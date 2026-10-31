Jennifer Lawrence Yaptırdığı Estetiği Açıkladı: “Seksi Bir Anne Olmak İstiyorum”
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Jennifer Lawrence, görünümüne ilişkin estetik tartışmalarının ardından bu kez geçirdiği operasyonu anlattı. The Cut'a konuşan Oscar ödüllü oyuncu, ikinci doğumunun ardından göğüs dikleştirme ameliyatı yaptırdığını açıkladı.
Jennifer Lawrence, Hollywood'un en tanınan oyuncularından biri.
Jennifer Lawrence bu kez oyunculuğuyla değil, estetik açıklamasıyla gündemde.
İkinci doğumunun ardından meme dikleştirme ameliyatı yaptırdığını söyledi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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