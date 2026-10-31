Aşklarını İlan Etmişlerdi! Devrim Özkan ve Deniz Can Aktaş İlk Kez Birlikte Görüntülendi

Dizide Ceylan ve Haydar Ali karakterlerine hayat veren ikili, ekran uyumlarının ardından özel hayatlarıyla da gündeme geldi. Yaz aylarında ABD'de birlikte görüntülenmeleriyle aşk iddiaları güçlenmiş, daha sonra arkadaşlarının doğum günü kutlamasından paylaşılan samimi kareleri de dikkat çekmişti. Ancak iki oyuncu, o dönemde ilişkilerine dair ayrıntılı bir açıklama yapmamıştı.