Bugün en düşük emekli aylığı 23 bin 552 lira. Yaklaşık yüzde 11'lik bir enflasyon farkı zammı bu tutarı 26 bin liraya çıkarıyor. Üzerine 4 bin liralık refah payı eklendiğinde ise rakam yaklaşık 30 bin liraya ulaşıyor. SGK uzmanı Murat Bal, hesabın mevcut bütçe verilerine dayandığını, aylığın yeterli olup olmadığına dair bir görüş bildirmediğini vurguladı.

Uzman, refah payında yaş esasına göre ayrım yapılmasına karşı çıktı. Bal'a göre prim gün sayısı yüksek olanlara daha fazla artış verilmesi gerekiyor. Bugün 3 bin 600 gün prim ödeyen ile 9 bin gün prim ödeyen emekli aynı en düşük aylığı alıyor. Bal, bu eşitliğin değişmesini savunuyor.

Rakamlar henüz kesinleşmiş değil. Verilen tutarlar, Bal'ın bütçedeki mevcut kaynağa dayanan tahminleri.