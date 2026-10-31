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Seren Serengil Kilo Vermek İçin Geçirdiği Operasyon Sonrası Yaşadıklarını Anlattı: “Boyum 3 Santim Kısaldı”

Seren Serengil Kilo Vermek İçin Geçirdiği Operasyon Sonrası Yaşadıklarını Anlattı: “Boyum 3 Santim Kısaldı”

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
31.10.2026 - 13:31
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Seren Serengil, Ayşe Arman'ın programında kilo alma korkusunu ve geçirdiği ameliyatların ardından yaşadığı sağlık sorunlarını anlattı. Bir dönem 42 kiloya kadar düştüğünü söyleyen Serengil, bugün de yemeklerden sonra uzanmak zorunda kaldığını belirtti. “Kilo benim gerçekten travmam” diyen ünlü ismin açıklamaları dikkat çekti.

Kaynak: Ayşe Arman/ Sahici

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Seren Serengil, bu kez özel hayatından çok sağlığıyla ilgili anlattıklarıyla gündemde.

Seren Serengil, bu kez özel hayatından çok sağlığıyla ilgili anlattıklarıyla gündemde.

Şarkıcılık ve oyunculuğun yanı sıra televizyon programlarındaki yorumculuğuyla da tanınan Seren Serengil, yıllardır magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri. Açıklamaları ve tartışmalarıyla sık sık gündeme gelen Serengil, bu kez Ayşe Arman'ın programına konuk oldu. Kilosuyla kurduğu ilişkiden geçirdiği ameliyatlara kadar pek çok konuya değinen ünlü isim, yaşadığı sürecin psikolojik tarafını da anlattı:

“Devamlı küçük görülmek, devamlı alay edilmek... Yani insanın psikolojisini bozuyor.”

“Kilo benim gerçekten travmam” diyerek yeniden ameliyat olmaya nasıl karar verdiğini anlattı.

“Kilo benim gerçekten travmam” diyerek yeniden ameliyat olmaya nasıl karar verdiğini anlattı.

İlk olarak mide ameliyatı geçirip kilo verdiğini söyleyen Serengil, daha sonra çocuk sahibi olabilmek için aldığı hormonlarla yeniden kilo aldığını belirtti. Bu süreçte bebeğini kaybettiğini ve kendisine bir daha çocuk sahibi olamayacağının söylendiğini anlatan Serengil, bir televizyon programına başlamadan önce tekrar zayıflamak istediğini ifade etti.

Kilo almaktan çok korktuğunu vurgulayan Serengil, ardından gastrik bypass ameliyatı geçirdiğini söyledi. Ayşe Arman'ın “Bilinçli insansın, bu yola nasıl girdin?” sorusuna ise “Dinlemedim ve ondan sonra 42 kiloya düştüm” yanıtını verdi.

Yaşadığı sağlık sorunlarının bugün de devam ettiğini söyledi: “Boyum 3 santim kısaldı.”

Ameliyatların ardından ağır bir süreç geçirdiğini anlatan Serengil, safra kesesinin alındığını ve organlarında yapışıklık bulunduğunu söyledi. Dumping sendromu yaşadığını belirten ünlü isim, yemeklerden sonra hala yarım saat uzanmak zorunda kaldığını ifade etti.

Bağırsağının fazla kesildiğini ve kemiklerinde erime yaşandığını öne süren Serengil, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

“Dumping sendromu diye hala yemeklerden sonra yarım saat yatıyorum. Çünkü bağırsağım fazla kesilmiş, kemiklerim eridi, boyum 3 santim kısaldı, ölüyordum ben.”

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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