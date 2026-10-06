Dünyada Karaya Değmeyen Tek Deniz: Hiçbir Yere Kıyısı Yok
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Sargasso Denizi, Atlantik Okyanusu'nun içinde yer alan ve hiçbir kara parçasıyla sınırlanmayan tek deniz olarak biliniyor. Bermuda yakınlarında 40 yıl boyunca yürütülen ölçümler, denizin yüzey sularının asitlenmeye ve ısınmaya devam ettiğini gösterdi. Araştırmacılara göre sudaki oksijen seviyesi de düştü.
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Sargasso Denizi'nin sınırlarını kıyılar değil, okyanus akıntıları belirliyor.
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Bermuda'nın güneydoğusunda 40 yıl boyunca yapılan ölçümler, denizin belirgin biçimde değiştiğini gösterdi.
Değişim, okyanusun karbondioksiti emme kapasitesinin de azaldığına işaret ediyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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