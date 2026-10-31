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Tuba Ünsal'ın Kendini Yapay Zekayla Paris Protestolarına Taşıdığı Paylaşım Alay Konusu Oldu

Tuba Ünsal'ın Kendini Yapay Zekayla Paris Protestolarına Taşıdığı Paylaşım Alay Konusu Oldu

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
31.10.2026 - 15:01
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Tuba Ünsal'ın Paris paylaşımında yok yok! Protestocular, lüks mağaza, somon, patates ve hatta Pembe Panter… Oyuncu, “Devrim, Patates ve Biraz da Entrecôte” başlıklı yazısında protestolar sırasında alışverişe sığındığı anları anlattı. Yazıya eşlik eden yapay zeka görsellerinde ise kendisini kimi zaman kalabalığın ortasına, kimi zaman alışveriş arabasının başına yerleştirdi, paylaşım metnindeki ifadeler de ağır eleştiriler aldı.

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Tuba Ünsal'ı oyunculuğunun yanı sıra tiyatro yapımcılığıyla da tanıyoruz.

Tuba Ünsal'ı oyunculuğunun yanı sıra tiyatro yapımcılığıyla da tanıyoruz.

Modellikle başladığı kariyerini oyunculukla sürdüren Tuba Ünsal; Vizontele Tuuba, Çılgın Dersane ve İçerde gibi yapımlarla geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Daha sonra tiyatro yapımcılığına da adım atan Ünsal, Kürk Mantolu Madonna gibi projeleri sahneye taşıdı. İşlerinin yanı sıra özel hayatı ve sosyal medya açıklamalarıyla da konuşulan oyuncu, son olarak Paris'e taşınma kararıyla gündeme gelmişti.

Çocuklarıyla Paris'e yerleşen Ünsal'ın kararında kızının eğitimi etkili olmuştu.

Tuba Ünsal, kızı Sare'nin Paris'te bir okula kabul edilmesinin ardından onu bu yeni başlangıcında yalnız bırakmak istememişti. Oğlu Civan Mert'i de yanına alarak Eylül 2026'da Paris'e yerleşen oyuncu, İstanbul'daki düzenini değiştirip çocuklarıyla yeni bir hayata adım atmıştı.

Bu karar özel hayatına da yansımış, Ünsal'ın iş insanı Emir Ulusoy ile ilişkisinin mesafe nedeniyle sona erdiği haberleri gündeme gelmişti. Oyuncu, daha sonra oğlunun ayağının kırılması üzerine tedavi süreci için İstanbul'a dönmüş; hayatını Paris ve İstanbul arasında sürdüreceğini açıklamıştı.

Tuba Ünsal, Paris'te yaşadığını anlattığı bir olayı oldukça farklı bir paylaşıma dönüştürdü.

Tuba Ünsal, Paris'te yaşadığını anlattığı bir olayı oldukça farklı bir paylaşıma dönüştürdü.

Oyunculuk ve yapımcılık çalışmalarının yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da tanıdığımız Tuba Ünsal, bu kez Paris'teki hayatından bir hikaye anlattı. “Devrim, Patates ve Biraz da Entrecôte” başlığını kullanan Ünsal, Paris'e taşındığında yeni bir başlangıç beklediğini ancak kendisini protestoların ortasında bulduğunu yazdı.

Saint-Germain'de yaşadığı için olayların kendisine ulaşmayacağını düşündüğünü anlatan oyuncu, market alışverişine çıktığında üzerine doğru gelen kalabalığı görünce Le Bon Marché'ye sığındığını belirtti.

Dışarıdaki protestoyu, içerideki alışverişiyle karşılaştırdı: “Benimki meğer gurme market müşterisiymiş.”

Dışarıdaki protestoyu, içerideki alışverişiyle karşılaştırdı: “Benimki meğer gurme market müşterisiymiş.”

Ünsal'ın anlatımına göre mağazaya girmesinin ardından kapılar kapandı. Çıkamayacağını anlayınca da beklemek yerine alışveriş yapmaya karar verdi. Önce soğan ve patates aldığını, ardından somon reyonuna yöneldiğini yazan oyuncu, durumdaki çelişkiyi şu sözlerle anlattı:

“Dışarıda kapitalizme öfkeli bir kalabalık, içeride kapitalizmin en iyi aydınlatılmış hali.”

Protestocularla kendi alışveriş telaşını yan yana getiren Ünsal, kriz anında insanın gerçek karakterini gösterdiğini yazdı.

Paylaşımda yer alan ifadelerin tamamı şu şekilde:

Paylaşımda yer alan ifadelerin tamamı şu şekilde:

'Devrim, Patates ve Biraz da Entrecôte

Paris’e taşınırken hayatımda yeni bir sayfa açacağımı biliyordum. Ama Fransızların bu kadar hızlı bir şekilde tarihi dekoru hazırlayacaklarını tahmin etmemiştim.

Bir sabah protestolar başladı.

Ben de Saint-Germain’de yaşayan, Paris’e henüz alışmaya çalışan, biraz fazla iyimser bir kadın olarak kendime şu güven verici cümleyi kurdum:

“Canım, Saint-Germain’e de bir şey olmaz herhalde.”

Bu cümleyi kurarken Paris’in devrim tarihini, Bastille Baskını’nı ve giyotinin icadını geçici olarak hafızamdan silmiş olmalıyım. Sonra gayet medeni bir şekilde market alışverişine çıktım.

Derken ileriden bir uğultu yükselmeye başladı. Bir baktım, karanlık bir kalabalık üzerime doğru geliyor.

İnsanın tehlike anında verdiği üç temel tepki vardır: savaşmak, kaçmak ya da donakalmak.

Ben dördüncüsünü keşfettim:

Le Bon Marché’ye sığınmak.

Kendimi içeri attım. Ardımdan kapılar kapatıldı.

Ve işte tam o anda insanlık tarihinin en absürt güvenlik sığınaklarından birinde buldum kendimi.

Dışarıda kapitalizme öfkeli bir kalabalık, içeride kapitalizmin en iyi aydınlatılmış hali.

Bir süre kapının önünde bekledim. Sonra düşündüm: Madem çıkamıyorum, neden alışveriş yapmayayım?

İnsan kriz anında gerçek karakterini gösterirmiş.

Benimki meğer gurme market müşterisiymiş.

Önce soğan aldım. Sonra patates. Ardından somon reyonuna geçtim.

Dışarıda insanlar toplumsal düzeni değiştirmeye çalışırken ben somonun çiftlik mi, yabani mi olması gerektiğine karar veriyordum.

Bir ara kendimi gerçekten sorguladım.

Fransız Devrimi sırasında Versailles Sarayı’nda da böyle bir kadın var mıydı acaba?

“Marie Antoinette, halk kapıya dayandı.”

“Bir dakika canım, balığın derisini alsınlar.”

Bütün bu absürtlüğün içinde bir de şunu fark ettim: Hayatımda ilk kez bir mağazada mahsur kalmıştım ve mağaza beni dışarı çıkarmak yerine alışveriş yapmaya teşvik ediyordu.

Kapitalizmin kriz yönetimi konusunda gerçekten olağanüstü bir yeteneği var.

Neyse, alışverişimi bitirdim. Poşetlerimi aldım. Kapıya geldim.

Sokak hala kalabalıktı.

Ve o an kafamda çok ciddi bir risk analizi başladı.

Diyelim ki koşmam gerekiyor.

Bir elimde patates, diğerinde somon.

Patatesleri fırlatsam etkili bir savunma…'

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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