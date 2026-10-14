İstanbul'daki Sağanakta Nazan Öncel de Mahsur Kaldı: "Felaket Bir Durum!"

“Gitme Kal Bu Şehirde”, “Sokak Kızı” ve “Erkekler de Yanar” gibi unutulmaz şarkılarıyla yıllardır hayatımızda olan Nazan Öncel, İstanbul'daki sağanağın ardından yaşadığı zor anları paylaştı. Bulunduğu yerde mahsur kaldığını açıklayan sanatçı, yakınlarında bir okul olduğunu ve çocukların da orada mahsur kaldığını belirtti.

Öncel, yaşananları şu sözlerle anlattı: “Mahsur kaldık. İleride bir okul var, çocuklar da mahsur kaldı. Felaket bi durum, ağır bir vaka.”

Usta sanatçının özellikle çocukların durumuna dikkat çekmesi endişe yarattı. Yağışın ardından mahsur kalan öğrencilerin ve Nazan Öncel'in güvenli bir bölgeye ulaşıp ulaşmadığına ilişkin henüz doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. Umarız hem Nazan Öncel hem de bölgede mahsur kalan çocuklar ve diğer vatandaşlar bir an önce güvenli bir yere ulaşır.