Gazeteci Faruk Erdem, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emekli düzenlemesi için ilk kez tarih vermesini önemli bir eşik olarak gördüğünü söyledi. Erdem'e göre düzenlemenin kapsamına 13-14 milyon emeklinin yanı sıra dul ve yetim aylığı alan 3-4 milyon kişi de girecek.

Formülün ilk ayağı en düşük emekli aylığı. Bugün 23 bin 552 lira olan taban aylık, Hazine'nin yaptığı tamamlama ödemesiyle korunuyor.

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Erdem, ocakta yaklaşık yüzde 10'luk enflasyon farkı yansıtıldığında bu rakamın 25 bin 907 liraya, yani 26 bin liraya yakın bir seviyeye çıkacağını hesapladı. Ek adımlar devreye girerse en düşük aylığın 30-35 bin lira bandına ulaşabileceğini düşündüğünü dile getirdi.

Emekliye refah payı verilecek mi?

İkinci başlık refah payı. Erdem, SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin tamamını kapsayacak 10-15 puanlık bir refah payının gündemde olduğunu aktardı. Enflasyon farkıyla birlikte toplam artışın yüzde 20 ile 30 arasında bir aralığa oturabileceğini ifade etti.