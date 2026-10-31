Tuba Ünsal'ın Kendini Yapay Zekayla Paris Protestolarına Taşıdığı Paylaşım Alay Konusu Oldu
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Tuba Ünsal'ın Paris paylaşımında yok yok! Protestocular, lüks mağaza, somon, patates ve hatta Pembe Panter… Oyuncu, “Devrim, Patates ve Biraz da Entrecôte” başlıklı yazısında protestolar sırasında alışverişe sığındığı anları anlattı. Yazıya eşlik eden yapay zeka görsellerinde ise kendisini kimi zaman kalabalığın ortasına, kimi zaman alışveriş arabasının başına yerleştirdi, paylaşım metnindeki ifadeler de ağır eleştiriler aldı.
Tuba Ünsal'ı oyunculuğunun yanı sıra tiyatro yapımcılığıyla da tanıyoruz.
Tuba Ünsal, Paris'te yaşadığını anlattığı bir olayı oldukça farklı bir paylaşıma dönüştürdü.
Dışarıdaki protestoyu, içerideki alışverişiyle karşılaştırdı: “Benimki meğer gurme market müşterisiymiş.”
Paylaşımda yer alan ifadelerin tamamı şu şekilde:
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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