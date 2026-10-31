Jennifer Lawrence Yaptırdığı Estetiği Açıkladı: “Seksi Bir Anne Olmak İstiyorum”

İki çocuk annesi oyuncu, doğum sonrası vücudundaki değişimlerden daha önce de söz etmişti. 2025'te The New Yorker'a verdiği röportajda, ilk hamileliğinin ardından vücudunun büyük ölçüde eski haline döndüğünü ancak ikinci doğumunda aynı şeyi yaşamadığını anlatmıştı. O dönemde planladığı göğüs operasyonunu bu kez yaptırdığını açıkladı.

Görünümüne dair beklentisini “Seksi bir anne olmak istiyorum” sözleriyle ifade eden Lawrence, çocuklarını okula bırakırken yeni uyanmış olsa bile kendine özen göstermiş görünmek istediğini söyledi.