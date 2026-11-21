İstanbul'un Fatih ilçesine bağlı Balat'ta yıllardır bakımsız ve harap görüntüsüyle bilinen yapı satışa çıkarıldı. Binanın önünde her gün yerli ve yabancı turistler fotoğraf çektiriyor. Havadan da görüntülenen yapı, Balat'ın birbirine açılan dar ve renkli sokaklarının arasında mimarisiyle ayrı duruyor. Araştırmacı ve Arkeolog Ömer Faruk Yavaşçay, binanın bugünkü halini şu ifadelerle değerlendirdi:

“Yıllardır bu bölgede bulunuyorum. Kendimi bildim bileli bina bu durumda. Ancak bu görüntüyü kesinlikle hak etmiyor.”