Bahar Şahin, Evlilik Teklifi Aldığı İspanyol Sevgilisiyle Ayrılık Nedenini Açıkladı!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Bahar Şahin, “En sağlıklı ilişkimdi” dediği İspanyol sevgilisiyle evliliğe ilerleyen ilişkisinin neden bittiğini anlattı. Evlilik teklifi aldıktan sonra Barselona'ya taşınmak için eşyalarını bile kolilediğini söyleyen oyuncu, sevgilisinden duyduğu sözleri ve ayrılık kararını paylaştı.
Bahar Şahin'i özellikle Zalim İstanbul'daki Ceren karakteriyle tanıyoruz.
İspanyol sevgilisinden evlilik teklifi alınca Barselona'ya taşınmaya hazırlanmış.
Şahin, sevgilisinin evlilikte maddi sorumluluklar konusunda kendisine söylediklerini şu sözlerle aktardı:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın