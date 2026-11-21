Balat'ın Turistlerin Önünde Fotoğraf Çektirdiği İkonik Binası Satışa Çıkarıldı
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İstanbul'un Fatih ilçesine bağlı Balat'ta, yerli ve yabancı turistlerin her gün önünde fotoğraf çektirdiği ikonik bina satışa çıkarıldı. Yıllardır bakımsız görüntüsüyle bilinen yapı, bölgenin en tanınan binaları arasında gösteriliyor. Bölgeyi yıllardır bilen bir arkeolog ise binanın nasıl değerlendirilmesi gerektiğine dair görüşünü paylaştı.
Balat'ın en bilinen binası satışta.
En çok fotoğrafı çekilen yapılardan.
Bina 1920'li yıllardan beri haritalarda.
Kafe değil, kültür sanat alanı.
İstenen fiyat 30 milyon lira.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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