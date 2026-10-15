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Burnundan Çekmediği Kalmadı: 13 Kez Ameliyat Olan Murat Dalkılıç'ın Son Hali Gündem Oldu

Burnundan Çekmediği Kalmadı: 13 Kez Ameliyat Olan Murat Dalkılıç'ın Son Hali Gündem Oldu

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin ve TV Editörü
15.10.2026 - 17:26
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Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Murat Dalkılıç, yıllardır mücadele ettiği burun rahatsızlığı nedeniyle defalarca ameliyat masasına yatmıştı. Çocukluğundan beri yaşadığı sağlık sorununu çözmeye çalışan ünlü şarkıcı, geçirdiği operasyonların ardından oldukça zorlu bir süreçten geçmişti. Mart ayında 13. kez ameliyat olan Dalkılıç, geçtiğimiz aylarda henüz rahat nefes alamadığını ve yeni operasyonlara ihtiyaç duyabileceğini açıklamıştı. 

Şimdiyse ünlü şarkıcının son görüntüsü gündem oldu. 

Buyurun, ilk kez bu kadar net görüntülenen Dalkılıç'ın son haline ve yıllardır burnundan çektiklerinin perde arkasına birlikte bakalım.

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“Kasaba” şarkısıyla hayatımıza giren Murat Dalkılıç, yıllardır hem müzik kariyeri hem de özel hayatıyla gündemimizde. Ancak son dönemde yaşadığı sağlık sorunları bir türlü peşini bırakmıyor.

“Kasaba” şarkısıyla hayatımıza giren Murat Dalkılıç, yıllardır hem müzik kariyeri hem de özel hayatıyla gündemimizde. Ancak son dönemde yaşadığı sağlık sorunları bir türlü peşini bırakmıyor.

“Kasaba”, “Bir Hayli”, “Kader”, “Lüzumsuz Savaş” ve “Derine” gibi şarkılarıyla pop müziğin sevilen isimlerinden biri haline gelen Murat Dalkılıç, yıllardır sahnelerin en tanıdık yüzlerinden. Bir dönem çıkardığı her şarkıyla müzik listelerini altüst eden, enerjisi ve sahne performansıyla adından söz ettiren Dalkılıç, son yıllarda ise ne yazık ki kariyerinden çok yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündeme geliyor.

Ünlü şarkıcının burnuyla ilgili yaşadığı problemler aslında yeni değil. Çocukluk yıllarına kadar uzanan bu rahatsızlık, zaman içinde peş peşe ameliyatlar geçirmesine neden oldu. Üstelik ilk başta sorunu çözmek için yapılan müdahalelerin ardından çok daha zorlu bir süreç başladı. Yıllar boyunca defalarca ameliyat masasına yatan Dalkılıç, son olarak Mart 2026'da 13. operasyonunu geçirdi. Bir süre sahnelerden uzak kalmasına da neden olan bu süreçte ünlü şarkıcı, yaşadıklarını zaman zaman takipçileriyle paylaştı.

Hatta son ameliyatının ardından burnundaki protezden kurtulduğunu söyleyen Dalkılıç, iki yılın ardından yeniden bir burnu olmasının kendisini ne kadar mutlu ettiğini de anlatmıştı.

Peki, Murat Dalkılıç'ı yıllardır ameliyat masasına yatıran ve bir türlü sona ermeyen bu sorunun sebebi neydi?

Murat Dalkılıç'ın burnuyla ilgili yaşadığı sorun doğuştan geliyor. Ancak ünlü şarkıcının anlattıklarına bakılırsa asıl zorlu dönem, çocukken geçirdiği ilk ameliyatın ardından başlamış.

Murat Dalkılıç'ın burnuyla ilgili yaşadığı sorun doğuştan geliyor. Ancak ünlü şarkıcının anlattıklarına bakılırsa asıl zorlu dönem, çocukken geçirdiği ilk ameliyatın ardından başlamış.

Murat Dalkılıç, daha önce yaptığı açıklamalarda burun kemiklerinin doğuştan gelen bir rahatsızlık nedeniyle dışarı doğru büyüdüğünü anlatmıştı. Çocukluk yıllarında bu sorunu gidermek için ameliyat olduğunu söyleyen şarkıcı, operasyon sırasında burun kıkırdağının da alındığını açıklamıştı. Yaşadığı süreci anlatırken, “Benim bir hastalığım var. Burun kemiklerim dışarı doğru çıkıyordu. Doktor, o kemikleri alırken kıkırdağımı da almış. Benim hayatımın en zor zamanları o dönem başladı.” sözlerini kullanmıştı.

Dalkılıç'ın anlattığına göre bu müdahalenin ardından burnundaki yapının yeniden oluşturulması için farklı operasyonlar geçirmesi gerekti. Vücudunun çeşitli bölgelerinden alınan dokular burnuna nakledildi ancak iyileşme süreci de beklendiği kadar kolay ilerlemedi. Özellikle uzun saatler süren ameliyatlardan birinin ardından yaşadığı ciddi enfeksiyon, şarkıcının burnunda büyük hasara neden oldu. Ceyda Düvenci'nin Bambaşka Sohbetler programında bu süreci anlatan Dalkılıç, 11,5 saatlik bir operasyonun ardından enfeksiyon kaptığını ve burnunun yapısının büyük ölçüde zarar gördüğünü açıklamıştı.

Bir dönem burnunun yeniden oluşturulması için protez kullanmak zorunda kalan ünlü şarkıcı, doku iyileşmesinde yaşadığı güçlükler nedeniyle tedavi sürecinin uzadığını da söylemişti. Üstelik mesele yalnızca görünüşüyle de sınırlı değildi. Rahat nefes alamamak, konuşurken zorlanmak ve şarkı söylemekte güçlük çekmek de Dalkılıç'ın yıllardır mücadele ettiği sorunlar arasındaydı.

Bu süreçte iyileşmesini desteklemek amacıyla yaşam tarzında da değişiklikler yapan şarkıcı, sigarayı, alkolü, tatlıyı ve gluteni bıraktığını anlatmıştı.

Tam 13 ameliyatın ardından Murat Dalkılıç'ın son hali ortaya çıktı! Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada sağlık sorunlarının henüz tamamen geride kalmadığını söylemişti.

Mart ayında 13. ameliyatını geçiren Murat Dalkılıç, operasyonun ardından yaptığı açıklamalarla sevenlerini bir nebze olsun rahatlatmıştı. Ancak aradan geçen aylara rağmen tedavi sürecinin henüz sona ermediği ortaya çıktı. Eylül ayında Ceyda Düvenci'nin programına konuk olan Dalkılıç, yaşadığı zorlukları bir kez daha anlatmış, hala rahat nefes alamadığını söylemişti.

“Hâlâ nefes alamıyorum. Ufak tefek ameliyat olacağım.” sözleriyle yeni operasyonlara ihtiyaç duyabileceğini belirten şarkıcı, bu kadar uzun süren bir sağlık mücadelesinin ruhsal açıdan da kolay olmadığını gizlememişti. Hatta yaşadığı süreci anlatırken mental sağlığını korumaya çalıştığını da dile getirmişti. Şimdiyse ünlü şarkıcının son görüntüsü sosyal medyada dikkat çekti.

Umarız Murat Dalkılıç, uzun zamandır mücadele ettiği bu sağlık sorununu en kısa sürede geride bırakır ve sahnelerde yeniden gönlünce şarkı söylemeye devam eder.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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