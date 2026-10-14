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34 Yaşında Hayatına Son Veren RJ Mitte Hakkında Korkunç İddia: Annesi ve Nişanlısı Arasında Kalmış!

34 Yaşında Hayatına Son Veren RJ Mitte Hakkında Korkunç İddia: Annesi ve Nişanlısı Arasında Kalmış!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin ve TV Editörü
15.10.2026 - 00:00
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Breaking Bad dizisinde Walter White'ın oğlu Flynn karakterine hayat veren RJ Mitte'nin 34 yaşında hayatını kaybetmesi, sevenlerini yasa boğmuştu. Genç oyuncunun ölümünün ardından bu kez özel hayatıyla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. 

TMZ'nin aileye yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre Mitte, son günlerinde annesi ve nişanlısı arasında ciddi bir gerilim yaşıyordu. Hatta nişanlısının kendisinden annesiyle arasında bir seçim yapmasını istediği öne sürüldü. 

Oyuncunun ölümünün ardından gündeme gelen iddianın detaylarına buyurun birlikte bakalım.

Kaynak: TMZ

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Breaking Bad'in Walter White Jr.'ı olarak hafızalarımıza kazınan RJ Mitte'nin henüz 34 yaşında hayatını kaybetmesi hepimizi üzmüştü.

Breaking Bad'in Walter White Jr.'ı olarak hafızalarımıza kazınan RJ Mitte'nin henüz 34 yaşında hayatını kaybetmesi hepimizi üzmüştü.

Televizyon tarihinin en çok konuşulan yapımlarından Breaking Bad'i izleyenlerin Walter White'ın oğlu Walter Jr., yani Flynn'i unutması pek mümkün değil. Bryan Cranston ve Anna Gunn'ın canlandırdığı Walter ve Skyler White çiftinin oğluna hayat veren RJ Mitte, henüz genç yaşta dahil olduğu dizinin en sevilen isimlerinden biri olmayı başarmıştı. 2008 yılında başlayan ve beş sezon boyunca ekranlarda fırtınalar estiren Breaking Bad, Mitte'nin kariyerinde de önemli bir dönüm noktası olmuştu. Üstelik oyuncunun canlandırdığı karakterle gerçek hayatı arasında da özel bir bağ vardı. Üç yaşındayken serebral palsi tanısı alan Mitte, kendi deneyimlerinden de yararlanarak Walter Jr. karakterine hayat vermişti.

Breaking Bad'in ardından farklı sinema ve televizyon projelerinde boy gösteren oyuncu, engelli bireylerin sanat dünyasında daha fazla temsil edilmesi için verdiği mücadeleyle de dikkat çekmişti. United Cerebral Palsy ve Shriners Children's gibi kuruluşlarla yürüttüğü çalışmalar sayesinde yalnızca oyunculuğuyla değil, sosyal sorumluluk projeleriyle de adından söz ettirmişti. Ancak geçtiğimiz günlerde gelen acı haber, hem oyuncunun sevenlerini hem de Breaking Bad hayranlarını derinden sarstı. 34 yaşındaki RJ Mitte'nin hayatına son verdiği öğrenildi. Oyuncunun temsilcileri de ölüm haberini doğrulayarak Mitte'yi oyunculuğunun yanı sıra yardımseverliği ve engelli hakları için verdiği mücadeleyle andı.

Genç yaşta gelen bu kaybın ardından oyuncunun son günlerinde neler yaşadığı merak edilirken, TMZ tarafından ortaya atılan yeni bir iddia gündeme oturdu.

TMZ'nin haberine göre RJ Mitte, ölümünden önce annesi ve nişanlısı arasında kalmış. Hatta nişanlısının kendisine bir ültimatom verdiği öne sürülüyor.

TMZ'nin haberine göre RJ Mitte, ölümünden önce annesi ve nişanlısı arasında kalmış. Hatta nişanlısının kendisine bir ültimatom verdiği öne sürülüyor.

ABD merkezli magazin sitesi TMZ'nin aileye yakın birden fazla kaynağa dayandırdığı habere göre RJ Mitte'nin nişanlısı Kennedy Suarez ile annesi Dyna Mitte'nin arasında bir süredir anlaşmazlık yaşanıyordu. İddiaya göre Kennedy Suarez, Dyna Mitte'nin ilişkilerine gereğinden fazla müdahale ettiğini düşünüyor ve bu durumdan rahatsızlık duyuyordu. İkili arasındaki gerilimin giderek büyümesiyle birlikte Suarez'in nişanlısına oldukça zor bir seçim yapması gerektiğini söylediği öne sürüldü.

TMZ'ye konuşan kaynaklar, Kennedy Suarez'in RJ Mitte'den annesiyle kendisi arasında seçim yapmasını istediğini iddia etti. Ancak oyuncunun annesi Dyna Mitte ve kız kardeşi Lacianne ile oldukça yakın bir ilişkisi olduğu biliniyordu. Dolayısıyla bu iddia, Mitte'nin son günlerinde ailesiyle özel hayatı arasında kaldığı yönündeki yorumları da beraberinde getirdi.

Peki, Kennedy Suarez ile RJ Mitte'nin ilişkisi ne zamana dayanıyordu?

TMZ'nin aktardığına göre çift, sevgili olmadan önce yaklaşık 10 yıl boyunca arkadaştı. 2020 yılında başlayan ilişkilerini 10 Ekim 2025'te nişanlanarak bir adım ileri taşımışlardı. Yani Mitte'nin hayatını kaybetmesinden yalnızca iki gün önce nişanlarının birinci yıl dönümüydü. Haberde, çiftin oyuncunun ölümünden yaklaşık bir hafta öncesine kadar birlikte olduğu, ancak son günlerde ayrılıp ayrılmadıklarının bilinmediği de belirtildi.

RJ Mitte'nin son günlerine ilişkin ortaya atılan iddialar bununla da sınırlı değil.

RJ Mitte'nin son günlerine ilişkin ortaya atılan iddialar bununla da sınırlı değil.

TMZ'nin haberinde aileye yakın kaynakların, RJ Mitte'nin son haftalarda ilişkisindeki sorunlardan etkilendiğini ve üzgün göründüğünü öne sürdüğü de aktarıldı. Breaking Bad'de Marco Salamanca karakterine hayat veren Luis Moncada da oyuncunun ölümünün ardından yaptığı açıklamada, kısa süre önce görüştüğü Mitte'nin oldukça yorgun ve üzgün göründüğünü anlatmıştı. Arkadaşının zor bir dönemden geçtiğini fark ettiğini söyleyen Moncada, kendisine dinlenmesi için evinde kalmayı bile teklif ettiğini ancak Mitte'nin Teksas'a dönmek istediğini belirtmişti.

Oyuncunun ölümünden yalnızca günler önce verdiği son röportajın ardından gelen acı haber de sevenlerini derinden üzmüştü. Öte yandan TMZ'nin gündeme taşıdığı ültimatom iddiasının Kennedy Suarez tarafından doğrulanmadığını belirtmekte fayda var. Çiftin ölümden hemen önce ayrılıp ayrılmadığı da bilinmiyor. Dolayısıyla RJ Mitte'nin özel hayatında yaşadığı öne sürülen sorunları ölümünün nedeni olarak göstermek doğru değil.

Henüz 34 yaşında hayatını kaybeden, Breaking Bad'deki performansıyla milyonların hafızasında yer edinen RJ Mitte'yi bir kez daha sevgiyle anıyoruz.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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