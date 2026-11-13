Çatalca Sahiline Vuran Konteyner Açıldı: Milyonluk Ses Sistemleri 2 Kilometrelik Kıyıya Dağıldı

Jandarma ve Sahil Güvenlik, konteynerin hangi gemiden, hangi tarihte denize düştüğünü araştırıyor. Çatalca kıyılarına vuran diğer konteynerlerin durumu da inceleniyor.

Benzer bir olay 2007'de İngiltere'nin Devon kıyılarında yaşanmıştı. Karaya oturan MSC Napoli adlı yük gemisinden düşen konteynerler sahile vurmuş, içinden çıkan sıfır BMW motosikletler, şarap fıçıları ve markalı kıyafetler için ülkenin dört bir yanından binlerce kişi bölgeye akın etmişti. Çatalca'daki yükün akıbeti ise soruşturmanın ardından netleşecek.