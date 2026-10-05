30 Yıl Önce Unutulan Deneye Geri Döndüler: Çıkan Sonucu Kimse Beklemiyordu

Victoria'nın Central Highlands bölgesindeki Tanjil Bren ile Doğu Gippsland'daki Cabbage Tree Creek'te 1987 ile 1989 arasında kurulan deney, tam ağaç kesimi yöntemine alternatif arayışının bir parçasıydı. Araştırmada, 250 ile 350 metre genişliğinde tam kesimler, 50 ile 140 metrelik küçük kesim alanları ve ağaçların yüzde 50 ila 70'inin alındığı yoğun seyreltme karşılaştırıldı.

Melbourne Üniversitesi'nden Kaitlyn Hammond, Craig Nitschke, Patrick Baker ve Raphael Trouve, yıllar sonra bu alanlara dönerek yüzlerce örnekleme alanını ve binlerce fideyi yeniden inceledi. Sonuçlar, 2026'da Forest Science dergisinde yayımlandı.