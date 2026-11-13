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Çatalca Sahiline Vuran Konteyner Açıldı: Milyonluk Ses Sistemleri 2 Kilometrelik Kıyıya Dağıldı

Çatalca Sahiline Vuran Konteyner Açıldı: Milyonluk Ses Sistemleri 2 Kilometrelik Kıyıya Dağıldı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
13.11.2026 - 10:09
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İstanbul'un Çatalca ilçesinde dalgaların sürüklediği bir konteyner kıyıya vurup kayalıklara çarpınca açıldı. İçinden çıkan profesyonel ses sistemleri ve elektronik ekipman, değeri milyonlarca lirayla ifade edilen bir yük olarak yaklaşık 2 kilometrelik sahil şeridine yayıldı. Jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri bölgeyi güvenlik altına alırken, konteynerin hangi gemiden düştüğü araştırılıyor.

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Arnavutköy açıklarında denize düşen konteyner, dalgalarla Çatalca kıyılarına sürüklendi.

Arnavutköy açıklarında denize düşen konteyner, dalgalarla Çatalca kıyılarına sürüklendi.

Olayın ilk duyurulduğu 12 Kasım'da konteynerin Arnavutköy açıklarında denize düştüğü, ardından dalgaların etkisiyle Çatalca sahiline sürüklendiği bildirildi. Hangi gemiye ait olduğu ve ne zaman denize düştüğü ise henüz belirlenemedi.

İHA'nın aktardığına göre konteynerler 7 Kasım Cumartesi günü Çatalca'daki Yalıköy sahili ve Kilitburnu mevkiinde karaya ulaştı. Kıyıya çarpan konteynerlerden birinin kapağı açıldı.

Kapağı açılan konteynerden çıkan ses sistemleri ve elektronik ekipman 2 kilometrelik sahil şeridine saçıldı.

Kapağı açılan konteynerden çıkan ses sistemleri ve elektronik ekipman 2 kilometrelik sahil şeridine saçıldı.

Konteynerden çıkan malzemeler arasında profesyonel ses sistemleri ve çeşitli elektronik cihazlar var. Kutular ve ekipman dalgalarla sürüklenerek hem kumsala hem de kayalıklara dağıldı.

Ürünlerin değerinin milyonlarca lirayı bulduğu belirtiliyor. Sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar, kıyıya yayılan cihazları ve kutuları fark edip durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri sahilde güvenlik önlemi aldı.

İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri sahilde güvenlik önlemi aldı.

Ekipler sahilde inceleme yaparken kayalık alanları da kontrol etti. Parçalanan konteyner ile içinden çıkan ses sistemleri toplanarak muhafaza altına alındı.

Yetkililer, elektronik malzemelerin çevre kirliliği ve kamu güvenliği açısından risk oluşturabileceğini belirterek vatandaşları sahile girmemeleri konusunda uyardı.

Yükün hangi gemiden düştüğünü belirlemek için başlatılan inceleme sürüyor.

Yükün hangi gemiden düştüğünü belirlemek için başlatılan inceleme sürüyor.

Jandarma ve Sahil Güvenlik, konteynerin hangi gemiden, hangi tarihte denize düştüğünü araştırıyor. Çatalca kıyılarına vuran diğer konteynerlerin durumu da inceleniyor.

Benzer bir olay 2007'de İngiltere'nin Devon kıyılarında yaşanmıştı. Karaya oturan MSC Napoli adlı yük gemisinden düşen konteynerler sahile vurmuş, içinden çıkan sıfır BMW motosikletler, şarap fıçıları ve markalı kıyafetler için ülkenin dört bir yanından binlerce kişi bölgeye akın etmişti. Çatalca'daki yükün akıbeti ise soruşturmanın ardından netleşecek.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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