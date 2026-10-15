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Sertab Erener Kendi Şarkılarını Sıraladı: En Sevilen Şarkılarına Bile Acımadı!

Sertab Erener Kendi Şarkılarını Sıraladı: En Sevilen Şarkılarına Bile Acımadı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin ve TV Editörü
15.10.2026 - 22:53
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Türk pop müziğinin en güçlü seslerinden Sertab Erener, bu kez kendi şarkıları arasında seçim yapmak zorunda kaldı! Katıldığı kör sıralama oyununda birbirinden sevilen 10 şarkısını sıralayan ünlü sanatçı, bazı tercihleriyle sevenlerini epey şaşırtacak gibi. Daha ilk seçiminde ortalığın karışacağını anlayan Erener, bir noktada kararını değiştirmek zorunda bile kaldı. 

Hele listenin son sıralarına yerleştirdiği şarkıları görünce insanın biraz içi gidiyor! Bakalım sizin favoriniz kaçıncı sırada?

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Türk pop müziği denince akla ilk gelen isimlerden Sertab Erener'in şarkılarıyla büyümeyenimiz, en azından bir tanesini bağıra çağıra söylemeyenimiz yoktur herhalde!

Türk pop müziği denince akla ilk gelen isimlerden Sertab Erener'in şarkılarıyla büyümeyenimiz, en azından bir tanesini bağıra çağıra söylemeyenimiz yoktur herhalde!

90'lı yıllardan bugüne güçlü sesi, kendine has yorumu ve dillere dolanan şarkılarıyla müzik dünyasının en özel isimlerinden biri olmayı başaran Sertab Erener, 2003 yılında Everyway That I Can ile Eurovision'u kazanarak hepimize unutulmaz bir gurur yaşatmıştı.

Aşk, Vur Yüreğim, Kumsalda, Olsun, Bu Böyle derken her biri başka bir dönemin, başka bir hatıranın şarkısı oldu. Haliyle içlerinden birini seçmek bile zorken hepsini en iyiden en sona doğru sıralamak pek kolay iş değil.

Bir de bu seçimi şarkıların sahibi Sertab Erener'in yaptığını düşünün!

Ünlü sanatçı, katıldığı kör sıralama oyununda kendi şarkılarını birden ona kadar yerleştirdi. Üstelik sıradaki şarkının ne olduğunu bilmeden, verdiği kararları da kolay kolay değiştiremeden!

Tahmin edersiniz ki böyle bir repertuvarla oyuna girince işlerin karışması kaçınılmazdı.

Daha ilk şarkıda “Ama karışacak şimdi ortalık” diyen Sertab Erener'in korktuğu başına geldi! Bazı şarkılarını öyle sıralara koydu ki insanın itiraz edesi geliyor.

İlk karşısına çıkan Aşk şarkısını üçüncü sıraya yerleştiren Erener, ardından Yanarım için altıncı sırayı seçti. Bir Çaresi Bulunur dördüncü, Farzet beşinci, Bu Böyle ise yedinci sıraya yerleşti. Vur Yüreğim'i ikinci sıraya koyan sanatçı, listenin zirvesini ise Olsun'a ayırdı!

Ancak sıra İyileşiyorum'a gelince işler biraz karıştı. Şarkıyı görünce “Eyvah!” diyerek gülen Erener, daha önce altıncı sıraya yerleştirdiği Yanarım'ı sekizinci sıraya gönderip İyileşiyorum'u onun yerine aldı. Üstelik Yanarım'ın yeni sırasını söylerken bir de “Yazık!” diye hayıflandı. Biz de biraz aynı fikirdeyiz doğrusu! Ardından Koparılan Çiçekler dokuzuncu, Kumsalda ise onuncu sıraya yerleşti. Hele Kumsalda'nın sonuncu olması... Orada bir durup düşünmek gerekiyor!

İşte Sertab Erener'in kör sıralamasının son hali:

1. Olsun

2. Vur Yüreğim

3. Aşk

4. Bir Çaresi Bulunur

5. Farzet

6. İyileşiyorum

7. Bu Böyle

8. Yanarım

9. Koparılan Çiçekler

10. Kumsalda

Kendi şarkıları olunca insan hepsine kıyamaz diye düşünüyorduk ama Sertab Erener hiç de öyle yapmadı! Peki siz olsanız ilk sıraya hangisini koyardınız?

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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