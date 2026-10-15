Burnundan Çekmediği Kalmadı: 13 Kez Ameliyat Olan Murat Dalkılıç'ın Son Hali Gündem Oldu
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Murat Dalkılıç, yıllardır mücadele ettiği burun rahatsızlığı nedeniyle defalarca ameliyat masasına yatmıştı. Çocukluğundan beri yaşadığı sağlık sorununu çözmeye çalışan ünlü şarkıcı, geçirdiği operasyonların ardından oldukça zorlu bir süreçten geçmişti. Mart ayında 13. kez ameliyat olan Dalkılıç, geçtiğimiz aylarda henüz rahat nefes alamadığını ve yeni operasyonlara ihtiyaç duyabileceğini açıklamıştı.
Şimdiyse ünlü şarkıcının son görüntüsü gündem oldu.
Buyurun, ilk kez bu kadar net görüntülenen Dalkılıç'ın son haline ve yıllardır burnundan çektiklerinin perde arkasına birlikte bakalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
“Kasaba” şarkısıyla hayatımıza giren Murat Dalkılıç, yıllardır hem müzik kariyeri hem de özel hayatıyla gündemimizde. Ancak son dönemde yaşadığı sağlık sorunları bir türlü peşini bırakmıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Murat Dalkılıç'ın burnuyla ilgili yaşadığı sorun doğuştan geliyor. Ancak ünlü şarkıcının anlattıklarına bakılırsa asıl zorlu dönem, çocukken geçirdiği ilk ameliyatın ardından başlamış.
Tam 13 ameliyatın ardından Murat Dalkılıç'ın son hali ortaya çıktı! Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada sağlık sorunlarının henüz tamamen geride kalmadığını söylemişti.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın