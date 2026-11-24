Amerika'ya Yerleşen Tolga Karel'in Oğulları Merak Konusuydu: "Benim Oğullarım" Notuyla Paylaştı!
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Yaprak Dökümü'nün Oğuz'u olarak tanınan Tolga Karel, oyunculuğu bırakıp yerleştiği ABD'den uzun zamandır merak edilen oğullarının yer aldığı yeni bir kareyi sosyal medya hesabından paylaştı. 'Benim oğullarım' notuyla yayınlanan fotoğraf kısa sürede ilgi toplarken, aynı günlerde gündeme gelen bir başka detay da ailede futbol sevdasının beklenmedik bir isimden geldiğini ortaya koydu.
Tolga Karel, Yaprak Dökümü'ndeki Oğuz rolüyle tanınırken oyunculuğu bırakıp ailesiyle ABD'ye yerleşmişti.
Tolga Karel, iki oğlunun yan yana poz verdiği kareyi "Benim oğullarım" notuyla paylaştı.
Tolga Karel'in büyük kızı Mia kupayla poz verirken babası her maçta en az iki gol attığını duyurdu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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