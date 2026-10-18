Pelin Karahan'dan Yıllar Sonra Gelen Muhteşem Yüzyıl İtirafı: Meğer Hayatını Değiştirmiş!
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Kavak Yelleri'nin Aslı'sı olarak hayatımıza giren Pelin Karahan, Muhteşem Yüzyıl'daki Mihrimah Sultan karakteriyle kariyerinde bambaşka bir sayfa açmıştı. Bir dönem büyük bir aşkla evlendiği Erdinç Bekiroğlu ile yaşadıkları da magazin gündeminden düşmemişti. Barselona'da ailelerinden bile habersiz evlenen çiftin mutluluğu ne yazık ki uzun sürmemişti.
Aradan yıllar geçtikten sonra Karahan, YouTube'da Betty Arditi'nin programına konuk oldu; hem o evliliğine hem de Muhteşem Yüzyıl'da rol aldığı döneme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Hayatımıza Kavak Yelleri'nin Aslı'sı olarak giren Pelin Karahan, yıllar içinde birbirinden farklı projelerde karşımıza çıksa da özellikle iki karakteriyle hafızalarımıza kazınan oyunculardan biri.
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Pelin Karahan'ın ilk eşi, pilates ve fitness eğitmeni Erdinç Bekiroğlu'ydu. İkilinin tanışma hikâyesi de evlilikleri kadar romantikti aslında!
Gelgelelim Pelin Karahan, yıllar sonra yaptığı açıklamayla hem ilk evliliğine hem de Muhteşem Yüzyıl dönemine dair daha önce bilmediğimiz bir detayı paylaştı.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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