Türkiye'nin Bu Köyünde Kimse Elektrik ve Su Faturası Ödemiyor: Üstüne Para Kazanıyorlar

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesine bağlı Kusura Köyü, hayata geçirdiği Güneş Enerjisi Santrali (GES) projesi sayesinde enerji maliyetlerini önemli ölçüde düşürdü. Tarımsal sulamadan içme suyu pompalarına ve ortak alanların aydınlatılmasına kadar pek çok alanda yenilenebilir enerjiden yararlanan köy, fatura yükünden kurtulmak isteyen vatandaşların yeni ilgi odağı haline geldi. Çevre köylere de örnek teşkil eden bu yatırım, hem üreticilerin maliyetlerini hafifletiyor hem de yerel bütçeye katkı sağlıyor.

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