Şehirde Tabelalar Bile Türkçe Oldu: Valizini Kapan Türklerin Yeni İstanbul’una Gidiyor

Türkiye'nin Arnavutluk'taki doğrudan yabancı yatırım tutarı 2020'de 634 milyon avroydu. Bu rakam 2021'de 715 milyon, 2022'de 850 milyon avroya, 2023'te 1 milyar 26 milyon avroya, 2024'te 1 milyar 299 milyon avroya yükseldi ve 2025'te yaklaşık 1,4 milyar avroya ulaştı. Türkiye, Arnavutluk'a en çok yatırım yapan ülkeler arasında Hollanda, İsviçre, Kanada ve İtalya'nın ardından beşinci sırada yer alıyor.

Türk yatırımlarında enerji, maden, havacılık ve bankacılık ön sıralarda geliyor. Profilde Türk yatırımcıların sık karşılaştığı sorunlar da sayılıyor: idari cezalar, KDV iadelerinin geç yapılması ya da hiç yapılmaması, ihale iptalleri ve kalifiye eleman bulma zorluğu.