1 Aydır Takip Ediliyordu: Sular Çekilince Beklenmedik Şekilde Ortaya Çıktı
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Mevsimsel sıcaklıkların etkisiyle çekilen sular, göl tabanında kristalleşen bir tuz tabakası bıraktı.
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Bölgeyi yaklaşık bir aydır takip eden fotoğraf meraklıları, her ziyarette farklı bir görüntüyle karşılaştıklarını söylüyor.
Mantar şeklindeki kütleleri güzel bir manzara olarak niteleyen yöre halkı, oluşumları Pamukkale'ye benzetiyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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