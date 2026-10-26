Rekor Kırmak İçin Havaya 1,5 Milyon Balon Bıraktılar: Yıllarca Felaketi Yaşattı

Balloonfest '86, United Way of Cleveland'in bağış toplamak amacıyla düzenlediği etkinlikti. Los Angeles merkezli Balloonart by Treb şirketinin başındaki Treb Heining tarafından koordine edilen etkinliğin hazırlıkları altı ay sürdü. Cleveland'ın Public Square meydanında, bir şehir bloğu büyüklüğünde, 76'ya 46 metre ölçülerinde ve üç kat yüksekliğinde bir yapı kuruldu ve üzeri tek parça ağ ile kaplandı. İçinde çoğunluğu lise öğrencisi olan 2.500 gönüllü balonları helyumla doldurdu.

Başlangıçta 2 milyon balon planlansa da sayı 1,4 milyonun üzerinde kaldı. Çocuklar her iki balon için 1 dolara sponsorluk sattı. 27 Eylül'de yaklaşan bir yağmur fırtınası nedeniyle organizatörler balonları saat 13.50 sıralarında erken bırakmaya karar verdi. 100 binden fazla kişinin toplandığı etkinlikte balonlar Terminal Tower'ı çevreledi ve bir önceki yıl Disneyland'in 30. yıl dönümünde kırılan rekoru geçti. 1988 Guinness Dünya Rekorları Kitabı, etkinliği 1.429.643 balonla en büyük toplu balon salımı olarak kaydetti.