1 Aydır Takip Ediliyordu: Sular Çekilince Beklenmedik Şekilde Ortaya Çıktı

Yöre halkından Mustafa Güdendede, mantar şeklindeki tuz kütlelerinin güzel bir manzara oluşturduğunu ve fotoğraf çekimi için önemli fırsatlar sunduğunu dile getirdi.

Mehmet Meral ise beyaz tuz oluşumlarının Pamukkale'yi hatırlattığını belirterek bölgeyi 'adeta saklı bir cennet' olarak tanımladı. Meral, Tuz Gölü'nün çevre için önemli bir doğal değer taşıdığını da vurguladı.