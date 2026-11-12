2027 Emekli Maaşı İçin 10+5 Bin Lira Formülü

SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak?

Sabah'ın aktardığı kulis bilgilerine göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ocak ayında yüzde 10 civarında bir enflasyon farkı bekleniyor.

Memur ve memur emeklisi zammı ne kadar olacak?

Memurlar ve memur emeklileri tarafında öngörülen oran ise yüzde 8 düzeyinde. Bu artış, kanun gereği her altı ayda bir tüm emeklilere aynı oranda yansıtılıyor.

Emekli maaşı için yeni formül

Asıl tartışma, bu otomatik artışın üzerine eklenecek ek ödemede yaşanıyor. Masadaki hesaba göre bugün 23.552 TL olan en düşük aylık, yüzde 10'luk artışla 25.907 liraya çıkıyor. Üzerine 5 bin liralık seyyanen zam eklendiğinde rakam 30.907 TL'ye ulaşıyor.

Üzerinde çalışılan formüllerle en düşük aylığın 30 ile 35 bin lira arasındaki bir banda yerleştirilmesi hedefleniyor. Bandın üst ucu olan 35 bin liraya ulaşmak içinse enflasyon farkının üzerine yaklaşık 9 bin 93 liralık bir seyyanen ödeme yapılması gerekiyor.