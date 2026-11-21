Türkiye'nin Gıda Devinden Konkordato Açıklaması
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Türkiye'nin en köklü gıda üreticilerinden Dardanel’in hâkim ortağı Niyazi Önen Holding, piyasalarda merakla takip edilen finansal durumuna ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden kapsamlı bir bilgilendirme yayımladı.
Türkiye'nin gıda devinden konkordato açıklaması.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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