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Dünyada Karaya Değmeyen Tek Deniz: Hiçbir Yere Kıyısı Yok

Dünyada Karaya Değmeyen Tek Deniz: Hiçbir Yere Kıyısı Yok

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
06.10.2026 - 17:21
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Sargasso Denizi, Atlantik Okyanusu'nun içinde yer alan ve hiçbir kara parçasıyla sınırlanmayan tek deniz olarak biliniyor. Bermuda yakınlarında 40 yıl boyunca yürütülen ölçümler, denizin yüzey sularının asitlenmeye ve ısınmaya devam ettiğini gösterdi. Araştırmacılara göre sudaki oksijen seviyesi de düştü.

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Kaynak: 1, 2

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Sargasso Denizi'nin sınırlarını kıyılar değil, okyanus akıntıları belirliyor.

Sargasso Denizi'nin sınırlarını kıyılar değil, okyanus akıntıları belirliyor.

Sargasso Denizi, tamamı Atlantik Okyanusu'nun içinde yer alıyor ve yalnızca okyanus akıntılarıyla tanımlanıyor. Batıda Gulf Stream, kuzeyde Kuzey Atlantik Akıntısı, doğuda Kanarya Akıntısı ve güneyde Kuzey Atlantik Ekvator Akıntısı denizin sınırlarını oluşturuyor. Bu sınırlar mevsimlere göre değişebiliyor.

Denizin adı, yüzeyde serbestçe sürüklenen kahverengi su yosunu Sargassum'dan geliyor. Bu yosun, diğer çoğu su yosununun aksine açık okyanusta kendi kendine çoğalıyor. Deniz kaplumbağaları yosun yığınlarını yavruları için kullanıyor; yılan balıkları, beyaz marlin, köpekbalıkları ve yunuslar da burada ürüyor.

Bermuda'nın güneydoğusunda 40 yıl boyunca yapılan ölçümler, denizin belirgin biçimde değiştiğini gösterdi.

Bermuda'nın güneydoğusunda 40 yıl boyunca yapılan ölçümler, denizin belirgin biçimde değiştiğini gösterdi.

Arizona Devlet Üniversitesi'nden Nicholas Bates ve Rodney Johnson, Sargasso Denizi'nde 1983-2023 yılları arasında toplanan verileri inceledi. Ölçümler, Bermuda'nın 25 kilometre güneydoğusundaki Hydrostation S ile 80 kilometre güneydoğusundaki BATS istasyonunda yapıldı. Bulgular Frontiers in Marine Science dergisinde yayımlandı.

Araştırmaya göre yüzey sularının pH değeri yaklaşık 0,1 birim düştü. Bu düşüş, hidrojen iyonu konsantrasyonunda yüzde 30'luk artışa karşılık geliyor. Yüzey sıcaklığı 40 yılda yaklaşık 0,97 °C artarken, çözünmüş oksijen yaklaşık yüzde 6 azaldı.

Değişim, okyanusun karbondioksiti emme kapasitesinin de azaldığına işaret ediyor.

Değişim, okyanusun karbondioksiti emme kapasitesinin de azaldığına işaret ediyor.

Araştırmada, suyun karbondioksit kısmi basıncının yaklaşık yüzde 25 arttığı belirtiliyor. Kalsit ve aragonit doygunluğu da düştü. Revelle faktöründeki artış ise okyanusun karbondioksiti emme kapasitesinin azaldığını gösteriyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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