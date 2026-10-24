35 Ülke Birleşip 23 Bin Tonluk Makineyi Yaptı Ama Kimse Çalıştıramıyor: 2034'e Ertelendi

ITER Genel Direktörü Pietro Barabaschi tarafından kamuoyuna duyurulan yeni çalışma takvimine göre, başlangıçta 2025 yılına çekilmesi hedeflenen deneylerin başlangıcı 2034 yılı olarak revize edildi. Böylece projenin ilk planlanan takvimine kıyasla toplam gecikme süresi yaklaşık 18 yıla ulaştı.

Uzmanlar, onarım ve montaj süreçlerinin devam ettiğini bildirdi. 2026 yılı itibarıyla dokuz sektör modülünden altıncısının reaktör çukuruna indirilmesiyle plazma odasının üçte ikisi tamamlandı. Avrupa tarafından üretilen 2 numaralı vakum odası sektörünün de şantiyeye ulaşmasıyla birlikte reaktör çekirdeğine ait tüm temel bileşenlerin sahaya sevkiyatı tamamlandı.