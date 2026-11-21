Muhteşem Yüzyıl Oyuncularına Karakterleri Soruldu, Selma Ergeç’in Cevabı Güldürdü!
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Muhteşem Yüzyıl’ın ilk bölümünün üzerinden yaklaşık 16 yıl geçti. Dolunay Soysert’in Ne Münasebet! programında buluşan Nur Fettahoğlu, Pelin Karahan, Selma Ergeç ve Selen Öztürk, yıllar önce hayat verdikleri karakterlerle karşılaşsalar onlara ne söyleyeceklerini anlattı. Mahidevran’a sarılmak isteyen de vardı, Mihrimah’tan para tavsiyesi alacak olan da. Hatice Sultan’ın hikayesini tek cümlede özetleyen Selma Ergeç ise masayı güldürdü.
Kaynak: KAFA TV – Ne Münasebet!
Muhteşem Yüzyıl’ın oyuncuları yıllar sonra aynı masada buluştu.
Nur Fettahoğlu Mahidevran’a sarılırdı, Pelin Karahan’ın gözü Mihrimah’ın para tavsiyesindeydi.
Selma Ergeç, Hatice Sultan’ın hikayesi hakkında "kariyerini yedi" ifadelerini kullandı.
Selen Öztürk’ün Gülfem’e yıllar sonra söyleyeceği tek şey vardı.
O anları şöyle bırakalım:
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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