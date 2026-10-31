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Jennifer Lawrence Yaptırdığı Estetiği Açıkladı: “Seksi Bir Anne Olmak İstiyorum”

Jennifer Lawrence Yaptırdığı Estetiği Açıkladı: “Seksi Bir Anne Olmak İstiyorum”

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
31.10.2026 - 11:31
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Jennifer Lawrence, görünümüne ilişkin estetik tartışmalarının ardından bu kez geçirdiği operasyonu anlattı. The Cut'a konuşan Oscar ödüllü oyuncu, ikinci doğumunun ardından göğüs dikleştirme ameliyatı yaptırdığını açıkladı.

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Jennifer Lawrence, Hollywood'un en tanınan oyuncularından biri.

Jennifer Lawrence, Hollywood'un en tanınan oyuncularından biri.

Açlık Oyunları serisindeki Katniss Everdeen karakteriyle dünya çapında geniş bir hayran kitlesine ulaşan Jennifer Lawrence, Umut Işığım filmiyle En İyi Kadın Oyuncu Oscar'ını kazanmıştı. Performanslarının yanı sıra samimi açıklamalarıyla da tanınan oyuncunun görünümü, yıllar içinde estetik yorumlarına konu oldu.

Jennifer Lawrence bu kez oyunculuğuyla değil, estetik açıklamasıyla gündemde.

Jennifer Lawrence bu kez oyunculuğuyla değil, estetik açıklamasıyla gündemde.

Açlık Oyunları serisindeki Katniss Everdeen karakteriyle dünya çapında tanınan, Umut Işığım filmiyle Oscar kazanan Jennifer Lawrence, Hollywood'un en çok konuşulan isimlerinden biri. Oyunculuk kariyerinin yanında özel hayatına dair samimi açıklamalarıyla da dikkat çeken 36 yaşındaki yıldız, The Cut'ın 27 Ekim 2026'da yayınlanan röportajında güzellik ve bakım tercihlerini anlattı. Kendi saç bakım markasının tanıtımı kapsamında konuşan Lawrence, geçirdiği meme estetiğini de doğruladı.

İkinci doğumunun ardından meme dikleştirme ameliyatı yaptırdığını söyledi.

İkinci doğumunun ardından meme dikleştirme ameliyatı yaptırdığını söyledi.

İki çocuk annesi oyuncu, doğum sonrası vücudundaki değişimlerden daha önce de söz etmişti. 2025'te The New Yorker'a verdiği röportajda, ilk hamileliğinin ardından vücudunun büyük ölçüde eski haline döndüğünü ancak ikinci doğumunda aynı şeyi yaşamadığını anlatmıştı. O dönemde planladığı göğüs operasyonunu bu kez yaptırdığını açıkladı.

Görünümüne dair beklentisini “Seksi bir anne olmak istiyorum” sözleriyle ifade eden Lawrence, çocuklarını okula bırakırken yeni uyanmış olsa bile kendine özen göstermiş görünmek istediğini söyledi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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