Rezervasyonun konaklama tarihine ne kadar uzak olduğu da fiyatı etkiler. Bazı oteller erken rezervasyonu ödüllendirirken bazıları son dakikada boş kalan odaları indirimli satabilir; bu yüzden 'her zaman erken al' ya da 'her zaman son dakikayı bekle' gibi kesin bir kural yoktur.