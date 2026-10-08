Yağmur Yüzünden Ülkenin Toprakları Çökmeye Başladı: Evleri Tek Tek Yutuyor
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yoğun yağışlarla yükselen Pinula Nehri, Villa Hermosa I'de kıyıdaki zemini aşındırarak evleri tehdit ediyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Erozyon köprüye iki metreden az bir mesafeye kadar yaklaşınca Conred araç trafiğinin durdurulmasını istedi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın