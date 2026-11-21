İstanbul'un 1500 Yıllık Yer Altı Hazinesi: Üzerine Belediye Binası Kurulmuş
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Doğu Roma döneminde inşa edilen sarnıç, Bizans mühendisliğinin en görkemli örnekleri arasında yer alıyor.
Sarnıcın üzerine yüzyıllar sonra bir konak, ardından belediye binası inşa edildi ve yapı 2010'da yeniden ön plana çıktı.
Uzmanlara göre İstanbul'un yer altındaki su mirası yalnızca anıtsal sarnıçlardan oluşmuyor ve bir rota halinde tanıtılmalı.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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