Bir Şarkısın Sen'in Fındık Kurdu Berna'sı 27 Yaşına Bastı: Son Hali Dikkat Çekti
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Mikrofonu eline aldığı anda bütün sahneyi sahiplenen Fındık Kurdu Berna'yı hatırladınız mı? Bir Şarkısın Sen'in en unutulmaz isimlerinden Berna Karagözoğlu artık 27 yaşında. Çocukluk görüntüsü hafızalarımızda kalan şarkıcının son hali, aradan geçen yılları bir kez daha hatırlattı.
Bir Şarkısın Sen'in küçük yıldızı, sesi kadar hazırcevaplığıyla da akıllarda kalmıştı.
Fındık Kurdu Berna artık 27 yaşında ve müzik yolculuğuna devam ediyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın