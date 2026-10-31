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Yaprak Dökümü'nde Ferhunde'ye Kök Söktüren Aslı'ydı: Burcu Günay'ın Son Hali Gündem Oldu!

Yaprak Dökümü'nde Ferhunde'ye Kök Söktüren Aslı'ydı: Burcu Günay'ın Son Hali Gündem Oldu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
31.10.2026 - 15:31
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Yaprak Dökümü'nde Ferhunde'nin karşısına dikilen Aslı'yı hatırladınız mı? Deniz Çakır'ın canlandırdığı Ferhunde ile yaşadığı çekişmelerle akıllarda kalan karaktere Burcu Günay hayat veriyordu. Dizinin ardından farklı projelerde de izlediğimiz oyuncu, bu kez yıllar sonraki görünümüyle dikkat çekti.

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Burcu Günay, Yaprak Dökümü'nde Ferhunde'nin kolay kolay söz geçiremediği Aslı'ya hayat veriyordu.

Burcu Günay, Yaprak Dökümü'nde Ferhunde'nin kolay kolay söz geçiremediği Aslı'ya hayat veriyordu.

Tekin ailesinin bitmek bilmeyen sorunlarını izlediğimiz Yaprak Dökümü'nde, Ferhunde'nin iş hayatındaki mücadeleleri de en az aile içindeki hamleleri kadar hareketliydi. Bu cephenin unutulmayan isimlerinden biri ise Burcu Günay'ın canlandırdığı Aslı'ydı. Ferhunde ile arasındaki gerilim ve Levent çevresinde gelişen çekişmeleriyle hikayede yer alan Aslı, kendinden emin tavırları ve şık görünümüyle hafızalara kazınmıştı.

Oyuncunun kariyeri Yaprak Dökümü ile sınırlı kalmadı.

Oyuncunun kariyeri Yaprak Dökümü ile sınırlı kalmadı.

23 Temmuz 1980 Ankara doğumlu Burcu Günay, Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü mezunu. Sunuculuk deneyimi de bulunan Günay, Yaprak Dökümü'nün yanı sıra Geniş Aile, Elif, Çılgın Kanal ve Canım Babam gibi yapımlarda rol aldı. 2007 yapımı Aşk Yeniden'in kadrosunda da bulunan oyuncu, daha sonra Ver Elini Aşk dizisiyle izleyici karşısına çıktı. Farklı türlerdeki projelerde yer alsa da birçok izleyici için hala Ferhunde'nin karşısındaki Aslı!

Şimdi 46 yaşında olan Burcu Günay'ın son hali, diziyi izleyenleri geçmişe götürdü.

Şimdi 46 yaşında olan Burcu Günay'ın son hali, diziyi izleyenleri geçmişe götürdü.

Yaprak Dökümü'nün finalinin üzerinden yıllar geçse de oyuncuları merak edilmeye devam ediyor. Aslı karakteriyle tanınan Burcu Günay da son görüntüleriyle yeniden dikkat çekti. Oyuncunun yıllar sonraki görünümü, dizideki halini hatırlayanların ilgisini çekerek “Hiç değişmemiş” yorumlarına konu oldu.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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