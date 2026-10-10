Sınırsız Bir Enerji Kaynağı Keşfedildi: Sadece Yüzde 2'si Bile Dünyayı 200 Yıl Besleyebilir

Hidrojen rezervlerinin tam olarak hangi noktalarda yoğunlaştığı henüz bilinmiyor. Araştırmacılar, bunun temel nedeninin bugüne kadar uygulanan jeolojik arama yöntemlerinin hidrojen yataklarına uygun tasarlanmaması olduğunu belirtiyor. Yer altındaki hidrojenin bir kısmının erişilemeyecek kadar derinde, kıyıdan çok uzakta ya da ticari olarak çıkarılmasını anlamsız kılacak kadar küçük olabileceği de değerlendiriliyor. Ancak uzmanlar, mevcut kısıtlamalara rağmen erişilebilir miktarın bile küresel ihtiyaçları karşılayacak boyutta olduğunu vurguluyor.

Elektrik üretimi, sanayi ve ulaşımda fosil yakıtların yerini alma potansiyeline sahip olan hidrojene yönelik küresel talebin 2050 yılına kadar 5 kat artacağı ve bazı sektörlerdeki enerji arzının yüzde 30'unu karşılayacağı öngörülüyor. Doğal yataklara ilişkin ilk somut haritalandırma çalışmalarının önümüzdeki aylarda ABD genelinde netleşmeye başlaması bekleniyor.