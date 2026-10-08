Yağmur Yüzünden Ülkenin Toprakları Çökmeye Başladı: Evleri Tek Tek Yutuyor

Yerel haberlere göre 3 Ekim'de etkili olan yağışların ardından Pinula Nehri'nin debisi yükseldi ve kıyıdaki zemin alttan aşınmaya başladı. Guatemala Ulusal Afet Riskini Azaltma Koordinatörlüğü'nün (Conred) sayımına göre Villa Hermosa I'in 4. sektöründe ve San Miguel Petapa'nın 7. bölgesinde, kimsenin yaşamadığı bir evde ağır hasar kaydedildi. Erozyon nedeniyle zaten zarar görmüş başka bir evin duvarı ve çatısı da çöktü.

Belediyenin bir mühendisi, nehir yatağının her şiddetli yağışla derinleştiğini ve derinliğin üç metreye ulaştığını söyledi. Sorun yeni değil: 2013'te nehrin yükselmesi en az 20 evin yıkılmasına yol açmış, 2023'te ise çok sayıda konut benzer bir aşınmadan etkilenmişti.