Bahar Şahin, Evlilik Teklifi Aldığı İspanyol Sevgilisiyle Ayrılık Nedenini Açıkladı!

Bir dönem İspanyol şarkıcı Joan Garrido ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Bahar Şahin, İspanyol eski sevgilisiyle ilişkisini “En sağlıklı ilişkimdi” sözleriyle tarif etti. Oyuncunun anlattığına göre bu ilişki, birlikte bir hayat kurmayı planladıkları noktaya kadar geldi. Şahin, aldığı evlilik teklifinin ardından taşınmak için hazırlıklara başladığını şöyle anlattı:

“İspanyol şarkıcı sevgilim bana evlilik teklifi etti, evimi Barselona'ya taşımak için eşyalarımı koliledim.”

Ancak oyuncunun aktardığına göre, bu hazırlıkların ardından sevgilisiyle aralarında geçen bir konuşma planları değiştirdi.