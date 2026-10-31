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Bahar Şahin, Evlilik Teklifi Aldığı İspanyol Sevgilisiyle Ayrılık Nedenini Açıkladı!

Bahar Şahin, Evlilik Teklifi Aldığı İspanyol Sevgilisiyle Ayrılık Nedenini Açıkladı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
31.10.2026 - 11:01
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Bahar Şahin, “En sağlıklı ilişkimdi” dediği İspanyol sevgilisiyle evliliğe ilerleyen ilişkisinin neden bittiğini anlattı. Evlilik teklifi aldıktan sonra Barselona'ya taşınmak için eşyalarını bile kolilediğini söyleyen oyuncu, sevgilisinden duyduğu sözleri ve ayrılık kararını paylaştı.

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Bahar Şahin'i özellikle Zalim İstanbul'daki Ceren karakteriyle tanıyoruz.

Bahar Şahin'i özellikle Zalim İstanbul'daki Ceren karakteriyle tanıyoruz.

Oyunculuk yolculuğunda O Hayat Benim dizisindeki Müge rolüyle dikkat çeken Bahar Şahin, Zalim İstanbul'da canlandırdığı Ceren ile geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Lise Devriyesi ve Gülümse Kaderine gibi dizilerin yanı sıra Yol Arkadaşım ve İyi Oyun gibi filmlerde de yer alan oyuncu, özel hayatına dair açıklamalarıyla da konuşuluyor. Şahin bu kez, evlilik hazırlığına kadar ilerlediğini anlattığı eski ilişkisini gündeme getirdi.

İspanyol sevgilisinden evlilik teklifi alınca Barselona'ya taşınmaya hazırlanmış.

İspanyol sevgilisinden evlilik teklifi alınca Barselona'ya taşınmaya hazırlanmış.

Bir dönem İspanyol şarkıcı Joan Garrido ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Bahar Şahin, İspanyol eski sevgilisiyle ilişkisini “En sağlıklı ilişkimdi” sözleriyle tarif etti. Oyuncunun anlattığına göre bu ilişki, birlikte bir hayat kurmayı planladıkları noktaya kadar geldi. Şahin, aldığı evlilik teklifinin ardından taşınmak için hazırlıklara başladığını şöyle anlattı:

“İspanyol şarkıcı sevgilim bana evlilik teklifi etti, evimi Barselona'ya taşımak için eşyalarımı koliledim.”

Ancak oyuncunun aktardığına göre, bu hazırlıkların ardından sevgilisiyle aralarında geçen bir konuşma planları değiştirdi.

Şahin, sevgilisinin evlilikte maddi sorumluluklar konusunda kendisine söylediklerini şu sözlerle aktardı:

Şahin, sevgilisinin evlilikte maddi sorumluluklar konusunda kendisine söylediklerini şu sözlerle aktardı:

“Sonra bana ‘Biz Türk erkekleri gibi eşlerimizin bakımını karşılamayız, paran bittiği zaman ülkene geri dönmek zorundasın. Beni İspanya'da yaşamak için fırsat olarak görüyorsun’ dedi.”

Taşınmak için eşyalarını hazırladığı ilişkisini kendisinin bitirdiğini söyleyen oyuncu, kararının nedenini de “Terk edilme korkum olduğu için ben ayrıldım” sözleriyle açıkladı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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