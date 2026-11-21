Dünya Bankası’nın 2025 Anketine Göre Kadın Ortaklı Şirketlerin Oranının En Yüksek Olduğu 10 Ülke
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Bir şirketin ortakları arasında en az bir kadının bulunması, bazı ülkelerde artık istisna değil, kural haline gelmiş durumda. Bu listede Dünya Bankası İşletme Anketleri'nin 'kadın ortaklığı olan şirketlerin yüzdesi' göstergesini kullandık; bu oran kadının çoğunluk hissedar ya da yönetici olduğu anlamına gelmiyor, yalnızca ortaklar arasında en az bir kadın bulunduğunu gösteriyor. Anket her yıl farklı ülkelerde yapıldığı için yalnızca 2025 turunda anket yapılan 62 ekonomiyi karşılaştırdık; yani bu tüm dünyayı kapsayan bir sıralama değil ve veriler 5 ve üzeri çalışanı olan kayıtlı özel şirketleri kapsıyor.
1. Guatemala: Yüzde 69,9
2. Kiribati: Yüzde 61,6
3. Tayland: Yüzde 61,3
4. Brunei: Yüzde 56,8
5. Antigua ve Barbuda: Yüzde 56,2
6. Brezilya: Yüzde 55,4
7. Dominik Cumhuriyeti: Yüzde 54,3
8. Bolivya: Yüzde 53,8
9. Norveç: Yüzde 50,4
10. Avustralya: Yüzde 49,9
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