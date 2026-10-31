Modacı Gülşah Saraçoğlu'na Eski Çalışanlarından Şikayet: Maaş ve Sigorta İddiaları Gündemde!

Seyhan Sözer, işten ayrılma sürecinde ücretini alabilmek için bekletildiğini, ardından işe gelmediği gerekçesiyle kendisine ihtar gönderildiğini iddia etti. Kıdem ve ihbar tazminatlarıyla fazla mesai alacaklarının ödenmediğini öne sürdü.

Hayriye Çimşir ise temmuz ayında başladığı işten eylülde ayrıldığını, üç ay boyunca sigortasız çalıştırıldığını ve fazla mesai ücretleriyle diğer yasal alacaklarını alamadığını iddia etti. Sabah'ın haberinde, çalışanların SGK'ya yaptığı şikayetlerin ardından Saraçoğlu'nun modaevinin mühürlendiği de öne sürüldü.