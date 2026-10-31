Görüntüler Gündem Olmuştu: Tuğyan Ülkem Gülter'den Hastanedeki Eziyet İddialarına Yanıt!
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Annesi Güllü'nün ölümüyle ilgili davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan Tuğyan Ülkem Gülter, hemşire olarak çalıştığı dönemle ilgili eski nişanlısı Kervan Eminoğlu'nun iddialarına ilk kez yanıt verdi. Eminoğlu'nun suç duyurusunda, yoğun bakımda halay çekildiği görüntülerin yanı sıra hastalara iğne yapıldığı ve ölüm saatlerinin geç kaydedildiği öne sürülmüştü. Cezaevinden avukatı aracılığıyla Habertürk'e açıklama yapan Gülter, iddiaların tamamını reddetti.
Kaynak: Habertürk/ Öznur Karslı Çetiner
Gülter'e yönelik iddialar, eski nişanlısı Kervan Eminoğlu'nun suç duyurusuyla gündeme geldi.
Gülter, halay görüntülerinin hastaların bulunmadığı bir alanda çekildiğini söyledi.
Habertürk'ten Öznur Karslı Çetiner'in haberine göre, Gülter, ölüm saatinin değiştirilmesinin ve hastalara iğne yapılmasının mümkün olmadığını savundu.
Gülter'in açıklaması şöyle:
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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