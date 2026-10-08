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Yağmur Yüzünden Ülkenin Toprakları Çökmeye Başladı: Evleri Tek Tek Yutuyor

Yağmur Yüzünden Ülkenin Toprakları Çökmeye Başladı: Evleri Tek Tek Yutuyor

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
08.10.2026 - 23:28
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Guatemala'nın San Miguel Petapa kentinde Pinula Nehri'nin yoğun yağışlarla yükselmesi, Villa Hermosa I yerleşiminde kıyıdaki zeminin aşınmasına neden oluyor. Erozyon evlerin yanı sıra bölgenin ulaşımını sağlayan köprüyü de tehdit ediyor.

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Kaynak: 1, 2

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Yoğun yağışlarla yükselen Pinula Nehri, Villa Hermosa I'de kıyıdaki zemini aşındırarak evleri tehdit ediyor.

Yoğun yağışlarla yükselen Pinula Nehri, Villa Hermosa I'de kıyıdaki zemini aşındırarak evleri tehdit ediyor.

Yerel haberlere göre 3 Ekim'de etkili olan yağışların ardından Pinula Nehri'nin debisi yükseldi ve kıyıdaki zemin alttan aşınmaya başladı. Guatemala Ulusal Afet Riskini Azaltma Koordinatörlüğü'nün (Conred) sayımına göre Villa Hermosa I'in 4. sektöründe ve San Miguel Petapa'nın 7. bölgesinde, kimsenin yaşamadığı bir evde ağır hasar kaydedildi. Erozyon nedeniyle zaten zarar görmüş başka bir evin duvarı ve çatısı da çöktü.

Belediyenin bir mühendisi, nehir yatağının her şiddetli yağışla derinleştiğini ve derinliğin üç metreye ulaştığını söyledi. Sorun yeni değil: 2013'te nehrin yükselmesi en az 20 evin yıkılmasına yol açmış, 2023'te ise çok sayıda konut benzer bir aşınmadan etkilenmişti.

Erozyon köprüye iki metreden az bir mesafeye kadar yaklaşınca Conred araç trafiğinin durdurulmasını istedi.

Erozyon köprüye iki metreden az bir mesafeye kadar yaklaşınca Conred araç trafiğinin durdurulmasını istedi.

Villa Hermosa'yı Boca del Monte üzerinden başkent yönüne bağlayan köprü, aşınan zeminin yaklaşması nedeniyle risk altında. Haberlere göre zemin, Eylül sonunda köprüye yaklaşık 10 metre mesafedeyken ekim başındaki yağışların ardından bu mesafe iki metrenin altına indi. Köprü iki yönde araç trafiğine kapatıldı, Conred ise 4 Ekim'de bölge sakinlerine kendi kendilerine tahliye çağrısı yaptı.

Belediye yetkilileri köprünün güçlendirileceğini, bu çalışmaların bir haftadan uzun süreceğini açıkladı. Yeni yağışlarda zeminin daha fazla aşınmasından endişe ediliyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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