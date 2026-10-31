Şevket Çoruh ve Eşi Özge Çoruh'tan Altın Portakal Çıkarması: Galaya Birlikte Katıldılar!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Ekranların Mesut Komiser'i, Çakallarla Dans'ın Kayınço Gökhan'ı Şevket Çoruh, bu kez eşi Özge Çoruh'la kamera karşısındaydı. Çift, “Çakallarla Dans 8” filminin Altın Portakal'da düzenlenen galasında birlikte görüntülendi. Bu buluşma, çiftin nikahlarından yıllar sonra gerçekleştirdikleri düğünü de hatırlattı.
Şevket Çoruh, televizyon ve sinemanın yanı sıra tiyatrodaki çalışmalarıyla da tanıdığımız isimlerden.
Şevket Çoruh, ikinci evliliğini Özge Turna ile yapmıştı.
Galada Şevket Çoruh'a eşi Özge Çoruh da eşlik etti.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın