlerleyen saatlerde 90 kilometre hızla esmesi beklenen rüzgar, İstanbul'daki bazı binaların çatılarını uçurup ağaçları devirdi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi'nin (AKOM) uyarılarının ardından Marmara Bölgesi'nde kuvvetli lodos etkili oluyor.
Eyüpsultan Yeşilpınar Mahallesi Girne Caddesi'ndeki 5 katlı binanın çatısından uçan parçalar, park halindeki 4 araca zarar verdi.
Şehir Hatları'ndan yapılan duyuruya göre, şiddetli rüzgar nedeniyle birçok sefer iptal edildi.
Lodos nedeniyle artan baca gazı zehirlenmesi riskine karşı İGDAŞ da İstanbul'daki abonelerini uyardı.
Bursa'da da lodos, hayatı olumsuz etkiliyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın