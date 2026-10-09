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Türkiye'nin Bu Köyünde Kimse Elektrik ve Su Faturası Ödemiyor: Üstüne Para Kazanıyorlar

Türkiye'nin Bu Köyünde Kimse Elektrik ve Su Faturası Ödemiyor: Üstüne Para Kazanıyorlar

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
09.10.2026 - 18:12
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Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesine bağlı Kusura Köyü, hayata geçirdiği Güneş Enerjisi Santrali (GES) projesi sayesinde enerji maliyetlerini önemli ölçüde düşürdü. Tarımsal sulamadan içme suyu pompalarına ve ortak alanların aydınlatılmasına kadar pek çok alanda yenilenebilir enerjiden yararlanan köy, fatura yükünden kurtulmak isteyen vatandaşların yeni ilgi odağı haline geldi. Çevre köylere de örnek teşkil eden bu yatırım, hem üreticilerin maliyetlerini hafifletiyor hem de yerel bütçeye katkı sağlıyor.

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Proje sayesinde tarımsal sulama ve içme suyu giderleri minimuma iniyor

Proje sayesinde tarımsal sulama ve içme suyu giderleri minimuma iniyor

Güneş ışığını ekonomik bir kaynağa dönüştüren sistem, özellikle sulama dönemlerinde yüksek elektrik masraflarıyla karşılaşan çiftçilere rahat bir nefes aldırıyor. Yalnızca tarım arazileriyle sınırlı kalmayan proje, içme suyu pompalarının çalıştırılması, sokak aydınlatmaları ve köyün genel kullanım alanlarının elektrik ihtiyacını da doğrudan karşılıyor.

İhtiyaç fazlası elektrik üretimi köye ek gelir sağlama potansiyeli taşıyor

İhtiyaç fazlası elektrik üretimi köye ek gelir sağlama potansiyeli taşıyor

Güneşli günlerde elde edilen fazla enerjinin genel şebekeye aktarılması, yerleşim yeri için ek bir mali kaynak oluşturma fırsatı sunuyor. Doğru planlanan yenilenebilir enerji yatırımları, bir yandan günlük yaşam maliyetlerini düşürürken diğer yandan yerel kaynakların çok daha verimli kullanılabilmesine zemin hazırlıyor.

Yaşam kolaylığı sağlayan bu model yeni bir yerleşim talebi yaratıyor

Yaşam kolaylığı sağlayan bu model yeni bir yerleşim talebi yaratıyor

Enerji bağımsızlığı sağlayan uygulamanın duyulmasıyla birlikte, fatura masraflarını azaltmak ve daha ekonomik bir yaşam sürmek isteyen çok sayıda kişi Kusura Köyü’nü incelemeye alıyor. Projenin sunduğu imkanlar, köyü bölgede örnek bir yerleşim noktası haline getirirken gelecekteki olası göç taleplerini de beraberinde getiriyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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