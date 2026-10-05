Bilim İnsanları Dünya'ya Check Up Yaptı: Durumu Ağır Ama Umudu Varmış

60'tan fazla bilim insanının hazırladığı rapor, Dünya sisteminin istikrarını belirleyen dokuz sürece bakıyor. Aşılan yedi sınır arasında iklim değişikliği, biyosfer bütünlüğü, arazi kullanımı, tatlı su döngüsü, azot ve fosfor gibi biyojeokimyasal döngüler, plastik ve pestisit gibi insan kaynaklı maddeler ile okyanus asitlenmesi yer alıyor.

Yalnızca ozon tabakasında ve atmosferdeki küresel aerosol yükünde hafif bir rahatlama görülüyor. Aerosol yükü ise bazı bölgelerde hâlâ güvenli sınırların dışında. Çalışmanın başyazarı Boris Sakschewski, güvenli alanın dışındaki tüm sınırlar üzerindeki baskının artmaya devam ettiğini, sorunlarla mücadele için hareket alanının ise daraldığını belirtiyor.