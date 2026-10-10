Sınırsız Bir Enerji Kaynağı Keşfedildi: Sadece Yüzde 2'si Bile Dünyayı 200 Yıl Besleyebilir
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Bilim insanları, yerin altında trilyonlarca tonluk devasa bir doğal hidrojen deposu bulunduğunu tahmin ediyor. Yıllardır varlığı imkansız görülen rezervlerin yalnızca yüzde 2'si bile dünyanın 200 yıllık enerji ihtiyacını karşılamaya yetiyor.
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Kaynak: Science Advances, Interesting Engineering
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Dünya genelinde yer altındaki yapılarda hapsolmuş yaklaşık 6,2 trilyon ton hidrojen bulunduğu tahmin ediliyor.
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Hidrojene yönelik küresel talebin 2050 yılına kadar 5 kat artması bekleniyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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