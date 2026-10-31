Tuba Ünsal'ın Kendini Yapay Zekayla Paris Protestolarına Taşıdığı Paylaşım Alay Konusu Oldu

Modellikle başladığı kariyerini oyunculukla sürdüren Tuba Ünsal; Vizontele Tuuba, Çılgın Dersane ve İçerde gibi yapımlarla geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Daha sonra tiyatro yapımcılığına da adım atan Ünsal, Kürk Mantolu Madonna gibi projeleri sahneye taşıdı. İşlerinin yanı sıra özel hayatı ve sosyal medya açıklamalarıyla da konuşulan oyuncu, son olarak Paris'e taşınma kararıyla gündeme gelmişti.

Çocuklarıyla Paris'e yerleşen Ünsal'ın kararında kızının eğitimi etkili olmuştu.

Tuba Ünsal, kızı Sare'nin Paris'te bir okula kabul edilmesinin ardından onu bu yeni başlangıcında yalnız bırakmak istememişti. Oğlu Civan Mert'i de yanına alarak Eylül 2026'da Paris'e yerleşen oyuncu, İstanbul'daki düzenini değiştirip çocuklarıyla yeni bir hayata adım atmıştı.

Bu karar özel hayatına da yansımış, Ünsal'ın iş insanı Emir Ulusoy ile ilişkisinin mesafe nedeniyle sona erdiği haberleri gündeme gelmişti. Oyuncu, daha sonra oğlunun ayağının kırılması üzerine tedavi süreci için İstanbul'a dönmüş; hayatını Paris ve İstanbul arasında sürdüreceğini açıklamıştı.