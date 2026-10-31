Modacı Gülşah Saraçoğlu'na Eski Çalışanlarından Şikayet: Maaş ve Sigorta İddiaları Gündemde!
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Gülşah Saraçoğlu hakkında eski çalışanlarından dikkat çeken iddialar geldi. Sabah'ın haberine göre üç kişi, maaş, fazla mesai ve tazminat alacaklarının ödenmediğini, sigortalarının yapılmadığını ya da eksik gösterildiğini iddia ederek SGK'ya başvurdu. Haberde, Saraçoğlu'nun modaevinin mühürlendiği de öne sürüldü.
Kaynak: Sabah/ Evren Abdullahoğlu
Gülşah Saraçoğlu bu kez eski çalışanlarının iddialarıyla gündeme geldi.
Şoför Fırat Bayat, beş aylık çalışmasının yalnızca bir ayının sigortaya bildirildiğini iddia etti.
Diğer iki çalışan da tazminat ve sigorta konusunda benzer iddialarda bulundu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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