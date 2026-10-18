Pelin Karahan'dan Yıllar Sonra Gelen Muhteşem Yüzyıl İtirafı: Meğer Hayatını Değiştirmiş!

Kavak Yelleri'nin Aslı'sı olarak hayatımıza giren Pelin Karahan, Muhteşem Yüzyıl'daki Mihrimah Sultan karakteriyle kariyerinde bambaşka bir sayfa açmıştı. Bir dönem büyük bir aşkla evlendiği Erdinç Bekiroğlu ile yaşadıkları da magazin gündeminden düşmemişti. Barselona'da ailelerinden bile habersiz evlenen çiftin mutluluğu ne yazık ki uzun sürmemişti.

Aradan yıllar geçtikten sonra Karahan, YouTube'da Betty Arditi'nin programına konuk oldu; hem o evliliğine hem de Muhteşem Yüzyıl'da rol aldığı döneme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.