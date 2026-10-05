Suyu Güneş Işığıyla Yakıta Çevirecek Yeni Yöntem Geliştirildi: Dünya İçin Yeni Umut Olabilir
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Oregon Eyalet Üniversitesi'ndeki kimya mühendisleri, BVR-19 adlı metal-organik kafes yapısında yeni bir fotokatalizör geliştirdi.
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Malzemedeki kükürt-kükürt bağları ışıkla kopuyor ve suyun hidrojene ayrışmasını sağlayan elektron akışını başlatıyor.
Oda sıcaklığındaki sulu çözeltilerde kendiliğinden oluşan malzeme, yeşil hidrojenin maliyetini düşürme potansiyeli taşıyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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