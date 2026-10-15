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Daha 17 Yaşındaymış: Hafsanur Sancaktutan'ın Ünlü Olmadan Önceki Ajans Videosu Ortaya Çıktı!

Daha 17 Yaşındaymış: Hafsanur Sancaktutan'ın Ünlü Olmadan Önceki Ajans Videosu Ortaya Çıktı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin ve TV Editörü
15.10.2026 - 20:14
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Son yıllarda rol aldığı projelerle yıldızını parlatan, hem oyunculuğuyla hem de özel hayatıyla gündemden düşmeyen Hafsanur Sancaktutan, bu kez yıllar öncesinden gelen bir videoyla karşımızda! Şimdilerde ekranların en gözde genç oyuncularından biri olan Sancaktutan'ın henüz 17 yaşındayken bir oyunculuk ajansı için çektiği tanıtım videosu ortaya çıktı. 

Kameranın karşısına geçip kendisini birkaç cümleyle tanıtan Hafsanur'un o mahcup, toy ve bir o kadar da doğal halleri gülümsetti. 

Gelin, bugün Türkiye'nin tanıdığı bir oyuncuya dönüşen Hafsanur'un daha yolun en başındayken çektiği görüntülere gelin birlikte bakalım.

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Son yılların en gözde genç oyuncularından Hafsanur Sancaktutan, hem kariyeri hem de özel hayatıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Üstelik daha 26 yaşında olmasına rağmen şimdiden birbirinden başarılı projeleri geride bıraktı!

Son yılların en gözde genç oyuncularından Hafsanur Sancaktutan, hem kariyeri hem de özel hayatıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Üstelik daha 26 yaşında olmasına rağmen şimdiden birbirinden başarılı projeleri geride bıraktı!

Hafsanur Sancaktutan'la ilk kez 2018 yılında yayınlanan Gülperi dizisinde canlandırdığı Fidan karakteri sayesinde tanışmıştık. Henüz kariyerinin başında olmasına rağmen dikkat çekmeyi başaran oyuncu, ardından Aşk Ağlatır dizisindeki Ada Meryem karakteriyle ilk başrol deneyimini yaşamıştı.

Ancak Hafsanur'un geniş kitleler tarafından tanınmasını sağlayan proje hiç şüphesiz Son Yaz olmuştu. Yağmur karakterine hayat verdiği dizide Alperen Duymaz'la yakaladığı uyum da oyunculuğu kadar konuşulmuş, Hafsanur kısa sürede genç kuşağın dikkat çeken isimleri arasına girmişti. Sonrasında Dünyayla Benim Aramda, Darmaduman ve Ya Çok Seversen gibi projelerde izlediğimiz güzel oyuncu, Kerem Bürsin'le başrolü paylaştığı Ya Çok Seversen sayesinde Altın Kelebek'te En İyi Romantik Komedi Kadın Oyuncu ödülünü de kazanmıştı.

Siyah Kalp dizisindeki Melek karakterinin ardından Kıskanmak dizisinde Mükerrem olarak karşımıza çıkan Hafsanur, yeni sezonda ise Mercan Köşk dizisiyle ekran yolculuğunu sürdürüyor. Tabii Hafsanur'u yalnızca dizileriyle konuşmuyoruz. Kubilay Aka'yla yaşadığı ilişki de uzun süredir magazin gündeminin yakın takibinde. Bir dargın bir barışık ilerleyen ilişkileri, son olarak yeniden ayrıldıkları yönündeki iddialarla konuşulmuştu. Üstelik ikili, Mercan Köşk dizisinde de başrolleri paylaşıyor.

Kısacası bugün kameralar karşısında görmeye alıştığımız, her yeni projesi merak edilen Hafsanur Sancaktutan, artık ekranların en tanıdık yüzlerinden biri. Fakat şimdi ortaya çıkan bir video, bizi onun henüz bütün bunların çok uzağında olduğu yıllara götürdü!

Hafsanur Sancaktutan'ın henüz 17 yaşındayken bir oyunculuk ajansı için çektiği tanıtım videosu ortaya çıktı! Bugün kamera karşısında görmeye alıştığımız oyuncunun o utangaç halleri görülmeye değer.

Şimdilerde dizilerde başrol üstlenen, ödüller kazanan ve milyonlarca kişi tarafından tanınan Hafsanur Sancaktutan'ın daha ünlü olmadan önce çektiği ajans videosu ortaya çıktı. Henüz 17 yaşındayken bir oyunculuk ajansına kendisini tanıtmak için kameranın karşısına geçen Hafsanur, birkaç cümleyle hem fiziksel özelliklerinden hem de tiyatro geçmişinden bahsediyor “17 yaşındayım, boyum 168, kilom 53. İstanbul'da liseler arası yapılan tiyatro festivallerinde birçok ödül aldım.” Ve bu kadar!

Kendisini tanıtırkenki çekingenliği, hafif mahcup tavırları ve henüz kamera karşısına alışmaya çalışan halleri, bugün izlediğimiz Hafsanur'dan epey farklı. Üstelik daha o yaşlarda tiyatro festivallerinde kazandığı ödüllerden bahsetmesi de oyunculuğa ne kadar erken başladığını gösteriyor. O günlerde yalnızca bir ajansa kendisini tanıtmaya çalışan 17 yaşındaki Hafsanur'un, birkaç yıl sonra televizyon dizilerinde başrol oynayacağını, ödüller kazanacağını ve Türkiye'nin en çok konuşulan genç oyuncularından biri olacağını bilmesi mümkün değildi elbette.

Biz bugün onu ekranların gözde isimlerinden biri olarak tanıyoruz ama bu video, her şeyin başladığı günlere küçük bir yolculuk gibi. Bir zamanlar ajans kamerasının karşısında kendini tanıtan o utangaç genç kızın bugün geldiği noktaya bakınca insan ister istemez gülümsüyor!

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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