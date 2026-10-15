Daha 17 Yaşındaymış: Hafsanur Sancaktutan'ın Ünlü Olmadan Önceki Ajans Videosu Ortaya Çıktı!
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Son yıllarda rol aldığı projelerle yıldızını parlatan, hem oyunculuğuyla hem de özel hayatıyla gündemden düşmeyen Hafsanur Sancaktutan, bu kez yıllar öncesinden gelen bir videoyla karşımızda! Şimdilerde ekranların en gözde genç oyuncularından biri olan Sancaktutan'ın henüz 17 yaşındayken bir oyunculuk ajansı için çektiği tanıtım videosu ortaya çıktı.
Kameranın karşısına geçip kendisini birkaç cümleyle tanıtan Hafsanur'un o mahcup, toy ve bir o kadar da doğal halleri gülümsetti.
Gelin, bugün Türkiye'nin tanıdığı bir oyuncuya dönüşen Hafsanur'un daha yolun en başındayken çektiği görüntülere gelin birlikte bakalım.
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Son yılların en gözde genç oyuncularından Hafsanur Sancaktutan, hem kariyeri hem de özel hayatıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Üstelik daha 26 yaşında olmasına rağmen şimdiden birbirinden başarılı projeleri geride bıraktı!
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Hafsanur Sancaktutan'ın henüz 17 yaşındayken bir oyunculuk ajansı için çektiği tanıtım videosu ortaya çıktı! Bugün kamera karşısında görmeye alıştığımız oyuncunun o utangaç halleri görülmeye değer.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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