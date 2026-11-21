Dardanel'in hâkim ortağı Niyazi Önen Holding, konkordato açıklamasında bulundu. KAP'a açıklama yapan şirket, mevcut mali tablosuna dair tüm soru işaretlerini gideren net ifadeler kullandı.

Holding yönetimi tarafından KAP’a gönderilen bildirimde, şirketin finansal yapısının sağlamlığına dikkat çekilerek, yeniden yapılandırma ya da konkordato gibi mekanizmalara başvurulmasını gerektirecek hiçbir tablonun söz konusu olmadığı kaydedildi. Açıklamada özellikle bono ve sukuk ihraçlarından kaynaklanan tüm mali yükümlülüklerin eksiksiz şekilde kapatıldığının altı çizildi.

Niyazi Önen Holding, finansal durumuna ilişkin açıklamasında şunları söyledi:

“Grubumuzun mevcut finansal durumu itibarıyla finansal yeniden yapılandırma, konkordato veya benzeri bir sürece ihtiyacı bulunmamaktadır. Bono ve sukuk ihraçlarından kaynaklanan borçlarımızın tamamı kapatılmıştır. Faktoring borçlarımız ise vadesinde ve 2026 yıl sonu itibarıyla bitmiş olacaktır. Grubumuzun kredi borçları, çalıştığımız itibarlı bankalardan kullanılan kredilerle sınırlıdır.”