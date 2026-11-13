Çatalca Sahiline Vuran Konteyner Açıldı: Milyonluk Ses Sistemleri 2 Kilometrelik Kıyıya Dağıldı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
İstanbul'un Çatalca ilçesinde dalgaların sürüklediği bir konteyner kıyıya vurup kayalıklara çarpınca açıldı. İçinden çıkan profesyonel ses sistemleri ve elektronik ekipman, değeri milyonlarca lirayla ifade edilen bir yük olarak yaklaşık 2 kilometrelik sahil şeridine yayıldı. Jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri bölgeyi güvenlik altına alırken, konteynerin hangi gemiden düştüğü araştırılıyor.
Arnavutköy açıklarında denize düşen konteyner, dalgalarla Çatalca kıyılarına sürüklendi.
Kapağı açılan konteynerden çıkan ses sistemleri ve elektronik ekipman 2 kilometrelik sahil şeridine saçıldı.
İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri sahilde güvenlik önlemi aldı.
Yükün hangi gemiden düştüğünü belirlemek için başlatılan inceleme sürüyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın