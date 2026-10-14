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İstanbul'daki Sağanakta Nazan Öncel de Mahsur Kaldı: "Felaket Bir Durum!"

İstanbul'daki Sağanakta Nazan Öncel de Mahsur Kaldı: "Felaket Bir Durum!"

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin ve TV Editörü
14.10.2026 - 22:08
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İstanbul'u etkisi altına alan şiddetli sağanak, ünlü isimleri de zor durumda bırakmaya devam ediyor. Murat Boz ve Demet Özdemir'in ardından bu kez Nazan Öncel'den yardım çağrısı geldi. Yağış nedeniyle mahsur kaldığını açıklayan usta sanatçı, bulunduğu bölgede çocukların da zor durumda olduğunu anlattı. Yakındaki bir okulda öğrencilerin mahsur kaldığını söyleyen Öncel, yaşananları “Felaket bir durum, ağır bir vaka” sözleriyle duyurdu.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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İstanbul'da gün boyu etkili olan sağanak hayatı felç ederken, peş peşe gelen yardım çağrılarına bir yenisi daha eklendi.

İstanbul'da gün boyu etkili olan sağanak hayatı felç ederken, peş peşe gelen yardım çağrılarına bir yenisi daha eklendi.

İstanbul'da sabahtan bu yana etkisini sürdüren şiddetli yağış, kentin birçok noktasında su baskınlarına neden oldu. Yolların göle döndüğü, ulaşımın aksadığı kentte olumsuz hava koşulları nedeniyle 15 Ekim Perşembe günü okulların tatil edilmesine karar verildi.

Yağışın etkisini sürdürmesiyle birlikte sosyal medyadan gelen yardım çağrıları da artmaya başladı. Önce Maslak-Ayazağa'daki Phoenix Stüdyoları'nda mahsur kalan Murat Boz ve Demet Özdemir, yetkililerden destek istedi. Hatta Murat Boz, son paylaşımında çıkabilecekleri son noktaya ulaştıklarını söyleyerek acil tahliye çağrısında bulundu.

İstanbul'un farklı noktalarında yaşanan su baskınları gündemdeki yerini korurken bu kez Türk müziğinin usta isimlerinden Nazan Öncel'in de sağanak nedeniyle mahsur kaldığı ortaya çıktı.

Nazan Öncel de mahsur kaldığını duyurdu! Üstelik usta sanatçı, yakınlarında bulunan bir okuldaki çocukların da aynı durumda olduğunu söyledi.

“Gitme Kal Bu Şehirde”, “Sokak Kızı” ve “Erkekler de Yanar” gibi unutulmaz şarkılarıyla yıllardır hayatımızda olan Nazan Öncel, İstanbul'daki sağanağın ardından yaşadığı zor anları paylaştı. Bulunduğu yerde mahsur kaldığını açıklayan sanatçı, yakınlarında bir okul olduğunu ve çocukların da orada mahsur kaldığını belirtti.

Öncel, yaşananları şu sözlerle anlattı: “Mahsur kaldık. İleride bir okul var, çocuklar da mahsur kaldı. Felaket bi durum, ağır bir vaka.”

Usta sanatçının özellikle çocukların durumuna dikkat çekmesi endişe yarattı. Yağışın ardından mahsur kalan öğrencilerin ve Nazan Öncel'in güvenli bir bölgeye ulaşıp ulaşmadığına ilişkin henüz doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. Umarız hem Nazan Öncel hem de bölgede mahsur kalan çocuklar ve diğer vatandaşlar bir an önce güvenli bir yere ulaşır.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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