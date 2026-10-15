Arnavut Kaldırımı Klibindeki Küçük Çocuğu Hatırladınız mı? Son Halini Görenler Tanıyamadı!

Türk pop müziğinin altın yıllarından söz açıldığında aklımıza gelen ilk isimlerden biri Demet Sağıroğlu oluyor. Güçlü sesi, kendine has yorumuyla ve bugün bile ilk günkü heyecanla dinlediğimiz şarkılarıyla 90'ların müzik dünyasında kendine çok özel bir yer edinmişti. 1994 yılında yayımlanan Kınalı Bebek albümünde yer alan Arnavut Kaldırımı da şüphesiz kariyerinin en unutulmaz şarkılarından biriydi.

Şarkının romantik ve biraz da hüzünlü havasını tamamlayan klibi ise başlı başına bir nostalji hazinesi! Islak taş sokaklar, masalsı görüntüler ve o yılların kendine özgü klip estetiği derken ekran karşısına geçen herkesin aklında kalan bir isim daha vardı. Başındaki şapkası, kocaman mavi gözleri ve elindeki elma şekeriyle Demet Sağıroğlu'na bakan o küçücük çocuğu hatırladınız mı?

Klipteki sevimliliğiyle şarkıcının kendisi kadar dikkat çeken minik yıldız, aslında Batuhan Aydar'dı. Üstelik Sağıroğlu'nun Aşk Perisi klibinde de kamera karşısına geçmişti. Peki, o yıllarda hepimizin hafızasına kazınan Batuhan'a ne oldu dersiniz?