Aşklarını İlan Etmişlerdi! Devrim Özkan ve Deniz Can Aktaş İlk Kez Birlikte Görüntülendi
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Yeraltı dizisindeki partnerlikleri aşka dönüşen Devrim Özkan ve Deniz Can Aktaş, ilişkilerini sosyal medyaya taşımıştı. Özkan'ın tatil paylaşımı ve Aktaş'ın kalpli yorumunun ardından çift, bu kez birlikte çıktıkları gecede objektiflere yansıdı.
Kaynak: Kaan Kurdoğlu
Yeraltı'nın başrolleri Devrim Özkan ve Deniz Can Aktaş'ın birlikteliği bir süredir konuşuluyordu.
Aşklarını sosyal medyaya taşıyan ilk paylaşım Devrim Özkan'dan gelmişti.
Kaan Kurdoğlu'nun kamerasına yakalanan ikili, aşk ilanının ardından bu kez birlikte görüntülendi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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