Otel Fiyatlarının Saatten Saate Bile Değişmesine Yol Açabilen 10 Etken
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Sabah tatil planı yaparken baktığın oda akşam tekrar baktığında farklı fiyatta çıkabiliyor ve bu, birinin seni izlediği anlamına gelmek zorunda değil. Oteller, havayolları gibi 'gelir yönetimi' denen bir yaklaşımla fiyatlarını sürekli güncelliyor. İşte bu fiyat dansının arkasındaki başlıca etkenler; tabii her otelin stratejisinin farklı olduğunu ve hiçbir kuralın kesin tasarruf garantisi vermediğini unutmadan.
1. Gelir yönetimi: Bu sistemin adı
2. Anlık talep ve doluluk
3. Sezon
4. Haftanın günü
5. Konserler, kongreler ve maçlar
6. Oda tipi ve manzara
7. İptal ve ödeme koşulları
8. Satış kanalı
9. Ne kadar önceden rezervasyon yaptığın
10. Konaklama süresi ve pansiyon tipi
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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