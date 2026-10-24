35 Ülke Birleşip 23 Bin Tonluk Makineyi Yaptı Ama Kimse Çalıştıramıyor: 2034'e Ertelendi
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Fransa'nın güneyindeki Saint-Paul-lez-Durance bölgesinde inşa edilen Uluslararası Termonükleer Deneysel Reaktör (ITER) projesinde ilk plazma deneylerinin başlama tarihi 2034 yılına ertelendi. Teknik aksaklıklar ve reaktör bileşenlerinde saptanan yapısal kusurlar nedeniyle yaşanan gecikmenin projeye ek maliyetinin yaklaşık 5 milyar euro olduğu bildirildi.
Detaylar 👇
Güneş'teki enerji üretimini yeryüzünde gerçekleştirmeyi amaçlayan reaktör 35 ülkenin ortaklığıyla Fransa'da inşa ediliyor.
Termal kalkandaki mikro çatlaklar nedeniyle yaklaşık 23 kilometrelik soğutma borusu şebekesi sökülerek değiştirilecek.
Yeni çalışma takvimiyle birlikte projedeki toplam gecikme yaklaşık 18 yıla ulaştı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın