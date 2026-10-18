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Pelin Karahan'dan Yıllar Sonra Gelen Muhteşem Yüzyıl İtirafı: Meğer Hayatını Değiştirmiş!

Pelin Karahan'dan Yıllar Sonra Gelen Muhteşem Yüzyıl İtirafı: Meğer Hayatını Değiştirmiş!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin ve TV Editörü
18.10.2026 - 16:39
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Kavak Yelleri'nin Aslı'sı olarak hayatımıza giren Pelin Karahan, Muhteşem Yüzyıl'daki Mihrimah Sultan karakteriyle kariyerinde bambaşka bir sayfa açmıştı. Bir dönem büyük bir aşkla evlendiği Erdinç Bekiroğlu ile yaşadıkları da magazin gündeminden düşmemişti. Barselona'da ailelerinden bile habersiz evlenen çiftin mutluluğu ne yazık ki uzun sürmemişti. 

Aradan yıllar geçtikten sonra Karahan, YouTube'da Betty Arditi'nin programına konuk oldu; hem o evliliğine hem de Muhteşem Yüzyıl'da rol aldığı döneme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Hayatımıza Kavak Yelleri'nin Aslı'sı olarak giren Pelin Karahan, yıllar içinde birbirinden farklı projelerde karşımıza çıksa da özellikle iki karakteriyle hafızalarımıza kazınan oyunculardan biri.

Hayatımıza Kavak Yelleri'nin Aslı'sı olarak giren Pelin Karahan, yıllar içinde birbirinden farklı projelerde karşımıza çıksa da özellikle iki karakteriyle hafızalarımıza kazınan oyunculardan biri.

Kavak Yelleri'ndeki Aslı'yla gençlik yıllarımıza damga vuran Karahan, Muhteşem Yüzyıl'da hayat verdiği Mihrimah Sultan karakteriyle bu kez bambaşka bir Pelin Karahan olarak çıkmıştı karşımıza.

Halit Ergenç, Meryem Uzerli, Nebahat Çehre ve daha nice başarılı ismin yer aldığı, yayınlandığı dönemde hepimizi ekran başına kilitleyen dizinin en dikkat çeken karakterlerinden biri de onun canlandırdığı Mihrimah Sultan olmuştu.

Oyunculuk kariyerinde böylesine önemli bir yere sahip olan bu rolün, Karahan'ın özel hayatında da büyük bir dönüm noktası olduğunu ise yıllar sonra öğrendik. Üstelik hikâyenin ucu, bir dönem magazin gündeminden düşmeyen ilk evliliğine kadar uzanıyor!

Pelin Karahan'ın ilk eşi, pilates ve fitness eğitmeni Erdinç Bekiroğlu'ydu. İkilinin tanışma hikâyesi de evlilikleri kadar romantikti aslında!

Pelin Karahan'ın ilk eşi, pilates ve fitness eğitmeni Erdinç Bekiroğlu'ydu. İkilinin tanışma hikâyesi de evlilikleri kadar romantikti aslında!

2010 yılında Karahan'ın gittiği spor salonunda yolları kesişen ikili, kısa sürede birbirine aşık olmuştu. Hatta Bekiroğlu, evlilik teklifini de tanıştıkları pilates stüdyosunda, etrafı mumlarla donatarak yapmıştı.

Karahan'ın düğününde çalmasını istediği şarkıyı açan Bekiroğlu, yüzüğü çıkardığında ünlü oyuncu gözyaşlarına hâkim olamamıştı.

Aşkları öylesine hızlı ilerlemişti ki çift, 3 Ekim 2011'de ailelerinin bile haberi olmadan Barselona'da nikah masasına oturmuştu. Üstelik düğünlerinde yalnızca ikisi vardı! Gelinliğini kendi giyen, duvağını ise eşinin taktığını anlatan Karahan, o günleri hayatının en mutlu anları arasında gösteriyordu.

O dönem verdiği röportajlarda Bekiroğlu'nun hayata bakışından ve prensiplerinden ne kadar etkilendiğini anlatmış, aile kurmak için doğru insanı bulduğunu düşündüğünü söylemişti.

Ancak masal gibi başlayan bu evlilik ne yazık ki aynı şekilde devam etmedi. 2013 yılında çiftin arasında sorunlar yaşandığı haberleri gündeme gelmeye başladı.

Karahan'ın mahkemeye sunduğu boşanma dilekçesinde ruhen ve fikren anlaşamadıklarını, aralarındaki uyumsuzluğun evliliklerini sürdürülemez hâle getirdiğini belirttiği öğrenildi. İkili, 19 Kasım 2013'te görülen ve yalnızca 10 dakika süren duruşmada anlaşmalı olarak boşandı.

O günlerde herkes büyük bir aşkla başlayan evliliğin neden bittiğini konuşurken, Karahan'ın yıllar sonra yapacağı açıklama henüz kimsenin aklında yoktu.

Gelgelelim Pelin Karahan, yıllar sonra yaptığı açıklamayla hem ilk evliliğine hem de Muhteşem Yüzyıl dönemine dair daha önce bilmediğimiz bir detayı paylaştı.

Meğer ünlü oyuncu, kariyerinin en unutulmaz rollerinden biri olan Mihrimah Sultan'ı ilk başta reddetmiş! Bunun nedeni ise o dönemki eşi Erdinç Bekiroğlu'nun projede yer almasını istememesiymiş. Karahan, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

“O zamanki eşim bu işi yapmamı istemiyordu. İkinci sezonun başında boşandım. Mesleğimi yaparak kendi olduğum yeri hatırladım. Onlar olmasaydı o evlilikten çıkamayacaktım.” Bir zamanlar büyük bir aşkla evlendiği insanla yollarını ayırdığı dönemde mesleğinin kendisine yeniden güç verdiğini anlatan Karahan'ın sözleri oldukça dikkat çekici.

Biz Mihrimah Sultan'ı ekran başında hayranlıkla izlerken, meğer Pelin Karahan da kendi hayatında yeni bir sayfa açıyormuş. Kimi roller oyuncunun kariyerinde iz bırakır, kimileri ise hayatının gidişatını değiştirir. Anlaşılan Mihrimah Sultan, Karahan için ikincisi olmuş!

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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