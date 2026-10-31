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Bir Şarkısın Sen'in Fındık Kurdu Berna'sı 27 Yaşına Bastı: Son Hali Dikkat Çekti

Bir Şarkısın Sen'in Fındık Kurdu Berna'sı 27 Yaşına Bastı: Son Hali Dikkat Çekti

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
31.10.2026 - 12:31
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Mikrofonu eline aldığı anda bütün sahneyi sahiplenen Fındık Kurdu Berna'yı hatırladınız mı? Bir Şarkısın Sen'in en unutulmaz isimlerinden Berna Karagözoğlu artık 27 yaşında. Çocukluk görüntüsü hafızalarımızda kalan şarkıcının son hali, aradan geçen yılları bir kez daha hatırlattı.

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Bir Şarkısın Sen'in küçük yıldızı, sesi kadar hazırcevaplığıyla da akıllarda kalmıştı.

Bir Şarkısın Sen'in küçük yıldızı, sesi kadar hazırcevaplığıyla da akıllarda kalmıştı.

Erol Evgin ve Pınar Altuğ'un sunduğu Bir Şarkısın Sen, bir dönem televizyon karşısında ailece buluştuğumuz programlardan biriydi. O sahnenin unutulmayan isimlerinden biri de henüz dokuz yaşındayken tanıdığımız Berna Karagözoğlu'ydu. “Fındık Kurdu” lakabıyla hafızalara kazınan Berna; güçlü sesi, kıpır kıpır halleri ve kendinden emin tavırlarıyla dikkat çekiyordu. Şarkı aralarındaki sohbetleri ve hazırcevaplığı da performansları kadar ilgi görüyordu.

Fındık Kurdu Berna artık 27 yaşında ve müzik yolculuğuna devam ediyor.

Fındık Kurdu Berna artık 27 yaşında ve müzik yolculuğuna devam ediyor.

1999 doğumlu Berna Karagözoğlu, çocuk yaşta tanıştığı sahnelerden kopmadı. Müzik çalışmalarını ve sahne performanslarını sürdüren şarkıcının yetişkin hali, onu yıllar önce ekranlarda izleyenlere zamanın ne kadar hızlı geçtiğini hatırlatıyor. Çocukluğundaki çift at kuyruğu ve rengarenk sahne kıyafetlerinin yerini bugün farklı saç ve giyim tercihleri almış durumda.

Ancak Berna, büyümesinin herkes tarafından aynı kolaylıkla kabul edilmediğini de daha önce anlatmıştı. Görünümüne yönelik eleştirilerden söz eden şarkıcı, “Büyüdüğümü asla kabul etmeyen bir kitle var” diyerek makyaj ve kıyafet tercihlerinin bile yorum konusu olmasına tepki göstermişti.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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