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Şevket Çoruh ve Eşi Özge Çoruh'tan Altın Portakal Çıkarması: Galaya Birlikte Katıldılar!

Şevket Çoruh ve Eşi Özge Çoruh'tan Altın Portakal Çıkarması: Galaya Birlikte Katıldılar!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
31.10.2026 - 10:31
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Ekranların Mesut Komiser'i, Çakallarla Dans'ın Kayınço Gökhan'ı Şevket Çoruh, bu kez eşi Özge Çoruh'la kamera karşısındaydı. Çift, “Çakallarla Dans 8” filminin Altın Portakal'da düzenlenen galasında birlikte görüntülendi. Bu buluşma, çiftin nikahlarından yıllar sonra gerçekleştirdikleri düğünü de hatırlattı.

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Şevket Çoruh, televizyon ve sinemanın yanı sıra tiyatrodaki çalışmalarıyla da tanıdığımız isimlerden.

Şevket Çoruh, televizyon ve sinemanın yanı sıra tiyatrodaki çalışmalarıyla da tanıdığımız isimlerden.

Arka Sokaklar'da hayat verdiği Mesut Komiser karakteriyle geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Şevket Çoruh, sinemada ise Çakallarla Dans serisinin vazgeçilmezlerinden. Seride Kayınço Gökhan'ı canlandıran oyuncu, İnşaat ve Eğreti Gelin gibi filmlerle de hafızalarda yer edindi. Kurduğu Baba Sahne ile tiyatroya yaptığı yatırımla da adından söz ettiren Çoruh, bu kez “Çakallarla Dans 8”in Altın Portakal heyecanını yaşadı.

Şevket Çoruh, ikinci evliliğini Özge Turna ile yapmıştı.

Şevket Çoruh, ikinci evliliğini Özge Turna ile yapmıştı.

Şevket Çoruh, ilk evliliğini 1993 yılında meslektaşı Günay Karacaoğlu ile yaptı. Gülenay adında bir kızları olan çift, 2004 yılında boşandı. Yıllar sonra medya sektöründe çalışan Özge Turna ile yolları kesişen oyuncu, yaklaşık dört yıllık birlikteliğin ardından yeniden nikah masasına oturdu. Çift, 2020 yılında kızları Turna'nın dünyaya gelmesiyle anne baba olmanın mutluluğunu yaşadı.

Çoruh ve eşinin evlilik hikayesindeki en dikkat çekici detay ise düğünlerini nikahtan yaklaşık beş yıl sonra yapmalarıydı. Baba Sahne'yi kurarken birikimini tiyatroya yatıran ve borçlanan oyuncu, o dönem düğün yapamamıştı. Erteledikleri kutlamayı 2023 yılında gerçekleştiren çiftin temsili nikahını Müjdat Gezen kıymış, evlilik cüzdanını da kızları Turna'ya vermişti.

Galada Şevket Çoruh'a eşi Özge Çoruh da eşlik etti.

Galada Şevket Çoruh'a eşi Özge Çoruh da eşlik etti.

Çift, “Çakallarla Dans 8” filminin Altın Portakal'daki galasında birlikte görüntülendi. Özel hayatını çoğunlukla gözlerden uzakta yaşayan oyuncunun eşiyle katıldığı geceden görüntüler kısa sürede dikkat çekti.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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