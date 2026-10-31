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Aşklarını İlan Etmişlerdi! Devrim Özkan ve Deniz Can Aktaş İlk Kez Birlikte Görüntülendi

Aşklarını İlan Etmişlerdi! Devrim Özkan ve Deniz Can Aktaş İlk Kez Birlikte Görüntülendi

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
31.10.2026 - 12:01
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Yeraltı dizisindeki partnerlikleri aşka dönüşen Devrim Özkan ve Deniz Can Aktaş, ilişkilerini sosyal medyaya taşımıştı. Özkan'ın tatil paylaşımı ve Aktaş'ın kalpli yorumunun ardından çift, bu kez birlikte çıktıkları gecede objektiflere yansıdı.

Kaynak: Kaan Kurdoğlu

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Yeraltı'nın başrolleri Devrim Özkan ve Deniz Can Aktaş'ın birlikteliği bir süredir konuşuluyordu.

Yeraltı'nın başrolleri Devrim Özkan ve Deniz Can Aktaş'ın birlikteliği bir süredir konuşuluyordu.

Dizide Ceylan ve Haydar Ali karakterlerine hayat veren ikili, ekran uyumlarının ardından özel hayatlarıyla da gündeme geldi. Yaz aylarında ABD'de birlikte görüntülenmeleriyle aşk iddiaları güçlenmiş, daha sonra arkadaşlarının doğum günü kutlamasından paylaşılan samimi kareleri de dikkat çekmişti. Ancak iki oyuncu, o dönemde ilişkilerine dair ayrıntılı bir açıklama yapmamıştı.

Aşklarını sosyal medyaya taşıyan ilk paylaşım Devrim Özkan'dan gelmişti.

Aşklarını sosyal medyaya taşıyan ilk paylaşım Devrim Özkan'dan gelmişti.

Özkan, Deniz Can Aktaş ile yaz tatilinde çekilen plaj fotoğraflarını “Bir zamanlar Los Angeles” notuyla takipçileriyle paylaşmıştı. Aktaş da sevgilisinin gönderisine kırmızı kalp emojisi bırakarak karşılık vermişti. Uzun süredir konuşulan birliktelik, böylece çiftin kendi paylaşımlarıyla da duyurulmuştu.

Kaan Kurdoğlu'nun kamerasına yakalanan ikili, aşk ilanının ardından bu kez birlikte görüntülendi.

Devrim Özkan ve Deniz Can Aktaş, sosyal medyadaki romantik paylaşımın ardından bir mekan çıkışında yan yana objektiflere yansıdı. Daha önce tatilde ve arkadaş ortamında görüntülenen çiftin bu kez aşklarını duyurduktan sonra birlikte kamera karşısına çıkması dikkat çekti.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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