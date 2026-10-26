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Rekor Kırmak İçin Havaya 1,5 Milyon Balon Bıraktılar: Yıllarca Felaketi Yaşattı

Rekor Kırmak İçin Havaya 1,5 Milyon Balon Bıraktılar: Yıllarca Felaketi Yaşattı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
26.10.2026 - 11:03
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1986'da ABD'nin Cleveland kentinde hayır kurumu United Way için düzenlenen Balloonfest '86 etkinliğinde yaklaşık 1,5 milyon helyum balonu gökyüzüne bırakıldı. Dünya rekoru denemesi olarak planlanan etkinlik, yaklaşan fırtına nedeniyle erken başlatıldı ve balonlar kentin üzerine geri düştü. Havalimanı, trafik ve Erie Gölü'ndeki arama kurtarma çalışmaları olumsuz etkilendi.

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Cleveland'daki Balloonfest '86 etkinliğinde 27 Eylül 1986'da yaklaşık 1,5 milyon balon gökyüzüne bırakıldı.

Cleveland'daki Balloonfest '86 etkinliğinde 27 Eylül 1986'da yaklaşık 1,5 milyon balon gökyüzüne bırakıldı.

Balloonfest '86, United Way of Cleveland'in bağış toplamak amacıyla düzenlediği etkinlikti. Los Angeles merkezli Balloonart by Treb şirketinin başındaki Treb Heining tarafından koordine edilen etkinliğin hazırlıkları altı ay sürdü. Cleveland'ın Public Square meydanında, bir şehir bloğu büyüklüğünde, 76'ya 46 metre ölçülerinde ve üç kat yüksekliğinde bir yapı kuruldu ve üzeri tek parça ağ ile kaplandı. İçinde çoğunluğu lise öğrencisi olan 2.500 gönüllü balonları helyumla doldurdu.

Başlangıçta 2 milyon balon planlansa da sayı 1,4 milyonun üzerinde kaldı. Çocuklar her iki balon için 1 dolara sponsorluk sattı. 27 Eylül'de yaklaşan bir yağmur fırtınası nedeniyle organizatörler balonları saat 13.50 sıralarında erken bırakmaya karar verdi. 100 binden fazla kişinin toplandığı etkinlikte balonlar Terminal Tower'ı çevreledi ve bir önceki yıl Disneyland'in 30. yıl dönümünde kırılan rekoru geçti. 1988 Guinness Dünya Rekorları Kitabı, etkinliği 1.429.643 balonla en büyük toplu balon salımı olarak kaydetti.

Balonlar soğuk hava ve yağmurla karşılaşınca şişkin halde yere düştü ve kentte aksamalar yaşandı.

Balonlar soğuk hava ve yağmurla karşılaşınca şişkin halde yere düştü ve kentte aksamalar yaşandı.

Normalde helyumla doldurulup açık havada bırakılan lateks balonlar yere inmeden önce neredeyse tamamen sönüyor. Balloonfest balonları ise soğuk hava cephesi ve yağışla karşılaşınca hala şişkinken yere doğru düştü. Balonlar Kuzeydoğu Ohio'nun karasını ve su yollarını tıkadı. Olaydan sonraki günlerde pek çok balonun Erie Gölü'nün Kanada kıyısına vurduğu bildirildi.

Burke Lakefront Havalimanı, balonların inmesi nedeniyle bir pistini yarım saat kapattı. Sürücülerin balonlardan kaçınmak için direksiyon kırması ya da gökyüzünü izlemek için yoldan gözünü ayırması nedeniyle trafik kazaları da bildirildi. Geauga ilçesinde bir otlağa inen balonlar Louise Nowakowski'ye ait Arap atlarını ürküttü. Nowakowski, 100 bin dolar tazminat için United Way of Cleveland'a dava açtı ve taraflar açıklanmayan şartlarla uzlaştı.

İki balıkçının aranması balonlar yüzünden zorlaştı, ancak ölümlerle ilişkisi tartışmalı.

İki balıkçının aranması balonlar yüzünden zorlaştı, ancak ölümlerle ilişkisi tartışmalı.

Raymond Broderick ve Bernard Sulzer adlı iki balıkçı, 26 Eylül'de açılmış ve etkinlik günü aileleri tarafından kayıp olarak bildirildi. Kurtarma ekipleri 4,9 metrelik teknelerini Edgewater Park dalgakıranının batısında demirli halde buldu. Sahil Güvenlik helikopteri ve kurtarma botu ekipleri, göle inen balonlar nedeniyle bölgeye ulaşmakta ve suda biri olup olmadığını görmekte zorlandı. Sahil Güvenlik 29 Eylül'de aramayı durdurdu. Balıkçıların cesetleri daha sonra kıyıya vurdu.

Balıkçılardan birinin eşi, United Way of Cleveland'a ve etkinliği düzenleyen şirkete 3,2 milyon dolarlık dava açtı ve açıklanmayan şartlarla uzlaştı. Sahil Güvenlik 9. Bölge Arama Kurtarma Program Yöneticisi Roger Rice ise 2024'te verdiği röportajda Balloonfest'in iki adamın ölümüyle bir ilgisi olmadığını söyledi. Etkinlik, maliyet aşımları nedeniyle zararla sonuçlandı.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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