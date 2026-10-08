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Şehirde Tabelalar Bile Türkçe Oldu: Valizini Kapan Türklerin Yeni İstanbul’una Gidiyor

Şehirde Tabelalar Bile Türkçe Oldu: Valizini Kapan Türklerin Yeni İstanbul’una Gidiyor

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
08.10.2026 - 23:22
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Vizesiz seyahat imkanı ve yatırım fırsatlarıyla Türklerin ilgisini çeken Arnavutluk'ta, başkent Tiran ve sahil kenti Avlonya başta olmak üzere Türk girişimciler çoğalıyor. Türk basınında 'Türklerin yeni İstanbul'u' diye anılan ülkede resmi veriler de Türk yatırımının hızla arttığını gösteriyor.

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Kaynak: 1, 2

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Tiran'ın ticari caddelerinde ve Avlonya'nın sahil şeridinde Türkçe tabelalı işletmeler dikkat çekiyor.

Tiran'ın ticari caddelerinde ve Avlonya'nın sahil şeridinde Türkçe tabelalı işletmeler dikkat çekiyor.

Türk basınında yer alan haberlere göre Tiran'ın ticari caddelerinde ve Avlonya'nın turistik sahil şeridinde Türkçe tabelalı restoran, kafe ve mağazaların sayısı artıyor. Bölgeye yerleşen Türk girişimcilerin inşaat, gayrimenkul ve hizmet sektörlerinde yeni projeler hayata geçirdiği aktarılıyor.

T.C. Ticaret Bakanlığı Tiran Ticaret Müşavirliği'nin hazırladığı Arnavutluk Yatırım Profili'ne göre ülkedeki aktif işletmelerin yüzde 5,3'ü yabancı ortaklı. Yabancı ortaklı işletmelerin yüzde 41,8'i İtalyan, yüzde 8,3'ü Kosovalı, yüzde 6,5'i ise Türk ortaklı olarak kaydedilmiş.

Arnavutluk Merkez Bankası verilerine göre Türkiye'nin ülkedeki yatırımı 2020'den bu yana iki katından fazla arttı.

Arnavutluk Merkez Bankası verilerine göre Türkiye'nin ülkedeki yatırımı 2020'den bu yana iki katından fazla arttı.

Türkiye'nin Arnavutluk'taki doğrudan yabancı yatırım tutarı 2020'de 634 milyon avroydu. Bu rakam 2021'de 715 milyon, 2022'de 850 milyon avroya, 2023'te 1 milyar 26 milyon avroya, 2024'te 1 milyar 299 milyon avroya yükseldi ve 2025'te yaklaşık 1,4 milyar avroya ulaştı. Türkiye, Arnavutluk'a en çok yatırım yapan ülkeler arasında Hollanda, İsviçre, Kanada ve İtalya'nın ardından beşinci sırada yer alıyor.

Türk yatırımlarında enerji, maden, havacılık ve bankacılık ön sıralarda geliyor. Profilde Türk yatırımcıların sık karşılaştığı sorunlar da sayılıyor: idari cezalar, KDV iadelerinin geç yapılması ya da hiç yapılmaması, ihale iptalleri ve kalifiye eleman bulma zorluğu.

Arnavutluk ekonomisi büyürken yabancıların gayrimenkul alımı da hız kazandı.

Arnavutluk ekonomisi büyürken yabancıların gayrimenkul alımı da hız kazandı.

Arnavutluk'un gayrisafi yurtiçi hasılası 2022'de 19 milyar dolardan 2025'te 30,3 milyar dolara yükseldi. Merkez Bankası verilerine göre 2024'te yabancıların gayrimenkul alımı yüzde 16,6 arttı ve gayrimenkul yatırımları, doğrudan yabancı yatırımların yüzde 25'inden fazlasını oluşturdu. Bu oran 10 yıl önce yüzde 3-5 arasındaydı.

Profilde yabancıların özellikle sahildeki villa türü konutlara yönelmesinin başlıca nedeni olarak, ülkenin Karadağ ve Hırvatistan'a göre henüz ucuz kalması gösteriliyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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