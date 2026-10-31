Seren Serengil Kilo Vermek İçin Geçirdiği Operasyon Sonrası Yaşadıklarını Anlattı: “Boyum 3 Santim Kısaldı”

İlk olarak mide ameliyatı geçirip kilo verdiğini söyleyen Serengil, daha sonra çocuk sahibi olabilmek için aldığı hormonlarla yeniden kilo aldığını belirtti. Bu süreçte bebeğini kaybettiğini ve kendisine bir daha çocuk sahibi olamayacağının söylendiğini anlatan Serengil, bir televizyon programına başlamadan önce tekrar zayıflamak istediğini ifade etti.

Kilo almaktan çok korktuğunu vurgulayan Serengil, ardından gastrik bypass ameliyatı geçirdiğini söyledi. Ayşe Arman'ın “Bilinçli insansın, bu yola nasıl girdin?” sorusuna ise “Dinlemedim ve ondan sonra 42 kiloya düştüm” yanıtını verdi.