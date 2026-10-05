Bilim İnsanları Dünya'ya Check Up Yaptı: Durumu Ağır Ama Umudu Varmış
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Almanya'daki Potsdam İklim Etkileri Araştırma Enstitüsü'nün (PIK) yayımladığı 2026 Gezegen Sağlık Kontrolü, Dünya'nın dokuz yaşamsal sınırından yedisinin aşıldığını ortaya koydu. Bilim insanları gezegenin durumunun ağır olduğunu belirtirken, rotayı değiştirmek için hala zaman bulunduğunu vurguluyor.
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Potsdam İklim Etkileri Araştırma Enstitüsü'nün yıllık Gezegen Sağlık Kontrolü, dokuz gezegensel sınırdan yedisinin aşıldığını gösterdi.
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Biyoçeşitlilik kaybı, zayıflayan karbon yutakları ve asitlenen okyanuslar dengeyi bozan en çarpıcı göstergeler arasında yer alıyor.
Araştırmacılar, rotayı değiştirmek için hala zaman olduğunu ancak kalan sürenin giderek azaldığını vurguluyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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