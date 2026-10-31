Kıskanmadık Desek Yalan Olur: X Kullanıcıları Ünlülerle Yaşadıkları En Tatlı Etkileşimleri Paylaştı!
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Ünlü birinden gelen küçücük bir beğeni bile bazen günümüzü güzelleştirmeye yetiyor. Hele bir de doğum günümüzü kutlamış, mesajımıza cevap vermiş ya da bizi takibe almışsa o anı unutmak pek mümkün olmuyor! X'te bir kullanıcının “Başınıza gelmiş en tatlı ünlü etkileşimi neydi?” sorusu da tam böyle anıların kapısını açtı. Kullanıcılar, sevdikleri ünlülerle yaşadıkları ve hatırladıkça hala gülümsedikleri etkileşimleri paylaştı. Biz de okurken biraz kıskandığımız, bol bol da içimizin ısındığı o paylaşımları derledik. 👇
Her şey bir kullanıcının, hayranı olduğu ismin dizisini izleyebilmeleri için arkadaş grubuyla platform şifresini paylaştığını anlatmasıyla başladı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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