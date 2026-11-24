Karel, ailede bir futbolcu çıkacaksa bunun büyük kızı olacağını hiç düşünmediğini belirterek Mia'nın forvet olarak sahaya çıktığını ve 'Forvet Mia!' notuyla her maçta en az iki gol attığını yazdı. Oğullarına gelince, Karel'in anlattığına göre ikisinin futbolla hiçbir ilgisi yok ve çocuklar maç izlemeye bile tahammül edemiyor. Kupasıyla poz veren Mia'nın karesi de takipçilerden yoğun ilgi gördü. Karel, Amerika'da kurduğu bu sıcak aile düzenini paylaşımlarıyla göstermeyi sürdürüyor.