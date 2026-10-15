Daha 17 Yaşındaymış: Hafsanur Sancaktutan'ın Ünlü Olmadan Önceki Ajans Videosu Ortaya Çıktı!

Son yıllarda rol aldığı projelerle yıldızını parlatan, hem oyunculuğuyla hem de özel hayatıyla gündemden düşmeyen Hafsanur Sancaktutan, bu kez yıllar öncesinden gelen bir videoyla karşımızda! Şimdilerde ekranların en gözde genç oyuncularından biri olan Sancaktutan'ın henüz 17 yaşındayken bir oyunculuk ajansı için çektiği tanıtım videosu ortaya çıktı.

Kameranın karşısına geçip kendisini birkaç cümleyle tanıtan Hafsanur'un o mahcup, toy ve bir o kadar da doğal halleri gülümsetti.

Gelin, bugün Türkiye'nin tanıdığı bir oyuncuya dönüşen Hafsanur'un daha yolun en başındayken çektiği görüntülere gelin birlikte bakalım.