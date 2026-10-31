Yaprak Dökümü'nde Ferhunde'ye Kök Söktüren Aslı'ydı: Burcu Günay'ın Son Hali Gündem Oldu!

Tekin ailesinin bitmek bilmeyen sorunlarını izlediğimiz Yaprak Dökümü'nde, Ferhunde'nin iş hayatındaki mücadeleleri de en az aile içindeki hamleleri kadar hareketliydi. Bu cephenin unutulmayan isimlerinden biri ise Burcu Günay'ın canlandırdığı Aslı'ydı. Ferhunde ile arasındaki gerilim ve Levent çevresinde gelişen çekişmeleriyle hikayede yer alan Aslı, kendinden emin tavırları ve şık görünümüyle hafızalara kazınmıştı.