Dünyada Karaya Değmeyen Tek Deniz: Hiçbir Yere Kıyısı Yok

Sargasso Denizi, tamamı Atlantik Okyanusu'nun içinde yer alıyor ve yalnızca okyanus akıntılarıyla tanımlanıyor. Batıda Gulf Stream, kuzeyde Kuzey Atlantik Akıntısı, doğuda Kanarya Akıntısı ve güneyde Kuzey Atlantik Ekvator Akıntısı denizin sınırlarını oluşturuyor. Bu sınırlar mevsimlere göre değişebiliyor.

Denizin adı, yüzeyde serbestçe sürüklenen kahverengi su yosunu Sargassum'dan geliyor. Bu yosun, diğer çoğu su yosununun aksine açık okyanusta kendi kendine çoğalıyor. Deniz kaplumbağaları yosun yığınlarını yavruları için kullanıyor; yılan balıkları, beyaz marlin, köpekbalıkları ve yunuslar da burada ürüyor.