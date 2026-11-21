Emekli Maaşlarında 5 Bin TL Formülü
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Emekli maaşına yapılacak ocak zammı için masadaki formüllere yenisi eklendi. Kulis bilgilerine göre aylığı 40 bin TL'nin altında kalan emekliye, enflasyon farkının üzerine 5 bin TL'ye kadar iyileştirme yapılması değerlendiriliyor. Düzenleme, gündemdeki refah payı ve seyyanen zam seçenekleriyle birlikte ele alınıyor.
Maaşı 40 bin TL'nin altında kalan emekliler için yeni formül.
Prim günü ve çalışma süresi de hesaba katılabilir.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın