Kulis bilgilere göre hazırlıkta, düşük aylık alanlara daha yüksek artış sağlayan kademeli bir model öne çıkıyor. Buna göre maaşı 40 bin TL'nin altında kalan yaklaşık 12 milyon 240 bin emekliye, enflasyon oranında yapılacak zammın üzerine 5 bin TL'ye kadar ek iyileştirme yapılabilir. Burada 'kadar' ifadesi önemli: 5 bin TL bir üst sınır olarak anılıyor, her emeklinin tutarın tamamını alacağı anlamına gelmiyor.

Çalışmada refah payı ve seyyanen zam formülleri birlikte değerlendiriliyor. Amaç, düşük maaşlı emeklinin zamdan daha büyük pay almasını sağlayan bir sistem kurmak. Gerekçe rakamlarda saklı: maaş dağılımına göre emeklilerin yaklaşık yüzde 80'i 40 bin TL ve altında, yaklaşık yüzde 90'ı ise 50 bin TL ve altında aylık alıyor. Yani 40 bin TL eşiği, emeklilerin büyük çoğunluğunu kapsıyor.