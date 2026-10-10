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Sınırsız Bir Enerji Kaynağı Keşfedildi: Sadece Yüzde 2'si Bile Dünyayı 200 Yıl Besleyebilir

Sınırsız Bir Enerji Kaynağı Keşfedildi: Sadece Yüzde 2'si Bile Dünyayı 200 Yıl Besleyebilir

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
10.10.2026 - 21:03
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Bilim insanları, yerin altında trilyonlarca tonluk devasa bir doğal hidrojen deposu bulunduğunu tahmin ediyor. Yıllardır varlığı imkansız görülen rezervlerin yalnızca yüzde 2'si bile dünyanın 200 yıllık enerji ihtiyacını karşılamaya yetiyor.

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Kaynak: Science Advances, Interesting Engineering

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Dünya genelinde yer altındaki yapılarda hapsolmuş yaklaşık 6,2 trilyon ton hidrojen bulunduğu tahmin ediliyor.

Dünya genelinde yer altındaki yapılarda hapsolmuş yaklaşık 6,2 trilyon ton hidrojen bulunduğu tahmin ediliyor.

Araştırmaya göre Dünya genelinde, yer altındaki yapılarda hapsolmuş halde yaklaşık 6,2 trilyon ton hidrojen bulunduğu tahmin ediliyor. Bu miktar, gezegende kalmış olduğu öngörülen toplam petrol rezervinin yaklaşık 26 katına denk geliyor.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu'ndan (USGS) petrol jeokimyacısı ve araştırmanın başyazarı Geoffrey Ellis liderliğindeki ekibin hesaplamalarına göre, bu potansiyel kaynağın yalnızca yüzde 2'lik kısmı bile küresel enerji ihtiyacını 200 yıl boyunca karşılamaya yetiyor. Bu miktardaki doğal hidrojenden elde edilebilecek enerji, bilinen tüm doğal gaz rezervlerinin toplam enerjisinin yaklaşık iki katı büyüklüğünde. Doğal rezervler yerinde sabit durduğu için ek depolama ya da sıfırdan üretim maliyeti gerektirmiyor.

Hidrojene yönelik küresel talebin 2050 yılına kadar 5 kat artması bekleniyor.

Hidrojene yönelik küresel talebin 2050 yılına kadar 5 kat artması bekleniyor.

Hidrojen rezervlerinin tam olarak hangi noktalarda yoğunlaştığı henüz bilinmiyor. Araştırmacılar, bunun temel nedeninin bugüne kadar uygulanan jeolojik arama yöntemlerinin hidrojen yataklarına uygun tasarlanmaması olduğunu belirtiyor. Yer altındaki hidrojenin bir kısmının erişilemeyecek kadar derinde, kıyıdan çok uzakta ya da ticari olarak çıkarılmasını anlamsız kılacak kadar küçük olabileceği de değerlendiriliyor. Ancak uzmanlar, mevcut kısıtlamalara rağmen erişilebilir miktarın bile küresel ihtiyaçları karşılayacak boyutta olduğunu vurguluyor.

Elektrik üretimi, sanayi ve ulaşımda fosil yakıtların yerini alma potansiyeline sahip olan hidrojene yönelik küresel talebin 2050 yılına kadar 5 kat artacağı ve bazı sektörlerdeki enerji arzının yüzde 30'unu karşılayacağı öngörülüyor. Doğal yataklara ilişkin ilk somut haritalandırma çalışmalarının önümüzdeki aylarda ABD genelinde netleşmeye başlaması bekleniyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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