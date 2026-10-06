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1 Aydır Takip Ediliyordu: Sular Çekilince Beklenmedik Şekilde Ortaya Çıktı

1 Aydır Takip Ediliyordu: Sular Çekilince Beklenmedik Şekilde Ortaya Çıktı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
06.10.2026 - 12:16
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Aksaray'ın Eskil ilçesi sınırlarındaki Tuz Gölü'nde mevsimsel sıcaklıkların etkisiyle sular çekildi. Göl yüzeyinde kristalleşen tuz tabakası, birbirinden farklı şekillerde kütleler oluşturdu. Bölgeye gelen fotoğraf meraklıları ortaya çıkan manzaradan büyük ölçüde etkilendi.

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Mevsimsel sıcaklıkların etkisiyle çekilen sular, göl tabanında kristalleşen bir tuz tabakası bıraktı.

Mevsimsel sıcaklıkların etkisiyle çekilen sular, göl tabanında kristalleşen bir tuz tabakası bıraktı.

Tuz Gölü'nde mevsimsel sıcaklıkların etkisiyle sular geri çekildi. Suyun çekildiği alanlarda yüzeydeki tuz kristalleşerek beyaz bir tabaka oluşturdu. Bu tabaka üzerinde farklı şekillere sahip tuz kütleleri ortaya çıktı.

Oluşumlar gün içinde değişen ışığa bağlı olarak farklı görüntüler veriyor. Beyaz yüzeyin kar kaplı bir araziyi andırması da bölgeyi ilgi çekici hale getiriyor.

Bölgeyi yaklaşık bir aydır takip eden fotoğraf meraklıları, her ziyarette farklı bir görüntüyle karşılaştıklarını söylüyor.

Bölgeyi yaklaşık bir aydır takip eden fotoğraf meraklıları, her ziyarette farklı bir görüntüyle karşılaştıklarını söylüyor.

Ortaya çıkan manzara, fotoğraf tutkunlarının bölgeye yönelmesine neden oldu. Fotoğraf meraklısı Nazmi Meral, yaklaşık bir aydır gölü takip ettiklerini ve her gelişlerinde farklı görüntülerle karşılaştıklarını ifade etti.

Meral, tuzun üzerinde yürümenin adeta karda yürüyormuş hissi verdiğini belirtti. Ziyaretçiler tuz tabakasının üzerinde doğrudan yürüyebiliyor.

Mantar şeklindeki kütleleri güzel bir manzara olarak niteleyen yöre halkı, oluşumları Pamukkale'ye benzetiyor.

Mantar şeklindeki kütleleri güzel bir manzara olarak niteleyen yöre halkı, oluşumları Pamukkale'ye benzetiyor.

Yöre halkından Mustafa Güdendede, mantar şeklindeki tuz kütlelerinin güzel bir manzara oluşturduğunu ve fotoğraf çekimi için önemli fırsatlar sunduğunu dile getirdi.

Mehmet Meral ise beyaz tuz oluşumlarının Pamukkale'yi hatırlattığını belirterek bölgeyi 'adeta saklı bir cennet' olarak tanımladı. Meral, Tuz Gölü'nün çevre için önemli bir doğal değer taşıdığını da vurguladı.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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