Rekor Kırmak İçin Havaya 1,5 Milyon Balon Bıraktılar: Yıllarca Felaketi Yaşattı
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1986'da ABD'nin Cleveland kentinde hayır kurumu United Way için düzenlenen Balloonfest '86 etkinliğinde yaklaşık 1,5 milyon helyum balonu gökyüzüne bırakıldı. Dünya rekoru denemesi olarak planlanan etkinlik, yaklaşan fırtına nedeniyle erken başlatıldı ve balonlar kentin üzerine geri düştü. Havalimanı, trafik ve Erie Gölü'ndeki arama kurtarma çalışmaları olumsuz etkilendi.
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Cleveland'daki Balloonfest '86 etkinliğinde 27 Eylül 1986'da yaklaşık 1,5 milyon balon gökyüzüne bırakıldı.
Balonlar soğuk hava ve yağmurla karşılaşınca şişkin halde yere düştü ve kentte aksamalar yaşandı.
İki balıkçının aranması balonlar yüzünden zorlaştı, ancak ölümlerle ilişkisi tartışmalı.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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