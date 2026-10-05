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Suyu Güneş Işığıyla Yakıta Çevirecek Yeni Yöntem Geliştirildi: Dünya İçin Yeni Umut Olabilir

Suyu Güneş Işığıyla Yakıta Çevirecek Yeni Yöntem Geliştirildi: Dünya İçin Yeni Umut Olabilir

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
05.10.2026 - 13:53
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ABD'deki Oregon Eyalet Üniversitesi'nden kimya mühendisleri, güneş ışığını doğrudan kullanarak suyu hidrojen ve oksijene ayırabilen yeni bir malzeme geliştirdi. BVR-19 adı verilen kristal yapı, pahalı metal katalizörlere ihtiyaç duymadan çalışıyor.

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Oregon Eyalet Üniversitesi'ndeki kimya mühendisleri, BVR-19 adlı metal-organik kafes yapısında yeni bir fotokatalizör geliştirdi.

Oregon Eyalet Üniversitesi'ndeki kimya mühendisleri, BVR-19 adlı metal-organik kafes yapısında yeni bir fotokatalizör geliştirdi.

Araştırmayı Kyriakos Stylianou liderliğindeki ekip yürüttü. BVR-19, metal-organik kafes yapısına sahip kristal bir malzeme ve yapısında kükürt içeren organik bileşenler barındırıyor. Malzeme güneş ışığını doğrudan kullanarak suyu parçalıyor.

Çalışmanın sonuçları Journal of the American Chemical Society dergisinde yayımlandı.

Malzemedeki kükürt-kükürt bağları ışıkla kopuyor ve suyun hidrojene ayrışmasını sağlayan elektron akışını başlatıyor.

Malzemedeki kükürt-kükürt bağları ışıkla kopuyor ve suyun hidrojene ayrışmasını sağlayan elektron akışını başlatıyor.

BVR-19'un yapısındaki sıra dışı kükürt-kükürt bağları, ışığa maruz kaldığında geçici olarak kopuyor. Bu sırada ortaya çıkan yüksek reaktif kükürt türleri, suyu hidrojen ve oksijene ayırmak için gereken elektron transferini sağlıyor.

Geleneksel yaklaşımlarda ana rolü genellikle metal atomları üstleniyor. Bu malzemede ise ışık enerjisini yakalayan ve elektronları yönlendiren asıl unsur organik bileşenler. Stylianou, önemli işi organik kısmın yaptığını belirtiyor. Bu sayede platin ya da paladyum gibi değerli metallere ihtiyaç duyulmuyor.

Oda sıcaklığındaki sulu çözeltilerde kendiliğinden oluşan malzeme, yeşil hidrojenin maliyetini düşürme potansiyeli taşıyor.

Oda sıcaklığındaki sulu çözeltilerde kendiliğinden oluşan malzeme, yeşil hidrojenin maliyetini düşürme potansiyeli taşıyor.

BVR-19, oda sıcaklığındaki sulu çözeltilerde ek enerji harcamadan kendiliğinden oluşabiliyor. Bu da üretim sürecinin enerji ihtiyacını azaltan bir özellik olarak öne çıkıyor.

Doğal gazdan hidrojen üretiminin maliyeti kilogram başına yaklaşık 1,50 dolar, yeşil hidrojenin ise yaklaşık 5 dolar. Doğal gazdan üretim karbon emisyonuna yol açıyor, mevcut su ayırma yöntemleri ise genellikle dışarıdan elektriğe ihtiyaç duyuyor.

Araştırmacılar, farklı metal-organik kafes yapılarının karşılaştırılmasının daha verimli güneş yakıtı malzemeleri geliştirmeye yol gösterebileceğini belirtiyor. Malzemenin ticari ölçekte kullanımına dair bir açıklama ise yapılmadı.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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