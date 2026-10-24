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35 Ülke Birleşip 23 Bin Tonluk Makineyi Yaptı Ama Kimse Çalıştıramıyor: 2034'e Ertelendi

35 Ülke Birleşip 23 Bin Tonluk Makineyi Yaptı Ama Kimse Çalıştıramıyor: 2034'e Ertelendi

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
24.10.2026 - 21:08
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Fransa'nın güneyindeki Saint-Paul-lez-Durance bölgesinde inşa edilen Uluslararası Termonükleer Deneysel Reaktör (ITER) projesinde ilk plazma deneylerinin başlama tarihi 2034 yılına ertelendi. Teknik aksaklıklar ve reaktör bileşenlerinde saptanan yapısal kusurlar nedeniyle yaşanan gecikmenin projeye ek maliyetinin yaklaşık 5 milyar euro olduğu bildirildi.

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Güneş'teki enerji üretimini yeryüzünde gerçekleştirmeyi amaçlayan reaktör 35 ülkenin ortaklığıyla Fransa'da inşa ediliyor.

Güneş'teki enerji üretimini yeryüzünde gerçekleştirmeyi amaçlayan reaktör 35 ülkenin ortaklığıyla Fransa'da inşa ediliyor.

Güneş'teki enerji üretim mekanizması olan nükleer füzyonu yeryüzünde gerçekleştirmeyi amaçlayan tokamak tipi reaktör, Avrupa Birliği, ABD, Çin, Rusya, Japonya, Hindistan ve Güney Kore olmak üzere 35 ülkenin ortaklığıyla inşa ediliyor.

Tamamlandığında yaklaşık 23 bin ton ağırlığa ulaşması beklenen tesis, vakum odası, süper iletken mıknatıslar ve termal kalkanlar gibi uluslararası ortaklarca üretilen özel parçalardan oluşuyor.

Termal kalkandaki mikro çatlaklar nedeniyle yaklaşık 23 kilometrelik soğutma borusu şebekesi sökülerek değiştirilecek.

Termal kalkandaki mikro çatlaklar nedeniyle yaklaşık 23 kilometrelik soğutma borusu şebekesi sökülerek değiştirilecek.

İlk operasyonel hedefleri 2010'lu yılların ortası olarak belirlenen projede son erteleme kararı, reaktörün merkez bileşenlerinde tespit edilen mikro çatlakların ardından alındı. 2021 yılı sonunda yapılan helyum sızdırmazlık testleri, vakum odasının termal kalkanında sızıntı olduğunu ortaya çıkardı. Teknik incelemelerde, bükme ve kaynak işlemlerindeki mekanik gerilimler ile gümüşleme sürecinden kalan klor artıklarının birleşmesi sonucu 2,2 milimetreye varan gerilmeli korozyon çatlakları saptandı.

Güvenlik risklerini önlemek amacıyla ITER yönetimi, termal kalkana ait yaklaşık 23 kilometrelik soğutma borusu şebekesinin tamamını söküp gümüş kaplamasız 316L paslanmaz çelik borularla değiştirme kararı aldı. Bu doğrultuda, reaktör çukuruna daha önce yerleştirilmiş olan 6 numaralı sektör modülü onarım çalışmaları için yeniden dışarı çıkarıldı.

Yeni çalışma takvimiyle birlikte projedeki toplam gecikme yaklaşık 18 yıla ulaştı.

Yeni çalışma takvimiyle birlikte projedeki toplam gecikme yaklaşık 18 yıla ulaştı.

ITER Genel Direktörü Pietro Barabaschi tarafından kamuoyuna duyurulan yeni çalışma takvimine göre, başlangıçta 2025 yılına çekilmesi hedeflenen deneylerin başlangıcı 2034 yılı olarak revize edildi. Böylece projenin ilk planlanan takvimine kıyasla toplam gecikme süresi yaklaşık 18 yıla ulaştı.

Uzmanlar, onarım ve montaj süreçlerinin devam ettiğini bildirdi. 2026 yılı itibarıyla dokuz sektör modülünden altıncısının reaktör çukuruna indirilmesiyle plazma odasının üçte ikisi tamamlandı. Avrupa tarafından üretilen 2 numaralı vakum odası sektörünün de şantiyeye ulaşmasıyla birlikte reaktör çekirdeğine ait tüm temel bileşenlerin sahaya sevkiyatı tamamlandı.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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