Yaprak Dökümü'nde Ferhunde'ye Kök Söktüren Aslı'ydı: Burcu Günay'ın Son Hali Gündem Oldu!
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Yaprak Dökümü'nde Ferhunde'nin karşısına dikilen Aslı'yı hatırladınız mı? Deniz Çakır'ın canlandırdığı Ferhunde ile yaşadığı çekişmelerle akıllarda kalan karaktere Burcu Günay hayat veriyordu. Dizinin ardından farklı projelerde de izlediğimiz oyuncu, bu kez yıllar sonraki görünümüyle dikkat çekti.
Burcu Günay, Yaprak Dökümü'nde Ferhunde'nin kolay kolay söz geçiremediği Aslı'ya hayat veriyordu.
Oyuncunun kariyeri Yaprak Dökümü ile sınırlı kalmadı.
Şimdi 46 yaşında olan Burcu Günay'ın son hali, diziyi izleyenleri geçmişe götürdü.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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