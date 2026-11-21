2011’de ekran yolculuğuna başlayan Muhteşem Yüzyıl, Kanuni Sultan Süleyman dönemini saraydaki aşkların, aile ilişkilerinin ve iktidar mücadelelerinin içinden anlatmıştı. Mahidevran’ın oğlu Mustafa için verdiği mücadele, Hatice Sultan ile İbrahim Paşa’nın ilişkisi, Mihrimah’ın sarayda giderek söz sahibi olması ve Gülfem’in bütün bunlara yakından tanıklık etmesi, dizinin hatırlanan hikayeleri arasındaydı.

Dizide Gracia Mendes’i canlandıran Dolunay Soysert, yıllar sonra Ne Münasebet! programında dört rol arkadaşını ağırladı. Sohbet, oyuncuların canlandırdıkları karakterlerle bugün karşılaşsalar ne yapacaklarına gelince, oyuncuların her biri bambaşka bir cevap verdi.