İstanbul'daki Sağanakta Nazan Öncel de Mahsur Kaldı: "Felaket Bir Durum!"
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İstanbul'u etkisi altına alan şiddetli sağanak, ünlü isimleri de zor durumda bırakmaya devam ediyor. Murat Boz ve Demet Özdemir'in ardından bu kez Nazan Öncel'den yardım çağrısı geldi. Yağış nedeniyle mahsur kaldığını açıklayan usta sanatçı, bulunduğu bölgede çocukların da zor durumda olduğunu anlattı. Yakındaki bir okulda öğrencilerin mahsur kaldığını söyleyen Öncel, yaşananları “Felaket bir durum, ağır bir vaka” sözleriyle duyurdu.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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İstanbul'da gün boyu etkili olan sağanak hayatı felç ederken, peş peşe gelen yardım çağrılarına bir yenisi daha eklendi.
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Nazan Öncel de mahsur kaldığını duyurdu! Üstelik usta sanatçı, yakınlarında bulunan bir okuldaki çocukların da aynı durumda olduğunu söyledi.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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