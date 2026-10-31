Bir Şarkısın Sen'in Fındık Kurdu Berna'sı 27 Yaşına Bastı: Son Hali Dikkat Çekti

1999 doğumlu Berna Karagözoğlu, çocuk yaşta tanıştığı sahnelerden kopmadı. Müzik çalışmalarını ve sahne performanslarını sürdüren şarkıcının yetişkin hali, onu yıllar önce ekranlarda izleyenlere zamanın ne kadar hızlı geçtiğini hatırlatıyor. Çocukluğundaki çift at kuyruğu ve rengarenk sahne kıyafetlerinin yerini bugün farklı saç ve giyim tercihleri almış durumda.

Ancak Berna, büyümesinin herkes tarafından aynı kolaylıkla kabul edilmediğini de daha önce anlatmıştı. Görünümüne yönelik eleştirilerden söz eden şarkıcı, “Büyüdüğümü asla kabul etmeyen bir kitle var” diyerek makyaj ve kıyafet tercihlerinin bile yorum konusu olmasına tepki göstermişti.