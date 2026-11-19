Yeni Emekli Maaşında 4'lü Zam Formülü
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Milyonlarca vatandaş 'Emekli maaşı ne kadar olacak?' sorusunun yanıtını merak ediyor. Emekli maaşı Ocak 2027'de belli olacak. Peki emekliye ne kadar zam yapılacak? Sabah gazetesi yazarı Faruk Erdem, A Haber'de emekli maaşı için 4'lü formülü anlattı.
Emekli maaşı için konuşulan 4'lü formül.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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