Bir şirketin ortakları arasında en az bir kadının bulunması, bazı ülkelerde artık istisna değil, kural haline gelmiş durumda. Bu listede Dünya Bankası İşletme Anketleri'nin 'kadın ortaklığı olan şirketlerin yüzdesi' göstergesini kullandık; bu oran kadının çoğunluk hissedar ya da yönetici olduğu anlamına gelmiyor, yalnızca ortaklar arasında en az bir kadın bulunduğunu gösteriyor. Anket her yıl farklı ülkelerde yapıldığı için yalnızca 2025 turunda anket yapılan 62 ekonomiyi karşılaştırdık; yani bu tüm dünyayı kapsayan bir sıralama değil ve veriler 5 ve üzeri çalışanı olan kayıtlı özel şirketleri kapsıyor.