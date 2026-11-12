2027 Emekli Maaşı İçin 10+5 Bin Lira Formülü
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2027'nin ilk emekli zammına yalnızca iki enflasyon verisi kaldı. Milyonlarca emekli 'Emekli zammı ne kadar olacak?' sorusunun yanıtını merak ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı gelir artırıcı düzenlemede öne çıkan seçenek, yüzde 10'luk enflasyon farkına 5 bin liralık seyyanen ödemenin eklenmesi. Bu formül hayata geçerse en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
2027 emekli maaşı: Yüzde 10+5 bin TL formülü.
5 bin lira formülü nasıl uygulanacak? Seyyanen zam ve refah payı hesabı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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