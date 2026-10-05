Suyu Güneş Işığıyla Yakıta Çevirecek Yeni Yöntem Geliştirildi: Dünya İçin Yeni Umut Olabilir

BVR-19'un yapısındaki sıra dışı kükürt-kükürt bağları, ışığa maruz kaldığında geçici olarak kopuyor. Bu sırada ortaya çıkan yüksek reaktif kükürt türleri, suyu hidrojen ve oksijene ayırmak için gereken elektron transferini sağlıyor.

Geleneksel yaklaşımlarda ana rolü genellikle metal atomları üstleniyor. Bu malzemede ise ışık enerjisini yakalayan ve elektronları yönlendiren asıl unsur organik bileşenler. Stylianou, önemli işi organik kısmın yaptığını belirtiyor. Bu sayede platin ya da paladyum gibi değerli metallere ihtiyaç duyulmuyor.