34 Yaşında Hayatına Son Veren RJ Mitte Hakkında Korkunç İddia: Annesi ve Nişanlısı Arasında Kalmış!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Breaking Bad dizisinde Walter White'ın oğlu Flynn karakterine hayat veren RJ Mitte'nin 34 yaşında hayatını kaybetmesi, sevenlerini yasa boğmuştu. Genç oyuncunun ölümünün ardından bu kez özel hayatıyla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
TMZ'nin aileye yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre Mitte, son günlerinde annesi ve nişanlısı arasında ciddi bir gerilim yaşıyordu. Hatta nişanlısının kendisinden annesiyle arasında bir seçim yapmasını istediği öne sürüldü.
Oyuncunun ölümünün ardından gündeme gelen iddianın detaylarına buyurun birlikte bakalım.
Kaynak: TMZ
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Breaking Bad'in Walter White Jr.'ı olarak hafızalarımıza kazınan RJ Mitte'nin henüz 34 yaşında hayatını kaybetmesi hepimizi üzmüştü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
TMZ'nin haberine göre RJ Mitte, ölümünden önce annesi ve nişanlısı arasında kalmış. Hatta nişanlısının kendisine bir ültimatom verdiği öne sürülüyor.
RJ Mitte'nin son günlerine ilişkin ortaya atılan iddialar bununla da sınırlı değil.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın