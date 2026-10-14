34 Yaşında Hayatına Son Veren RJ Mitte Hakkında Korkunç İddia: Annesi ve Nişanlısı Arasında Kalmış!

Televizyon tarihinin en çok konuşulan yapımlarından Breaking Bad'i izleyenlerin Walter White'ın oğlu Walter Jr., yani Flynn'i unutması pek mümkün değil. Bryan Cranston ve Anna Gunn'ın canlandırdığı Walter ve Skyler White çiftinin oğluna hayat veren RJ Mitte, henüz genç yaşta dahil olduğu dizinin en sevilen isimlerinden biri olmayı başarmıştı. 2008 yılında başlayan ve beş sezon boyunca ekranlarda fırtınalar estiren Breaking Bad, Mitte'nin kariyerinde de önemli bir dönüm noktası olmuştu. Üstelik oyuncunun canlandırdığı karakterle gerçek hayatı arasında da özel bir bağ vardı. Üç yaşındayken serebral palsi tanısı alan Mitte, kendi deneyimlerinden de yararlanarak Walter Jr. karakterine hayat vermişti.

Breaking Bad'in ardından farklı sinema ve televizyon projelerinde boy gösteren oyuncu, engelli bireylerin sanat dünyasında daha fazla temsil edilmesi için verdiği mücadeleyle de dikkat çekmişti. United Cerebral Palsy ve Shriners Children's gibi kuruluşlarla yürüttüğü çalışmalar sayesinde yalnızca oyunculuğuyla değil, sosyal sorumluluk projeleriyle de adından söz ettirmişti. Ancak geçtiğimiz günlerde gelen acı haber, hem oyuncunun sevenlerini hem de Breaking Bad hayranlarını derinden sarstı. 34 yaşındaki RJ Mitte'nin hayatına son verdiği öğrenildi. Oyuncunun temsilcileri de ölüm haberini doğrulayarak Mitte'yi oyunculuğunun yanı sıra yardımseverliği ve engelli hakları için verdiği mücadeleyle andı.

Genç yaşta gelen bu kaybın ardından oyuncunun son günlerinde neler yaşadığı merak edilirken, TMZ tarafından ortaya atılan yeni bir iddia gündeme oturdu.