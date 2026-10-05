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30 Yıl Önce Unutulan Deneye Geri Döndüler: Çıkan Sonucu Kimse Beklemiyordu

30 Yıl Önce Unutulan Deneye Geri Döndüler: Çıkan Sonucu Kimse Beklemiyordu

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
05.10.2026 - 10:03
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Avustralya'nın Victoria eyaletinde 1980'lerin sonunda başlatılıp yaklaşık 30 yıl boyunca neredeyse unutulan bir orman deneyi yeniden incelendi. Melbourne Üniversitesi'nden araştırmacılar, ağaçların yoğun şekilde seyreltildiği alanların hem ağaç boyutu hem de karbon depolama açısından beklenmedik sonuçlar verdiğini bildirdi.

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Kaynak: 1, 2, 3

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Avustralya'da 1980'lerde başlatılan ve yıllarca unutulan orman deneyi, 30 yıl sonra yeniden incelendi.

Avustralya'da 1980'lerde başlatılan ve yıllarca unutulan orman deneyi, 30 yıl sonra yeniden incelendi.

Victoria'nın Central Highlands bölgesindeki Tanjil Bren ile Doğu Gippsland'daki Cabbage Tree Creek'te 1987 ile 1989 arasında kurulan deney, tam ağaç kesimi yöntemine alternatif arayışının bir parçasıydı. Araştırmada, 250 ile 350 metre genişliğinde tam kesimler, 50 ile 140 metrelik küçük kesim alanları ve ağaçların yüzde 50 ila 70'inin alındığı yoğun seyreltme karşılaştırıldı.

Melbourne Üniversitesi'nden Kaitlyn Hammond, Craig Nitschke, Patrick Baker ve Raphael Trouve, yıllar sonra bu alanlara dönerek yüzlerce örnekleme alanını ve binlerce fideyi yeniden inceledi. Sonuçlar, 2026'da Forest Science dergisinde yayımlandı.

Yoğun şekilde seyreltilen ormandaki ağaçlar, hiç dokunulmayan alanlardakilerden yaklaşık yüzde 20 daha kalın çıktı.

Yoğun şekilde seyreltilen ormandaki ağaçlar, hiç dokunulmayan alanlardakilerden yaklaşık yüzde 20 daha kalın çıktı.

Araştırmacılara göre seyreltilen alanlarda kalan ağaçların göğüs yüksekliğindeki çapı ortalama 1 metrenin üzerine çıktı ve bazıları 1,5 metreyi aştı. Bu ağaçlar, hiç müdahale edilmeyen kontrol alanlarındakilere göre yaklaşık yüzde 20 daha kalındı. Ağaçların yaşı ise yaklaşık 80.

Karbon depolama sonuçları da dikkat çekti. Seyreltilen ormanlar, kesim sırasında alınan karbonun tamamını 30 yıl içinde geri kazandı ve odunlarında, dokunulmayan alanlar kadar ya da daha fazla karbon depoladı.

Bilim insanları bulguların her ormana uygulanamayacağını, ancak tam kesimin tek seçenek olmadığını vurguluyor.

Bilim insanları bulguların her ormana uygulanamayacağını, ancak tam kesimin tek seçenek olmadığını vurguluyor.

Büyük ağaçlar, nesli tehlike altındaki Leadbeater possumu ve büyük planör possum gibi türlerin sığındığı ağaç kovuklarının oluşma ihtimalini artırıyor. Kamera tuzaklarıyla yapılan incelemede Leadbeater possumları, araştırılan her kesim yöntemi alanında görüldü. Hiç dokunulmayan alanlarda ise tespit edilmedi.

Araştırmacılar bu yöntemin her yerde uygulanamayacağını ve uygulanmaması gerektiğini belirtiyor. Yine de bulgular, odun üretimi, karbon depolama ve biyolojik çeşitlilik arasında tam kesimden farklı bir denge kurmanın mümkün olduğunu gösteriyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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