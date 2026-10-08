Şehirde Tabelalar Bile Türkçe Oldu: Valizini Kapan Türklerin Yeni İstanbul’una Gidiyor
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Vizesiz seyahat imkanı ve yatırım fırsatlarıyla Türklerin ilgisini çeken Arnavutluk'ta, başkent Tiran ve sahil kenti Avlonya başta olmak üzere Türk girişimciler çoğalıyor. Türk basınında 'Türklerin yeni İstanbul'u' diye anılan ülkede resmi veriler de Türk yatırımının hızla arttığını gösteriyor.
Detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tiran'ın ticari caddelerinde ve Avlonya'nın sahil şeridinde Türkçe tabelalı işletmeler dikkat çekiyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Arnavutluk Merkez Bankası verilerine göre Türkiye'nin ülkedeki yatırımı 2020'den bu yana iki katından fazla arttı.
Arnavutluk ekonomisi büyürken yabancıların gayrimenkul alımı da hız kazandı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın