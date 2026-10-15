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Arnavut Kaldırımı Klibindeki Küçük Çocuğu Hatırladınız mı? Son Halini Görenler Tanıyamadı!

Arnavut Kaldırımı Klibindeki Küçük Çocuğu Hatırladınız mı? Son Halini Görenler Tanıyamadı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin ve TV Editörü
15.10.2026 - 23:50
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90'larda büyüyenlerin daha ilk notasında tanıyacağı şarkılardan biri hiç şüphesiz Demet Sağıroğlu'nun unutulmaz eseri Arnavut Kaldırımı! Şarkı kadar hafızalara kazınan klibinde ise şapkası, kocaman mavi gözleri ve elindeki elma şekeriyle hepimizin hatırladığı küçücük bir çocuk vardı. 

Aradan geçen 32 yılda o minik çocuğun nasıl değiştiğini hiç merak ettiniz mi? Bir dönemin sevimli klip yıldızı Batuhan Aydar'ın bugünkü hali, insanı bir anda 90'lara götürüyor!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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90'ların en güzel şarkılarından birini açıp da Demet Sağıroğlu'nun Arnavut Kaldırımı'nı es geçmek olur mu? Hele o klibi unutmak ne mümkün!

90'ların en güzel şarkılarından birini açıp da Demet Sağıroğlu'nun Arnavut Kaldırımı'nı es geçmek olur mu? Hele o klibi unutmak ne mümkün!

Türk pop müziğinin altın yıllarından söz açıldığında aklımıza gelen ilk isimlerden biri Demet Sağıroğlu oluyor. Güçlü sesi, kendine has yorumuyla ve bugün bile ilk günkü heyecanla dinlediğimiz şarkılarıyla 90'ların müzik dünyasında kendine çok özel bir yer edinmişti. 1994 yılında yayımlanan Kınalı Bebek albümünde yer alan Arnavut Kaldırımı da şüphesiz kariyerinin en unutulmaz şarkılarından biriydi.

Şarkının romantik ve biraz da hüzünlü havasını tamamlayan klibi ise başlı başına bir nostalji hazinesi! Islak taş sokaklar, masalsı görüntüler ve o yılların kendine özgü klip estetiği derken ekran karşısına geçen herkesin aklında kalan bir isim daha vardı. Başındaki şapkası, kocaman mavi gözleri ve elindeki elma şekeriyle Demet Sağıroğlu'na bakan o küçücük çocuğu hatırladınız mı?

Klipteki sevimliliğiyle şarkıcının kendisi kadar dikkat çeken minik yıldız, aslında Batuhan Aydar'dı. Üstelik Sağıroğlu'nun Aşk Perisi klibinde de kamera karşısına geçmişti. Peki, o yıllarda hepimizin hafızasına kazınan Batuhan'a ne oldu dersiniz?

Arnavut Kaldırımı klibinin elma şekerli küçük yıldızı büyüdü! Batuhan Aydar'ın bugünkü halini görünce zamanın nasıl geçtiğine inanamayacaksınız.

Arnavut Kaldırımı klibinin elma şekerli küçük yıldızı büyüdü! Batuhan Aydar'ın bugünkü halini görünce zamanın nasıl geçtiğine inanamayacaksınız.

1990 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Batuhan Aydar, daha çocuk yaşta kamera karşısına geçerek ekranlarla tanışmıştı. Barış Manço'nun unutulmaz programı 7'den 77'ye ile başlayan ekran yolculuğunda Demet Sağıroğlu'nun klipleri önemli bir yer tuttu. Ardından oyunculuğa da adım atan Aydar; İlişkiler, Ayşecik, Ötesiz İnsanlar ve Kuruluş Osman gibi yapımlarda rol aldı.

Ama kabul edelim, 90'ları hatırlayanların gözünde o hala Arnavut Kaldırımı klibinde elma şekeri yiyen mavi gözlü küçük çocuk! Şimdilerde 36 yaşında olan Batuhan Aydar, yıllar içindeki değişimiyle yeniden gündeme geldi. Sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraflarda karizmatik tarzı ve yıllar geçse de değişmeyen mavi gözleriyle dikkat çekiyor.

Bir zamanlar Demet Sağıroğlu'nun klibinde gördüğümüz o küçücük çocuğun bugün bambaşka bir görünüme kavuşması, 90'ların ne kadar geride kaldığını da yüzümüze vuruyor. Biz hala elindeki elma şekeriyle hatırlıyoruz ama Batuhan Aydar çoktan büyümüş! Bakalım siz onu ilk bakışta tanıyabilecek misiniz?

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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