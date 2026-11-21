Sarnıcın üzerine 19. yüzyıl sonunda ya da 20. yüzyıl başında Arif Paşa Konağı yapıldı. Konak, 1912'den itibaren Şehremaneti Binası olarak kullanıldı. 1930-1984 yılları arasında İstanbul Belediye Hizmet Binası, sonrasında ise Eminönü Belediye Binası olarak hizmet verdi.

İstanbul'un Avrupa Kültür Başkenti olduğu 2010 yılında belediye binası yıkıldı ve sarnıç restorasyona alındı. 8 yıl süren çalışmaların ardından sarnıcın sergilendiği alt kat, giriş ve üst katlarla birlikte müze ve yönetim işlevine uygun biçimde cam panellerle tasarlandı. Yapı 24 Nisan 2018'de ziyarete açıldı.