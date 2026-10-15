Sertab Erener Kendi Şarkılarını Sıraladı: En Sevilen Şarkılarına Bile Acımadı!

90'lı yıllardan bugüne güçlü sesi, kendine has yorumu ve dillere dolanan şarkılarıyla müzik dünyasının en özel isimlerinden biri olmayı başaran Sertab Erener, 2003 yılında Everyway That I Can ile Eurovision'u kazanarak hepimize unutulmaz bir gurur yaşatmıştı.

Aşk, Vur Yüreğim, Kumsalda, Olsun, Bu Böyle derken her biri başka bir dönemin, başka bir hatıranın şarkısı oldu. Haliyle içlerinden birini seçmek bile zorken hepsini en iyiden en sona doğru sıralamak pek kolay iş değil.

Bir de bu seçimi şarkıların sahibi Sertab Erener'in yaptığını düşünün!

Ünlü sanatçı, katıldığı kör sıralama oyununda kendi şarkılarını birden ona kadar yerleştirdi. Üstelik sıradaki şarkının ne olduğunu bilmeden, verdiği kararları da kolay kolay değiştiremeden!

Tahmin edersiniz ki böyle bir repertuvarla oyuna girince işlerin karışması kaçınılmazdı.