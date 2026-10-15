Arnavut Kaldırımı Klibindeki Küçük Çocuğu Hatırladınız mı? Son Halini Görenler Tanıyamadı!
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90'larda büyüyenlerin daha ilk notasında tanıyacağı şarkılardan biri hiç şüphesiz Demet Sağıroğlu'nun unutulmaz eseri Arnavut Kaldırımı! Şarkı kadar hafızalara kazınan klibinde ise şapkası, kocaman mavi gözleri ve elindeki elma şekeriyle hepimizin hatırladığı küçücük bir çocuk vardı.
Aradan geçen 32 yılda o minik çocuğun nasıl değiştiğini hiç merak ettiniz mi? Bir dönemin sevimli klip yıldızı Batuhan Aydar'ın bugünkü hali, insanı bir anda 90'lara götürüyor!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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90'ların en güzel şarkılarından birini açıp da Demet Sağıroğlu'nun Arnavut Kaldırımı'nı es geçmek olur mu? Hele o klibi unutmak ne mümkün!
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Arnavut Kaldırımı klibinin elma şekerli küçük yıldızı büyüdü! Batuhan Aydar'ın bugünkü halini görünce zamanın nasıl geçtiğine inanamayacaksınız.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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