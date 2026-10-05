30 Yıl Önce Unutulan Deneye Geri Döndüler: Çıkan Sonucu Kimse Beklemiyordu
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Avustralya'nın Victoria eyaletinde 1980'lerin sonunda başlatılıp yaklaşık 30 yıl boyunca neredeyse unutulan bir orman deneyi yeniden incelendi. Melbourne Üniversitesi'nden araştırmacılar, ağaçların yoğun şekilde seyreltildiği alanların hem ağaç boyutu hem de karbon depolama açısından beklenmedik sonuçlar verdiğini bildirdi.
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Avustralya'da 1980'lerde başlatılan ve yıllarca unutulan orman deneyi, 30 yıl sonra yeniden incelendi.
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Yoğun şekilde seyreltilen ormandaki ağaçlar, hiç dokunulmayan alanlardakilerden yaklaşık yüzde 20 daha kalın çıktı.
Bilim insanları bulguların her ormana uygulanamayacağını, ancak tam kesimin tek seçenek olmadığını vurguluyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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