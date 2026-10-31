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Modacı Gülşah Saraçoğlu'na Eski Çalışanlarından Şikayet: Maaş ve Sigorta İddiaları Gündemde!

Modacı Gülşah Saraçoğlu'na Eski Çalışanlarından Şikayet: Maaş ve Sigorta İddiaları Gündemde!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
31.10.2026 - 10:01
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Gülşah Saraçoğlu hakkında eski çalışanlarından dikkat çeken iddialar geldi. Sabah'ın haberine göre üç kişi, maaş, fazla mesai ve tazminat alacaklarının ödenmediğini, sigortalarının yapılmadığını ya da eksik gösterildiğini iddia ederek SGK'ya başvurdu. Haberde, Saraçoğlu'nun modaevinin mühürlendiği de öne sürüldü.

Kaynak: Sabah/ Evren Abdullahoğlu

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Gülşah Saraçoğlu bu kez eski çalışanlarının iddialarıyla gündeme geldi.

Gülşah Saraçoğlu bu kez eski çalışanlarının iddialarıyla gündeme geldi.

Tasarımları ve televizyon programlarıyla tanınan Gülşah Saraçoğlu hakkında, yanında çalıştıklarını belirten üç kişi şikayetçi oldu. Sabah'ın haberine göre çalışanlar, ücretlerinin ve işten ayrılırken almaları gereken çeşitli alacaklarının ödenmediğini iddia etti. Sigortalarının da yapılmadığını veya eksik bildirildiğini öne süren isimlerin, haklarını almak için Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvurduğu belirtildi.

Şoför Fırat Bayat, beş aylık çalışmasının yalnızca bir ayının sigortaya bildirildiğini iddia etti.

Şoför Fırat Bayat, beş aylık çalışmasının yalnızca bir ayının sigortaya bildirildiğini iddia etti.

Aylık 90 bin TL maaş aldığını belirten Bayat, sigorta primlerinin asgari ücret üzerinden yatırıldığını ve yasal haklarının da bu tutar esas alınarak hesaplandığını öne sürdü. Fazla mesai ücretlerinin eksik ödendiğini, yıllık izin ve tazminat haklarının verilmediğini de iddia eden Bayat, çalışma sürecinde hakaret ve psikolojik baskıyla karşılaştığını ileri sürdü.

Diğer iki çalışan da tazminat ve sigorta konusunda benzer iddialarda bulundu.

Diğer iki çalışan da tazminat ve sigorta konusunda benzer iddialarda bulundu.

Seyhan Sözer, işten ayrılma sürecinde ücretini alabilmek için bekletildiğini, ardından işe gelmediği gerekçesiyle kendisine ihtar gönderildiğini iddia etti. Kıdem ve ihbar tazminatlarıyla fazla mesai alacaklarının ödenmediğini öne sürdü.

Hayriye Çimşir ise temmuz ayında başladığı işten eylülde ayrıldığını, üç ay boyunca sigortasız çalıştırıldığını ve fazla mesai ücretleriyle diğer yasal alacaklarını alamadığını iddia etti. Sabah'ın haberinde, çalışanların SGK'ya yaptığı şikayetlerin ardından Saraçoğlu'nun modaevinin mühürlendiği de öne sürüldü.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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