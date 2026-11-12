article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
2027 Emekli Maaşı İçin 10+5 Bin Lira Formülü

2027 Emekli Maaşı İçin 10+5 Bin Lira Formülü

SGK Emekli Maaşı
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
12.11.2026 - 13:28
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

2027'nin ilk emekli zammına yalnızca iki enflasyon verisi kaldı. Milyonlarca emekli 'Emekli zammı ne kadar olacak?' sorusunun yanıtını merak ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı gelir artırıcı düzenlemede öne çıkan seçenek, yüzde 10'luk enflasyon farkına 5 bin liralık seyyanen ödemenin eklenmesi. Bu formül hayata geçerse en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Kaynak: Sabah/Faruk Erdem

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

2027 emekli maaşı: Yüzde 10+5 bin TL formülü.

2027 emekli maaşı: Yüzde 10+5 bin TL formülü.

SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak?

Sabah'ın aktardığı kulis bilgilerine göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ocak ayında yüzde 10 civarında bir enflasyon farkı bekleniyor. 

Memur ve memur emeklisi zammı ne kadar olacak?

Memurlar ve memur emeklileri tarafında öngörülen oran ise yüzde 8 düzeyinde. Bu artış, kanun gereği her altı ayda bir tüm emeklilere aynı oranda yansıtılıyor.

Emekli maaşı için yeni formül

Asıl tartışma, bu otomatik artışın üzerine eklenecek ek ödemede yaşanıyor. Masadaki hesaba göre bugün 23.552 TL olan en düşük aylık, yüzde 10'luk artışla 25.907 liraya çıkıyor. Üzerine 5 bin liralık seyyanen zam eklendiğinde rakam 30.907 TL'ye ulaşıyor.

Üzerinde çalışılan formüllerle en düşük aylığın 30 ile 35 bin lira arasındaki bir banda yerleştirilmesi hedefleniyor. Bandın üst ucu olan 35 bin liraya ulaşmak içinse enflasyon farkının üzerine yaklaşık 9 bin 93 liralık bir seyyanen ödeme yapılması gerekiyor.

5 bin lira formülü nasıl uygulanacak? Seyyanen zam ve refah payı hesabı.

5 bin lira formülü nasıl uygulanacak? Seyyanen zam ve refah payı hesabı.

Kulislerde konuşulan bir diğer başlık, seyyanen ödemenin herkese eşit dağıtılmaması. Kademeli bir yapı üzerinde çalışıldığı; prim gün sayısı, ödenen prim tutarı ve emeklilik koşullarının kriter olarak masada olduğu belirtiliyor. Asgari ücretten 3.600 gün prim ödeyerek emekli olan biriyle 7 bin gün boyunca yüksek prim yatıran bir emeklinin aynı ek ödemeyi almayacağı vurgulanıyor. Daha fazla prim ödeyenin ek zammı da daha yüksek olacak.

5 bin lira herkese eşit uygulanırsa tablo şöyle şekilleniyor: 25 bin TL alan emeklinin aylığı 32.500 TL'ye, 30 bin TL alanınki 38 bin TL'ye, 40 bin TL alanınki ise 49 bin TL'ye yükseliyor. Kademeli modelde bu rakamlar prim geçmişine göre değişecek.

Seyyanen ödemeye alternatif olarak yüzde 10 ile 15 arasında bir refah payı da etki analizleriyle birlikte değerlendiriliyor. Yüzde 10'luk enflasyon farkının üzerine yüzde 10 refah payı eklenirse en düşük aylık yaklaşık 28.498 TL'ye, yüzde 15 refah payında ise 29.793 TL'ye çıkıyor. Bu oranlarda refah payı, 5 bin liralık seyyanen formülün gerisinde kalıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın