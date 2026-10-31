Şevket Çoruh ve Eşi Özge Çoruh'tan Altın Portakal Çıkarması: Galaya Birlikte Katıldılar!

Şevket Çoruh, ilk evliliğini 1993 yılında meslektaşı Günay Karacaoğlu ile yaptı. Gülenay adında bir kızları olan çift, 2004 yılında boşandı. Yıllar sonra medya sektöründe çalışan Özge Turna ile yolları kesişen oyuncu, yaklaşık dört yıllık birlikteliğin ardından yeniden nikah masasına oturdu. Çift, 2020 yılında kızları Turna'nın dünyaya gelmesiyle anne baba olmanın mutluluğunu yaşadı.

Çoruh ve eşinin evlilik hikayesindeki en dikkat çekici detay ise düğünlerini nikahtan yaklaşık beş yıl sonra yapmalarıydı. Baba Sahne'yi kurarken birikimini tiyatroya yatıran ve borçlanan oyuncu, o dönem düğün yapamamıştı. Erteledikleri kutlamayı 2023 yılında gerçekleştiren çiftin temsili nikahını Müjdat Gezen kıymış, evlilik cüzdanını da kızları Turna'ya vermişti.