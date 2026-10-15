Sertab Erener Kendi Şarkılarını Sıraladı: En Sevilen Şarkılarına Bile Acımadı!
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Türk pop müziğinin en güçlü seslerinden Sertab Erener, bu kez kendi şarkıları arasında seçim yapmak zorunda kaldı! Katıldığı kör sıralama oyununda birbirinden sevilen 10 şarkısını sıralayan ünlü sanatçı, bazı tercihleriyle sevenlerini epey şaşırtacak gibi. Daha ilk seçiminde ortalığın karışacağını anlayan Erener, bir noktada kararını değiştirmek zorunda bile kaldı.
Hele listenin son sıralarına yerleştirdiği şarkıları görünce insanın biraz içi gidiyor! Bakalım sizin favoriniz kaçıncı sırada?
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Türk pop müziği denince akla ilk gelen isimlerden Sertab Erener'in şarkılarıyla büyümeyenimiz, en azından bir tanesini bağıra çağıra söylemeyenimiz yoktur herhalde!
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Daha ilk şarkıda “Ama karışacak şimdi ortalık” diyen Sertab Erener'in korktuğu başına geldi! Bazı şarkılarını öyle sıralara koydu ki insanın itiraz edesi geliyor.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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