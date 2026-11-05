Bir Gemi Kazası Yaşandı, Sahiller Legolarla Doldu
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Dev bir dalga, Tokio Express gemisinin 62 konteynerini denize düşürdü.
Sahillerde en çok aranan parçalar siyah ejderhalar ve ahtapotlar.
Parçaların nereye vurduğu yıllardır tek tek kayıt altına alınıyor.
Kayıp parçaların bir bölümü hâlâ deniz dibinde duruyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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