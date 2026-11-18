2027 En Düşük Emekli Maaşında 30 Bin Lira Kapıda
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Ocak ayında yapılacak emekli zammı öncesinde gözler refah payına çevrildi. SGK uzmanı Murat Bal, TGRT Haber'e yaptığı değerlendirmede tüm emeklileri kapsayacak bir refah payı beklediğini söyledi. Bal'ın hesabına göre kişi başına düşen tutar yaklaşık 4 bin lira. Bu rakam hayata geçerse en düşük emekli aylığı 30 bin liraya yaklaşacak.
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2027'de En Düşük Emekli Maaşı Ne Kadar Olmalı?
En düşük emekli aylığı 23.552 liradan 30 bine yaklaşabilir.
SSK ve Bağ-Kur'lu emeklilerin zammı, 2026'nın ikinci yarısındaki enflasyon farkına göre belirlenecek.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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