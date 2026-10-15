Burnundan Çekmediği Kalmadı: 13 Kez Ameliyat Olan Murat Dalkılıç'ın Son Hali Gündem Oldu

“Kasaba”, “Bir Hayli”, “Kader”, “Lüzumsuz Savaş” ve “Derine” gibi şarkılarıyla pop müziğin sevilen isimlerinden biri haline gelen Murat Dalkılıç, yıllardır sahnelerin en tanıdık yüzlerinden. Bir dönem çıkardığı her şarkıyla müzik listelerini altüst eden, enerjisi ve sahne performansıyla adından söz ettiren Dalkılıç, son yıllarda ise ne yazık ki kariyerinden çok yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündeme geliyor.

Ünlü şarkıcının burnuyla ilgili yaşadığı problemler aslında yeni değil. Çocukluk yıllarına kadar uzanan bu rahatsızlık, zaman içinde peş peşe ameliyatlar geçirmesine neden oldu. Üstelik ilk başta sorunu çözmek için yapılan müdahalelerin ardından çok daha zorlu bir süreç başladı. Yıllar boyunca defalarca ameliyat masasına yatan Dalkılıç, son olarak Mart 2026'da 13. operasyonunu geçirdi. Bir süre sahnelerden uzak kalmasına da neden olan bu süreçte ünlü şarkıcı, yaşadıklarını zaman zaman takipçileriyle paylaştı.

Hatta son ameliyatının ardından burnundaki protezden kurtulduğunu söyleyen Dalkılıç, iki yılın ardından yeniden bir burnu olmasının kendisini ne kadar mutlu ettiğini de anlatmıştı.

Peki, Murat Dalkılıç'ı yıllardır ameliyat masasına yatıran ve bir türlü sona ermeyen bu sorunun sebebi neydi?