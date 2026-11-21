Türkçenin geçmişinde bugün pek sık kullanmadığımız ama duyduğumuzda kulağa oldukça hoş gelen, anlamlarıyla şaşırtan pek çok kelime var. Bir zamanlar günlük konuşmalarda, edebiyatta ve şiirlerde sıkça kullanılan bu sözcüklerin bazıları zamanla unutuldu, bazılarıysa yalnızca eski metinlerde yaşamaya devam etti.

Peki sen eski Türkçe kelimelere ne kadar hakimsin?