Seren Serengil Kilo Vermek İçin Geçirdiği Operasyon Sonrası Yaşadıklarını Anlattı: “Boyum 3 Santim Kısaldı”
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Seren Serengil, Ayşe Arman'ın programında kilo alma korkusunu ve geçirdiği ameliyatların ardından yaşadığı sağlık sorunlarını anlattı. Bir dönem 42 kiloya kadar düştüğünü söyleyen Serengil, bugün de yemeklerden sonra uzanmak zorunda kaldığını belirtti. “Kilo benim gerçekten travmam” diyen ünlü ismin açıklamaları dikkat çekti.
Kaynak: Ayşe Arman/ Sahici
Seren Serengil, bu kez özel hayatından çok sağlığıyla ilgili anlattıklarıyla gündemde.
“Kilo benim gerçekten travmam” diyerek yeniden ameliyat olmaya nasıl karar verdiğini anlattı.
Yaşadığı sağlık sorunlarının bugün de devam ettiğini söyledi: “Boyum 3 santim kısaldı.”
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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