Görüntüler Gündem Olmuştu: Tuğyan Ülkem Gülter'den Hastanedeki Eziyet İddialarına Yanıt!

Ölüm saatlerinin değiştirilmesinin mümkün olmadığını söyleyen Gülter, gece vardiyalarında bir sorumlunun her saat kontrol yaptığını, hemşirelerin ölüm raporlarını yazma yetkisinin de bulunmadığını belirtti. Uyumayan hastalara iğne yapılması iddiası için de kırmızı ve yeşil dolapların kilitli olduğunu, anahtarların yalnızca gece şeflerinde bulunduğunu savundu.

Hastalara tülbent ve tespih getirdiğini, yaşlı erkek hastaları gönüllü olarak tıraş ettiğini, kadın hastaların saçını da mutlu olsunlar diye ördüğünü anlatan Gülter, 'Arkadaşlarım şahit' dedi.

Başlatılan incelemeye sevindiğini söyleyen Gülter, kendisinin ve çalıştığı özel kurumun zan altında kalmayacağını belirtti. Açıklamasını 'Bunları yaparak bir de mesleğimi asla lekeleyemezler' sözleriyle tamamladı.