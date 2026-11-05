Bir Gemi Kazası Yaşandı, Sahiller Legolarla Doldu

Konteynerde 33 binden fazla siyah ejderha vardı, yeşil ejderha sayısı ise yalnızca 514'tü. Sayısı 4 bin 200 olan ahtapotlar, sahilde parça arayanlar için en değerli buluntu sayılıyor.

Cornwall'da yaşayan 13 yaşındaki Liutauras Cemolonskas, iki yılda 789 parça topladıktan sonra Marazion sahilinde bir ahtapot buldu. Babası Vytautas Cemolonskas, ahtapotu iki yıldır aradıklarını ve bulmayı hiç beklemediklerini anlattı.