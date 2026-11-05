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Bir Gemi Kazası Yaşandı, Sahiller Legolarla Doldu

Bir Gemi Kazası Yaşandı, Sahiller Legolarla Doldu

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
05.11.2026 - 12:48
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1997'de Cornwall açıklarında fırtınaya yakalanan bir kargo gemisinden denize yaklaşık 5 milyon Lego parçası döküldü. Aradan neredeyse 30 yıl geçti, ejderhalar, ahtapotlar ve dalgıç paletleri hâlâ İngiltere kıyılarında bulunuyor.

İşte detaylar...

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Dev bir dalga, Tokio Express gemisinin 62 konteynerini denize düşürdü.

Dev bir dalga, Tokio Express gemisinin 62 konteynerini denize düşürdü.

Rotterdam'dan New York'a giden gemi, Land's End'in yaklaşık 32 kilometre açığında fırtınaya yakalandı ve neredeyse alabora oldu. Denize düşen konteynerlerden birinde yaklaşık 5 milyon Lego parçası vardı.

Parçaların çoğu denizle ilgili setlere aitti. Yükte 352 bin çift dalgıç paleti, 97 bin 500 dalgıç tüpü, 92 bin 400 kılıç ve 4 bin 200 ahtapot bulunuyordu.

Sahillerde en çok aranan parçalar siyah ejderhalar ve ahtapotlar.

Sahillerde en çok aranan parçalar siyah ejderhalar ve ahtapotlar.

Konteynerde 33 binden fazla siyah ejderha vardı, yeşil ejderha sayısı ise yalnızca 514'tü. Sayısı 4 bin 200 olan ahtapotlar, sahilde parça arayanlar için en değerli buluntu sayılıyor.

Cornwall'da yaşayan 13 yaşındaki Liutauras Cemolonskas, iki yılda 789 parça topladıktan sonra Marazion sahilinde bir ahtapot buldu. Babası Vytautas Cemolonskas, ahtapotu iki yıldır aradıklarını ve bulmayı hiç beklemediklerini anlattı.

Parçaların nereye vurduğu yıllardır tek tek kayıt altına alınıyor.

Parçaların nereye vurduğu yıllardır tek tek kayıt altına alınıyor.

2010 civarında Cornwall'a taşınan Tracey Williams, sahile ilk gittiği gün kazadan kalma bir Lego parçası buldu. Williams'ın kurduğu Lego Lost at Sea sayfasına gelen bildirimlerle parçaların İngiltere, Galler, Fransa, Belçika, İrlanda ve Hollanda kıyılarına ulaştığı haritaya döküldü.

Williams, 1997'de bir ahtapot bulduğunu, ikincisini bulmasının ise 18 yıl sürdüğünü anlattı. Yaşadıklarını 'Adrift: The Curious Tale of the Lego Lost at Sea' adlı kitabında topladı.

Kayıp parçaların bir bölümü hâlâ deniz dibinde duruyor.

Kayıp parçaların bir bölümü hâlâ deniz dibinde duruyor.

Okyanus bilimci Curtis Ebbesmeyer, Lego'dan aldığı parça örneklerini küvette denedi ve yarısının suda yüzdüğünü gördü. Yüzmeyen parçaları balıkçılar dip trolüyle çıkarıyor.

Konteynerdeki 51 bin 800 köpekbalığından ilki, kazadan 27 yıl sonra Cornwall kıyısının 32 kilometre açığında bir balıkçı ağına takıldı. Williams bu buluntunun ardından 'Bulunacak 51 bin 799 tane daha var' diye yazdı.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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