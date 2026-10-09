Türkiye'nin Bu Köyünde Kimse Elektrik ve Su Faturası Ödemiyor: Üstüne Para Kazanıyorlar
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Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesine bağlı Kusura Köyü, hayata geçirdiği Güneş Enerjisi Santrali (GES) projesi sayesinde enerji maliyetlerini önemli ölçüde düşürdü. Tarımsal sulamadan içme suyu pompalarına ve ortak alanların aydınlatılmasına kadar pek çok alanda yenilenebilir enerjiden yararlanan köy, fatura yükünden kurtulmak isteyen vatandaşların yeni ilgi odağı haline geldi. Çevre köylere de örnek teşkil eden bu yatırım, hem üreticilerin maliyetlerini hafifletiyor hem de yerel bütçeye katkı sağlıyor.
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Proje sayesinde tarımsal sulama ve içme suyu giderleri minimuma iniyor
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İhtiyaç fazlası elektrik üretimi köye ek gelir sağlama potansiyeli taşıyor
Yaşam kolaylığı sağlayan bu model yeni bir yerleşim talebi yaratıyor
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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